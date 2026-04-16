Argentina volverá a tener representación en el automovilismo europeo: del furor de Colapinto al histórico proyecto de Reutemann

El monocasco que utilizó Lole Reutemann haca más de 50 años con el que dio el salto a la F1 (Prensa ACA)

El Automóvil Club Argentino (ACA) encabezará en 2026 su retorno como patrocinador principal en las filas del automovilismo europeo, acompañando a la estructura Alpha 54 en la Fórmula 4 Italiana. La iniciativa, que cuenta además con el respaldo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el apoyo de YPF, implica el regreso de la entidad a un campeonato formativo internacional relevante, más de 50 años después de su histórica participación junto a Carlos Reutemann en la Fórmula 2.

El acuerdo inaugura un proceso integral de desarrollo para jóvenes talentos argentinos, quienes buscarán repetir el sendero de figuras como Franco Colapinto, cuya llegada a la Fórmula 1 —tras 23 años sin presencia nacional en la máxima categoría— reactivó proyectos de base para las nuevas generaciones. El relanzamiento del plan formativo del ACA representa la primera vez en más de cinco décadas que la institución coloca su nombre y colores en un equipo europeo de estas características.

En 1970, la estructura del ACA, dirigida por Héctor Staffa, impulsó la carrera internacional de Carlos Alberto Reutemann y Benedicto Caldarella en el Campeonato Europeo de Fórmula 2. Aquella incursión comenzó en abril de 1970 en Hockenheim a bordo de un Brabham BT30-Cosworth —los cuales fueron adquiridos por 2.950 libras esterlinas cada uno—, y sirvió de trampolín para el Lolo hacia la Fórmula 1 tras un 1971 consagratorio, con una victoria y seis podios frente a rivales del calibre de Ronnie Peterson.

El flyer con el que el ACA anunció su regreso a las categorías europeas de monopostos

Para la edición 2026 de la Fórmula 4 Italiana, la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del ACA seleccionó a Alpha 54 como estructura adecuada para el desembarco argentino: un equipo establecido en Italia pero con raíces y dirección técnica argentinas, formado por profesionales con experiencia en la Fórmula 1, incluidos los cordobeses Nicolás Bianco y Gregorio Mandrini, este último con pasado en Racing Bulls de F1. El propio club detalló que esta decisión busca “facilitar la adaptación de jóvenes pilotos en el exterior, reduciendo barreras idiomáticas y culturales, y promoviendo un entorno de trabajo más cercano y eficiente”.

La estructura Alpha 54 incorpora alianzas específicas para la formación integral de sus pilotos. El equipo celebró acuerdos con Sport Medicine para el entrenamiento físico profesionalizado y con una empresa especializada en simulación avanzada, lo que permitirá a los pilotos argentinos entrenar con simuladores de última generación replicando las condiciones reales de la competencia. Esta metodología, central en las principales escuderías, optimizará tanto la preparación física como la táctica y el desarrollo técnico, con trabajo conjunto entre pilotos e ingenieros.

En este contexto, la primera generación de pilotos confirmada por el ACA reúne a Thiago Palotini y Federico Díaz Quaglia. El primero de los mencionados, nacido en Necochea, provincia de Buenos Aires, con 14 años —la misma edad que tenía Franco Colapinto cuando emigró solo a Italia—, presume títulos en IAME y Rotax Argentina, un campeonato sudamericano Rotax, y experiencia en competencias internacionales.

Díaz Quaglia, quien cumplirá 18 años el 1º de mayo, debutó en el automovilismo en 2022 y se consolidó rápidamente con logros en karting provinciales y nacionales. Su salto a los monopostos se produjo en 2025, año en que compitió y destacó en Fórmula Renault Plus, Fórmula Nacional Argentina y sumó rodaje internacional participando en la Fórmula 4 Brasileña.

En primer plano el Brabham BT 30 con el que Reutemann corrió sus primeras carreras en la F-2 Europea. A su izquierda el BT 36 y a su derecha la pequeña moto que usaba el equipo argentino para moverse en los boxes (Darío Coronel)

El lanzamiento del ACA y Alpha 54 en la Fórmula 4 Italiana reedita el modelo pionero que cincuenta años atrás permitió a Reutemann disputar su primer certamen europeo en 1970, entonces con soporte estatal y el compromiso de visibilizar la marca país en los bólidos conducidos por pilotos nacionales. El blanco y amarillo, colores tradicionales de la escuadra argentina en Europa, volverán a las pistas del Viejo Continente como símbolo de una estrategia deportiva y de posicionamiento internacional.

El ciclo que ahora inicia se inscribe en el contexto de la revitalización del motorsport argentino gracias al fenómeno de Franco Colapinto, cuya reciente promoción a la Fórmula 1 no solo generó un aumento notable en el interés por la categoría, sino que también logró el regreso de un monoplaza al país con su inminente exhibición en Buenos Aires el 26 de abril.

La presentación oficial de los pilotos Palotini y Díaz Quaglia está prevista para el lunes 20 de abril en la sede central del Automóvil Club Argentino, ubicada sobre la Avenida del Libertador. Ambos integrarán un programa de desarrollo con licencias internacionales de la FIA, orientado a facilitar su transición a los estándares de la automoción europea y proyectarlos como protagonistas del futuro del deporte motor nacional e internacional.