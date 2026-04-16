Cris Morena llega a Wizzy como socia musical: un hito en el entretenimiento infantil global

La icónica canción "Rechufas" de Cris Morena ingresa al universo de Wizzy

La noticia sobre la llegada de Cris Morena como socia musical de Wizzy marca un avance significativo en el ámbito del entretenimiento infantil. La reconocida creadora, cuyos éxitos han acompañado a niños y jóvenes en más de 70 países, suma ahora su repertorio a este universo animado, cuyas producciones están disponibles globalmente en varios idiomas, principalmente a través de YouTube y Spotify.

La incorporación de Cris Morena a Wizzy implica que los clásicos de su catálogo musical serán adaptados a nuevas versiones audiovisuales para el público preescolar. Su participación en la plataforma representa una alianza pensada para conectar a grandes y chicos, uniendo generaciones mediante propuestas musicales y animadas diseñadas para una audiencia global.

Tras el lanzamiento mundial de Wizzy World Inc. en octubre de 2025, la colaboración con Cris Morena se materializó en el estreno de los primeros videos musicales protagonizados por personajes mágicos y entrañables. Canciones como “Rechufas” y “Pipí Papá” ya pueden encontrarse en español, inglés y portugués, anticipando la llegada de otros clásicos reinterpretados según el enfoque artístico y educativo de Wizzy.

Cris Morena se incorporó al universo animado de Wizzy como socia musical

Esta alianza fortalece el compromiso de la marca: redefinir el contenido preescolar desde la innovación, apostando por la música y la animación como vehículos de aprendizaje y entretenimiento para la infancia y la familia.

La propia Cris Morena expresó su entusiasmo por el proyecto. “Toda mi vida creé desde la convicción, que la música y la magia pueden transformar la infancia y la juventud en un lugar más luminoso, más alegre y lleno de sueños. Ver hoy mis canciones dentro del universo Wizzy, donde la magia es protagonista, me emociona profundamente porque significa que aquello que acompañó a tantas madres y padres en su infancia hoy puede volver a vivir junto a sus hijos, creando nuevos recuerdos y uniendo generaciones a través de la música”.

'Pipí, papá', el icónico éxito de Cris Morena en el universo animado de WIzzy

Qué es Wizzy y su propuesta innovadora en entretenimiento infantil

Wizzy World Inc. fue concebida para renovar la experiencia lúdica y educativa dirigida a niños en edad preescolar. Desde su lanzamiento, el canal de YouTube de la plataforma ha publicado más de 250 videos y ha reunido decenas de miles de suscriptores en sus primeros meses de operación.

La propuesta de Wizzy combina animación de alta calidad, música original y un enfoque interactivo que invita a los niños a explorar y aprender en un entorno seguro y alegre. La diversidad de idiomas y culturas facilita su expansión internacional y permite que audiencias de todo el mundo se identifiquen con sus contenidos.

A través de personajes únicos y visualmente distintivos, Wizzy convierte experiencias cotidianas en oportunidades para el aprendizaje y la imaginación. Este enfoque consolida a la plataforma como una de las propuestas más innovadoras para el público preescolar.

El equipo multidisciplinario y la tecnología detrás de Wizzy

Wizzy cuenta con un equipo compuesto por ejecutivos especializados en entretenimiento y tecnología, junto a más de veinte profesionales entre productores, animadores, músicos, creativos, psicopedagogas, pediatras y expertos en inteligencia artificial. La colaboración de estas disciplinas garantiza atención prioritaria al desarrollo infantil y a la calidad de cada producción.

La empresa emplea tecnología avanzada, incluyendo inteligencia artificial para la producción audiovisual, y así desarrolla propuestas didácticas y artísticas donde la educación y el entretenimiento se entrelazan de manera positiva y familiar.

El trailer que anuncia la emocionante alianza de Wizzy con Cris Morena, quien aportará su visión musical única para crear un mundo de fantasía y aventura para toda la familia

La alianza musical y el alcance global de Wizzy

La colaboración entre Cris Morena y Wizzy representa una oportunidad para que los personajes animados de la plataforma interpreten canciones emblemáticas en nuevos formatos visuales y sonoros, conservando la esencia original y el componente lúdico.

Estos relanzamientos brindan una experiencia renovada para los más pequeños, facilitando que las canciones emblemáticas vuelvan a conectar a distintas generaciones a través del canal de YouTube y otras plataformas. La distribución en español, inglés y portugués amplía la proyección internacional, reforzando a Wizzy como referente emergente del entretenimiento preescolar global.

Con la integración de Cris Morena, Wizzy impulsa su transformación en una franquicia internacional capaz de generar experiencias musicales y audiovisuales que acompañan el desarrollo infantil en todo el mundo.