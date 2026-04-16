Estados Unidos

El regreso del sarampión en San Francisco: un bebé no vacunado, primer caso en siete años

El contagio, detectado tras un viaje internacional, obliga a las autoridades a rastrear contactos y reabre el debate sobre por qué la cobertura vacunal cayó justo cuando los brotes crecen en Estados Unidos

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Primer plano de un pie de bebé con un sarpullido rojo, sostenido suavemente por manos adultas sobre una superficie blanca
El diagnóstico en un lactante reactiva las alertas sanitarias en una ciudad que no registraba casos de sarampión desde hace varios años (Freepik)

La ciudad de San Francisco confirmó el primer caso de sarampión desde 2019, según reportó el San Francisco Chronicle. El diagnóstico recayó en un lactante menor de un año, que no había recibido la vacuna y que contrajo la enfermedad tras regresar de un viaje internacional, de acuerdo con el Departamento de Salud Pública de San Francisco (SFDPH).

La noticia pone en foco la preocupación por el resurgimiento de enfermedades prevenibles mediante vacunación en grandes urbes estadounidenses.

El caso fue identificado el lunes y, según las autoridades, el menor permanece bajo cuidados domiciliarios. El resto de la familia cuenta con el esquema de vacunación completo, mientras que los responsables sanitarios avanzan en la identificación y seguimiento de los contactos cercanos.

CNN subrayó que “el contagio se habría producido durante la estadía en el extranjero, en una zona de alta circulación viral”, aunque la ciudad no reveló el destino del viaje.

Vista trasera de un niño pequeño de cabello claro mirando por una ventana grande hacia la pista de un aeropuerto con un avión blanco y un vehículo naranja de fondo
La exposición al virus ocurrió fuera de Estados Unidos, durante una visita familiar a un país con circulación activa de sarampión (Freepik)

El contexto: brotes crecientes y caída de la vacunación

El caso en San Francisco se da en un contexto de incremento de brotes de sarampión en California y en otros estados. Según datos actualizados por los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Estados Unidos registra el mayor aumento de casos en más de una década, en su mayoría vinculados a menores sin inmunización sistemática.

El Washington Post informó que “la reducción de la cobertura vacunal ha generado brotes localizados en diversos puntos del país”, lo que encendió alarmas en las autoridades estatales y federales.

En la región de Sacramento, el mayor foco reportado en lo que va de 2026, se contabilizan 17 casos confirmados, en su mayoría entre niñas y niños no vacunados, según el SFDPH y la cobertura de NBC News. “Los niños pequeños y los adultos sin protección constituyen la población más vulnerable ante el virus”, alertó el director de salud pública de California, Tomás J. Aragón, en declaraciones a ABC News.

Primer plano de un bebé con un apósito de dibujos animados en el brazo tras recibir una vacuna, mientras un profesional de la salud sostiene un algodón
El resurgimiento de la enfermedad coincide con la disminución en los niveles de inmunización infantil en distintas regiones del país (Freepik)

Recomendaciones sanitarias y respuesta oficial

El Departamento de Salud Pública de San Francisco reiteró que la vacuna triple viral (MMR), que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola, se recomienda para todos los niños a partir de los 12 meses, con una segunda dosis entre los 4 y 6 años.

Para menores de 6 a 11 meses que van a viajar fuera del país, se aconseja adelantar la aplicación, según detalla el protocolo de los CDC.

El San Francisco Chronicle recogió que “la investigación epidemiológica incluye la localización de contactos cercanos y la evaluación de posibles exposiciones en la comunidad”, con especial atención en guarderías, centros de salud y espacios públicos visitados por la familia. Las autoridades sanitarias aseguraron que no se detectaron nuevos casos secundarios hasta el momento.

La protección frente al sarampión depende de la aplicación oportuna de las dos dosis recomendadas por los especialistas (REUTERS/Lindsey Wasson/File Photo)
La protección frente al sarampión depende de la aplicación oportuna de las dos dosis recomendadas por los especialistas (REUTERS/Lindsey Wasson/File Photo)

El panorama nacional y la importancia de la inmunización

El repunte de casos de sarampión en Estados Unidos está directamente relacionado con el descenso en la cobertura vacunal, fenómeno que preocupa a organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS). “La protección comunitaria depende de altas tasas de vacunación, que han caído en algunos distritos escolares y comunidades”, advirtió el portavoz de los CDC.

Según The New York Times, la vigilancia epidemiológica se fortaleció en aeropuertos y cruces internacionales para detectar posibles contagios importados.

Los expertos consultados por CNN recordaron que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas conocidas, y que un solo caso puede generar brotes si existen grupos de población sin inmunizar. El caso del lactante en San Francisco se convirtió en un llamado de atención para los sistemas de salud locales y nacionales.

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