Dos integrantes de grupos terroristas palestinos darán una conferencia en Rosario invitados por ATE

ARCHIVO: Fuerzas de seguridad palestinas hacen guardia mientras familias esperan a terroristas palestinos en un autobús, después de ser liberados como parte de un intercambio con rehenes israelíes secuestrados por Hamas, el 13 de octubre de 2025 (Reuters)

La filial rosarina de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció la participación de dos ex prisioneros terroristas palestinos -liberados tras acuerdos de intercambio por rehenes israelíes- como oradores en una jornada por el “Día de los Prisioneros Palestinos”, organizada en conjunto con agrupaciones propalestinas de la ciudad de Rosario. El evento tendrá lugar en San Lorenzo 1879 de aquella ciudad este viernes 17 de abril a las 18.

Asamblea Acción por Palestina confirmó que los convocados son Osman Bilal, integrante de Hamas condenado por múltiples atentados, y Nader Sadaqa, comandante del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).

Bilal fue responsable de atentados terroristas en Israel en la década de los noventa, con saldo de decenas de muertos y heridos. Su nombre figura entre los militantes de Hamas que recibieron 27 condenas de prisión perpetua por su participación en ataques calificados como terroristas por el gobierno israelí y por organismos internacionales.

Ei 7 de diciembre último ya participó de un webinar en Canadá invitado por organizaciones activistas de aquel país. El seminario en línea “La Intifada de las Piedras” fue organizado por Masar Badil y su movimiento juvenil Tariq El-Tahrir, en colaboración con el Comité de Prisioneros Basil Al-Araj con sede en Vancouver, la organización Estudiantes Unidos por la Igualdad y el Retorno Palestino en la Universidad de Washington (SUPER UW), y las organizaciones españolas Juventud Palestina Al-Yudur y Acampada por Palestina Madrid.

Según el Centro de Información Palestino, Bilal participó en la planificación de los atentados suicidas con bomba en autobuses de julio de 1995 en Ramat Gan y de agosto de 1995, los cuales en conjunto asesinaron a 12 personas e hirieron a más de 140.

Invitación de ATE a escuchar una ponencia de dos terroristas palestinos (ATE / Asamblea Acción Por Palestina)

Por su parte, Nader Sadaqa ejerció funciones de comando en el FPLP, organización señalada por múltiples ataques armados y explosivos a comienzos de los años 2000 en territorio israelí, hechos que también causaron víctimas fatales y condujeron a su detención. The Jerusalem Post informó que Sadaqa estuvo implicado en atentados que motivaron su detención y posterior condena a cadena perpetua.

Ambos recuperaron la libertad tras acuerdos de intercambio vinculados a la liberación de ciudadanos israelíes secuestrados durante el ataque terrorista del 7 de octubre pasado perpetrado por Hamas. El acto en Rosario los presenta como “activistas y ex prisioneros”, en un evento que busca moderar el relato a favor de la organización extremista.

La iniciativa generó polémica en el ámbito local y nacional por la inclusión de figuras asociadas con atentados de alto impacto, así como por el respaldo institucional de ATE a la convocatoria. También causó preocupación en la comunidad judía en la Argentina, víctima de dos atentados terroristas en 1992 (Embajada de Israel) y 1994 (AMIA).

El acto forma parte de una serie de actividades internacionales en el marco del “Día de los Prisioneros Palestinos”, con manifestaciones públicas y encuentros en distintas ciudades. La participación de Bilal y Sadaqa sería mediante videollamada, ya que ambos residen actualmente fuera de Argentina tras su liberación.

Organizaciones de la comunidad judía expresaron preocupación por la plataforma otorgada a personas involucradas en hechos violentos.

Las liberaciones de Bilal y Sadaqa formaron parte de negociaciones internacionales para la liberación de rehenes tras el ataque terrorista de octubre de 2023, proceso que involucró la mediación de Egipto y Qatar. Entonces, cientos de terroristas fueron intercambiados por víctimas de Hamas.