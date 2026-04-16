Tras la compra del UE Cornellà de España, cuáles son los cuatro clubes que tienen a Lionel Messi como propietario

Lionel Messi comienza a planificar su vida después del retiro (Crédito: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

El Unió Esportiva Cornellà revolucionó las redes sociales con la confirmación de que Lionel Messi se transformó en el nuevo dueño del club ubicado en Cataluña, que compite en la Tercera RFEF, quinta categoría del fútbol español. De esta manera, el 10 selló su vuelta a una región donde hizo feliz a miles de fanáticos con la camiseta del Barcelona y amplió su espectro en este deporte, al tratarse del cuarto club donde tendrá injerencia junto a Deportivo LSM, Leones de Rosario e Inter Miami.

La responsabilidad que tendrá en las Garzas fue anticipada por uno de los fundadores de la franquicia de Florida, Jorge Mas, durante una entrevista con el programa local Fútbol de Primera: “Cuando Lionel termine de jugar será socio, tanto mío como de mi hermano y de David (Beckham) en el club. Eso fue una de las cosas que atrajo mucho a Lionel a nuestro proyecto”.

Más adelante, agregó: “Te hablo de accionista del club. Dueño del club, accionista del club. Creo que eso será duradero. Cinco años, diez, veinte, treinta. Como yo le he dicho, esto también es un proyecto y un legado para poderle dejar a sus hijos y su trayectoria en el fútbol que vaya desarrollando”. Tiempo atrás, Mas había precisado detalles adicionales del acuerdo con la Pulga para su arribo al vigente campeón de la MLS, que incluye un sueldo que está entre 50 y 60 millones de dólares anualmente y con posibilidad de maximizar ese número con acuerdos individuales de reparto de ingresos con Apple y Adidas, según contó en una charla con la revista Forbes.

Además, el 27 de mayo de 2025, Messi anunció la fundación del Deportivo LSM en Uruguay, en compañía de su amigo Luis Suárez. El proyecto inició en 2018 con la instalación de la primera sede social por iniciativa del Pistolero y la creación de la institución los llevó a competir en la Divisional D. En su primera participación, logró un histórico ascenso a la Primera División Amateur (C) del país. Antes de alcanzar ese objetivo, Messi y Suárez llevaron a cabo una videollamada sorpresa con el plantel para mostrar su apoyo incondicional: “Queríamos saludarlos y felicitarlos por cómo vienen trabajando, estamos pendientes de todo”.

El mensaje sorpresa de Messi y Suárez a los futbolistas de su club

El origen de la iniciativa creada por el delantero uruguayo incluyó la participación en categorías infantiles como baby fútbol y en la Liga Universitaria, donde el club ascendió en la primera temporada que disputó en la organización más grande de fútbol amateur que existe en Uruguay.

Su Ciudad Deportiva fue inaugurada en 2023 y se ubica en la Ciudad de la Costa, en el departamento de Canelones. Se trata de un predio de primer nivel que cuenta con 8 hectáreas, un mini estadio de césped sintético con capacidad para 1400 espectadores, otro de fútbol 7 con capacidad para 620 personas, además de tres canchas de césped natural en excelente estado y otras prestaciones como gimnasios, pileta, vestuarios y restaurante, entre otras comodidades, según lo publicado en el suplemento deportivo Ovación. También posee un complejo deportivo con canchas techadas de fútbol, pileta de natación semi-olímpica, buffet, vestuarios y gimnasio de musculación.

La fuente citada afirmó que Luis Suárez mantuvo una conversación informal con el ex futbolista Álvaro Chino Recoba para ser el director técnico del primer equipo en esta nueva etapa. Finalmente, se decantaron por el nombre de Rafael Cánovas, DT de 42 años, quien ya anticipaba el deseo de subir una categoría con rapidez en junio de 2025: “Los objetivos son armar una base sólida de lo que es el equipo, generar una identidad con los jugadores; lograr el ascenso es lo que busca el club para nuestro primer año”.

El uruguayo comunicó que el argentino se unirá al proyecto del Deportivo LSM, que jugará en la última categoría del fútbol charrúa

Por otro lado, la familia de Lionel Messi desembarcó con fuerza en el fútbol argentino a partir de 2026 porque la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) afilió a Leones de Rosario Fútbol Club, institución fundada y administrada por el círculo íntimo del campeón del mundo con la selección argentina. La casa madre lo confirmó en el Boletín Oficial N° 6752: se saltó el Torneo Promocional Amateur (quinta división) e inició a competir en la Primera C, cuarta categoría en la actual estructura del deporte nacional.

Más allá de que todavía debe lograr sus ascensos a la Primera B Metropolitana, la Primera B Nacional y la Liga Profesional, la entidad generó un absoluto revuelo porque su principal dirigente es Matías Horacio Messi, hermano de Leo. Además, María Sol, su hermana, es vocal suplente, mientras que Tomás Matías Messi, sobrino del Astro, es revisor de cuentas suplente.

El club hace de local en el Estadio Único de San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires, a 70 kilómetros de la ciudad de Rosario, y actualmente comparte el liderazgo de la Zona B con Lamadrid y Yupanqui, todos con 12 puntos, aunque tiene la peor diferencia de gol y, de momento, clasificaría al Reducido por el segundo ascenso.

El equipo de la familia Messi se presentó ante Central Ballester, por la primera fecha de la última categoría del fútbol argentino

Según una reseña suministrada por la dirigencia a la Asociación Rosarina de Fútbol, la Asociación Civil Leones de Rosario Fútbol Club fue fundada el 2 de enero de 2015, en la localidad de Alvear. Ese mismo año se afilió a la Asociación Rosarina y empezó a participar con su equipo masculino de Mayores en el Torneo Unificado de Ascenso.

Tiempo después, inauguró su complejo deportivo emplazado en Ecopueblo, en Alvear, que contó con “dos canchas de fútbol reglamentarias, una de césped sintético, otra de césped natural, un tercer campo de juego con medidas reducidas para actividades varias, un área edilicia que cuenta con vestuarios locales y visitantes, sector administrativo y utilería. Además, un restobar, todo bajo superficie semicubierta. También un área de estacionamiento y espacios verdes”.

En 2015, terminó tercero en la Zona C del Torneo Unificado de Ascenso en su primera campaña. En 2016, volvió a tener otra aceptable actuación, ya compitiendo en la Primera C, Copa Mariano Reyna, y profundizó su crecimiento hasta que tuvo su mejor año en 2019 bajo el ámbito del fútbol rosarino. Sumó 63 puntos tras 28 fechas y se consagró campeón de esa Copa, un título que posibilitó su ascenso a la Primera B. Además, la rama de las mujeres también se consagró campeona del Femenino B en 2022 y ascendió a la máxima categoría rosarina.

La UE Cornellà confirmó la adquisición de Lionel Messi a través de redes sociales

La decisión de ser el nuevo dueño del Unió Esportiva Cornellà, se enfoca en una institución que se destaca por tener un plan estratégico de impulsar el desarrollo del fútbol y la capacitación de jóvenes en la ciudad. El Estadio Nou Municipal de Cornellà tiene una capacidad para 1500 personas. Además, su predio tiene una cancha de fútbol de once y dos anexos de fútbol siete. La entidad fundada en 1951 ha criado a jóvenes talentos como el arquero del Arsenal David Raya; el mejor socio de Messi en la cancha Jordi Alba; el capitán del RCD Espanyol Javi Puado; y uno de los defensores promesa que juega en Barcelona Gerard Martín, entre otros apellidos.

Dos de los partidos más importantes de su historia sucedieron en la serie de 16avos de final de la Copa del Rey 2014/15 con derrota 9-1 en el global ante Real Madrid. Nunca jugó en la Primera División y, hasta la temporada 2023/24, se desempeñaba en la Primera RFEF, tercera categoría. Tuvo dos descensos consecutivos y en este curso ocupa la tercera ubicación del Grupo 5 con 55 puntos, a 5 del Manresa, que lograría el ascenso directo.

EL COMUNICADO COMPLETO DEL UE CORNELLÁ

Leo Messi, nuevo propietario de la UE Cornellà

El futbolista argentino y ocho veces Balón de Oro, Leo Messi, ha formalizado la adquisición de la UE Cornellà.

El futbolista argentino y ocho veces Balón de Oro, Leo Messi, ha formalizado la adquisición de la UE Cornellà, convirtiéndose en el nuevo propietario del club del Baix Llobregat. Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años.

Fundado en 1951, el Cornellà es una de las entidades con mayor tradición del fútbol catalán, pero también nacional. A lo largo de su historia, el club ha destacado por su sólido trabajo de cantera y su capacidad para competir al más alto nivel dentro del fútbol semiprofesional español, consolidándose como un referente en la formación de jóvenes futbolistas. Por sus filas, han pasado jugadores que posteriormente han alcanzado la élite del fútbol nacional e internacional, como el guardameta de la Selección Española y del Arsenal, David Raya; Jordi Alba, ex compañero del argentino tanto en el Barça como en Inter Miami; Gerard Martín, uno de los nombres propios recientes del FC Barcelona por su crecimiento en la defensa del primer equipo; Javi Puado, capitán del RCD Espanyol y también internacional con España; Keita Baldé, internacional con Senegal y con amplia trayectoria en grandes ligas; Aitor Rubial, uno de los capitanes actuales del Real Betis Balompié o Ilie Sánchez, campeón de la MLS y seleccionado dos veces para el MLS All-Star. Todos ellos, y muchos otros que han desarrollado su carrera como futbolistas profesionales, representan el éxito del modelo formativo del club.

Este compromiso de Messi con el talento joven se refleja también en su potente estructura de fútbol base, con todos los equipos en las máximas categorías de fútbol formativo a nivel nacional y territorial. Compromiso que también ha evidenciado el capitán de la Albiceleste anteriormente, con otros proyectos vinculados al fútbol formativo, como es la Messi Cup, torneo que celebró su primera edición el pasado mes de diciembre en Miami, con la participación de ocho de los mejores equipos Sub-16 del mundo (Newell’s Old Boys, Inter de Milán, River Plate, Inter Miami, Atlético de Madrid, Chelsea FC, Manchester City y FC Barcelona).

La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo.