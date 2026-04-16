Ciencia

Descubren cómo el virus del resfriado se refugia en el cuerpo de los niños

Un equipo de la Universidad de San Pablo en Brasil analizó muestras de amígdalas, adenoides y secreciones nasales de casi 300 niños para rastrear la presencia del virus. Por qué los resultados importan en el control de las infecciones respiratorias en la infancia

Guardar
Imagen microscópica de una célula con una superficie altamente irregular, de tonos púrpuras y verdes, sobre un fondo oscuro y borroso.
El rinovirus es la principal causa de resfriados en niños y se propaga con mayor frecuencia tras el inicio escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rinovirus causa la mayoría de los resfriados o resfríos. Cada año, suele haber brotes poco después del inicio de las clases, cuando los niños llevan el virus a casa y lo transmiten a sus familias.

Un estudio de la Universidad de San Pablo en Brasil demostró que las amígdalas y las adenoides pueden ser un escondite para el rinovirus. Los investigadores hallaron que este virus infecta linfocitos, células de defensa del cuerpo, y puede quedarse allí mucho tiempo sin causar síntomas, permitiendo que se transmita a otros sin ser detectado. Lo publicaron en Journal of Medical Virology.

El grupo de científicos estuvo integrado por Ronaldo Martins, Wilma Anselmo-Lima, Edwin Tamashiro y Fabiana Valera.

El problema

Seis niños pequeños rubios juegan sentados en una guardería colorida con bloques. Partículas estilizadas de virus, bacterias y células inmunes flotan sobre ellos.
Investigadores de la Universidad de San Pablo hallaron que las amígdalas y adenoides pueden albergar al rinovirus de manera prolongada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las infecciones respiratorias en niños suelen ser motivo de preocupación, especialmente cuando los síntomas se repiten sin una causa clara.

El equipo científico quería saber si el rinovirus puede quedarse en el cuerpo más tiempo del que se pensaba, incluso después del resfriado.

Hasta ahora, se conocía que el rinovirus infecta la superficie de la nariz y la garganta. Cuando el virus se multiplica, destruye estas células para expandirse. El sistema inmunitario suele eliminarlo en menos de una semana.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El rinovirus infecta linfocitos B y T CD4 en capas profundas de tejidos. Permanece latente sin causar síntomas evidentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal incógnita era si el rinovirus puede llegar a los tejidos más profundos, como las amígdalas y adenoides. También interesaba saber si el virus puede infectar células de defensa que duran mucho tiempo y así permanecer oculto sin síntomas.

El objetivo del estudio fue buscar el rinovirus en estos tejidos y comprobar si infectaba linfocitos B, que producen anticuerpos, y linfocitos T CD4, que coordinan la defensa inmunológica local.

Cómo estudiaron al virus en niños

El equipo analizó muestras de amígdalas y adenoides extraídas a 293 niños operados por diferentes motivos.

Tres profesionales médicos, dos mujeres y un hombre, en un laboratorio. Una mujer mira por un microscopio mientras los otros dos observan atentamente.
Casi la mitad de los niños estudiados presentaban rinovirus en al menos una de tres áreas: amígdala, adenoide o secreción nasal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todos estaban sin síntomas en el momento de la cirugía. También se recolectó secreción nasal para comparar la presencia del virus en distintas partes del cuerpo.

El estudio mostró que el rinovirus estaba presente en al menos uno de los tres sitios (amígdala, adenoide o secreción nasal) en el 46 por ciento de los niños. Se observaron proteínas virales y señales de que el virus seguía activo en los tejidos.

Los investigadores demostraron que el rinovirus infecta linfocitos B y T CD4 en capas profundas de amígdalas y adenoides.

El virus logra quedarse dentro de estas células durante mucho tiempo, algo parecido a lo que sucede con otros virus como el herpes o el citomegalovirus.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio comprobó que el rinovirus puede mantenerse activo en el cuerpo y transmitirse incluso en ausencia de síntomas respiratorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclo típico del rinovirus es rápido y destruye células, pero aquí, el virus no las elimina y permanece oculto. Así puede pasar de un niño a otro incluso si no hay síntomas.

“El virus tiene una cita recurrente con la población infantil. Todos los años, cerca de dos o tres semanas después de que comienzan las clases en regiones de clima templado, ocurre un brote de rinovirus. Y los niños lo llevan a los padres y abuelos”, dijo el virólogo Eurico de Arruda Neto, profesor de virología en la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto de la Universidad de San Pablo.

El estudio también encontró que el virus puede estar en el oído medio y causar inflamación sin necesidad de que el niño estornude o tosa.

“El niño no necesariamente va a estornudar o toser, pero el oído se inflama y eso bloquea la trompa auditiva, que es muy delgada, generando una acumulación de líquido en la que la propia flora bacteriana local comienza a proliferar”, explicó Arruda.

Qué implican los resultados

Transfusión de sangre
La persistencia del rinovirus en los linfocitos podría dificultar el diagnóstico clínico, advierten los expertos en pediatría./Archivo Freepik

Arruda advirtió que los pediatras deberían prestar atención a la posibilidad de diagnósticos confusos debido a la persistencia viral.

“Puede ocurrir que los análisis realizados en las secreciones no siempre reflejen lo que realmente está sucediendo en el pulmón”, sostuvo.

El equipo sugiere investigar si la presencia del virus en estos tejidos puede ser un problema en personas inmunosuprimidas, como quienes reciben trasplantes de médula ósea.

Primer plano de una lámpara quirúrgica con múltiples focos LED brillantes de color azul intenso, montada en un brazo articulado contra un fondo azul oscuro.
Los científicos sugieren que los tejidos linfoides actúan como reservorios de rinovirus, lo que refuerza la memoria inmunológica infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados se centran en niños con amígdalas y adenoides agrandadas, por lo que podrían variar en otros grupos.

El grupo también explora si los tejidos linfoides actúan como un “huerto” de virus útil para la memoria inmunológica.

“Funciona como un refuerzo de la memoria inmunológica, lo que hace que los anticuerpos continúen produciéndose incluso mucho tiempo después de la exposición inicial”, explicó Arruda.

Temas Relacionados

RinovirusResfríoResfriadoInfeccionesSalud infantilÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo el hallazgo de una variante genética en perros Retriever puede beneficiar la salud humana

Un equipo internacional analizó el ADN de canes de Canadá. Por qué los resultados podrían aportar para una mejor comprensión de las enfermedades autoinmunes

Cómo el hallazgo de una variante genética en perros Retriever puede beneficiar la salud humana

El Telescopio Espacial James Webb logró cartografiar el clima de dos planetas potencialmente habitables

Por primera vez, astrónomos midieron las temperaturas en los mundos Trappist-1b y 1c, situados a 40 años luz de la Tierra. Hallaron contrastes térmicos de casi 500 grados

El Telescopio Espacial James Webb logró cartografiar el clima de dos planetas potencialmente habitables

La evolución humana se aceleró en los últimos 10.000 años, reveló el mayor estudio de genomas antiguos

Un equipo de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, junto con colegas de Austria e Irán, descubrió patrones sorprendentes en el ADN. Qué significan los cambios en inmunidad, apariencia física y enfermedades a lo largo de la transición a la agricultura

La evolución humana se aceleró en los últimos 10.000 años, reveló el mayor estudio de genomas antiguos

Revelaron cómo la ceniza volcánica cambió en 50 años la superficie de Marte

Las imágenes recientes difundidas por la Agencia Espacial Europea confirman la rápida transformación impulsada por efecto del viento

Revelaron cómo la ceniza volcánica cambió en 50 años la superficie de Marte

Cómo proteger los bosques puede garantizar agua potable para las próximas generaciones

Expertos proponen manejo forestal inspirado en la naturaleza para que las cuencas funcionen como reservas y no pierdan el rol clave en su filtración y almacenamiento

Cómo proteger los bosques puede garantizar agua potable para las próximas generaciones
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La animalista y senadora Esmeralda Hernández insistió en trasladar y no matar a los hipopótamos de Pablo Escobar: “No es una victoria”

La animalista y senadora Esmeralda Hernández insistió en trasladar y no matar a los hipopótamos de Pablo Escobar: “No es una victoria”

Corrupción en la Ungrd: Fiscalía se opuso a la libertad de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz por vencimiento de términos

La Policía capturó en flagrancia a un hombre por abuso sexual en Sibaté: investigaciones indican que hay más víctimas

Alerta en Perú por casos de sarampión que siguen en aumento: 27 casos confirmados y 38 sospechosos en Puno

“Soy inocente”: Leopoldo Luque declaró en el juicio por Maradona, cuestionó la autopsia y lamentó su muerte

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

Más de 15,400 personas han sido desplazadas en Panamá por eventos climáticos

Un nuevo hallazgo permite ubicar con precisión la casa londinense de Shakespeare

El redescubrimiento de un sello medieval en Francia reescribe la historia de la monarquía anglosajona

De ciudad arrasada a capital cultural: el renacimiento inesperado de Gibellina

Donald Trump anunció un alto el fuego en El Líbano de 10 días desde esta noche

ENTRETENIMIENTO

De la Segunda Guerra Mundial a The Dog Stars: cómo Ridley Scott transformó sus recuerdos de la infancia en cine

De la Segunda Guerra Mundial a The Dog Stars: cómo Ridley Scott transformó sus recuerdos de la infancia en cine

Victoria Beckham rompió el silencio sobre la crisis con su hijo Brooklyn: “Siempre hemos tratado de ser los mejores padres”

Asa Butterfield, de estrella infantil a protagonista de dramas y el desafío de reinventarse tras el éxito de Sex Education

“La nueva Focker” lanza su primer tráiler: Ariana Grande desata el caos en la familia de Ben Stiller y Robert De Niro

“Yiya Murano: Muerte a la hora del té” estrena tráiler y fecha: el crimen real argentino conquista Netflix