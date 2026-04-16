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Netanyahu confirmó la tregua de 10 días con Líbano, pero condicionó cualquier acuerdo final al desarme de Hezbollah

El primer ministro israelí sostuvo que la pausa en los combates abre una “oportunidad histórica” con Beirut, aunque dejó en claro que Israel no retirará sus tropas del sur libanés y mantendrá una amplia zona de seguridad hasta la frontera con Siria

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Netanyahu confirmó la tregua de 10 días con Líbano, pero condicionó cualquier acuerdo final al desarme de Hezbollah (REUTERS)
Netanyahu confirmó la tregua de 10 días con Líbano, pero condicionó cualquier acuerdo final al desarme de Hezbollah (REUTERS)

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó este jueves que aceptó una tregua temporal de diez días con Líbano, pero insistió en que cualquier acuerdo de paz definitivo dependerá del desmantelamiento total de Hezbollah.

Tenemos la oportunidad de lograr un acuerdo histórico con Líbano”, afirmó Netanyahu en un mensaje televisado, al tiempo que subrayó que la principal exigencia de Israel sigue siendo que el grupo terrorista respaldado por Irán “debe ser desmantelado”.

Netanyahu recalcó que el Ejército israelí no concederá libertad de movimiento a Hezbollah y que mantendrá una amplia “zona de seguridad” bajo control militar de Tel Aviv, que se extenderá hasta la frontera con Siria.

No hemos aceptado la exigencia de Hezbollah de retirar nuestras fuerzas al límite internacional. Seguiremos presentes en el sur de Líbano con una extensa zona de seguridad”, declaró el primer ministro.

Añadió que la presencia militar y el control de la zona son esenciales para evitar que Hezbollah pueda reagruparse y lanzar ataques contra el norte de Israel.

El primer ministro remarcó que la cooperación con Washington es clave para garantizar la seguridad israelí y mantener la presión sobre Teherán y sus aliados en la región.

Netanyahu recalcó que el Ejército israelí no concederá libertad de movimiento a Hezbollah y que mantendrá una amplia “zona de seguridad” bajo control militar de Tel Aviv
Netanyahu recalcó que el Ejército israelí no concederá libertad de movimiento a Hezbollah y que mantendrá una amplia “zona de seguridad” bajo control militar de Tel Aviv

El presidente Trump me dijo que está decidido a continuar el bloqueo del estrecho de Ormuz y a desmantelar las capacidades nucleares de Irán”, sostuvo Netanyahu.

La tregua acordada, que comenzará a las 21:00 GMT de este jueves, busca abrir el camino a negociaciones de paz directas entre Israel y Líbano, aunque la situación en el sur del país sigue siendo volátil.

Netanyahu aseguró que las operaciones militares continuarán mientras se negocia y que “las fuerzas israelíes están a punto de superar la resistencia en la ciudad estratégica de Bint Jbeil”, un enclave clave de Hezbollah en el sur libanés.

Por su parte, Hezbollah rechazó cualquier acuerdo que permita la libre circulación de tropas israelíes en territorio libanés y defendió el derecho de Líbano a resistir mientras exista presencia militar extranjera.

Un portavoz del grupo chií declaró que “la ocupación otorga a Líbano y a su pueblo el derecho a resistir por todos los medios hasta que Israel se retire”.

El gobierno libanés, que ha mantenido una postura crítica ante la intervención directa de Hezbollah en el conflicto, recibió con cautela el anuncio de la tregua. El primer ministro Nawaf Salam celebró la noticia, señalando que “el cese de hostilidades ha sido la principal demanda de Líbano durante toda la guerra”.

El primer ministro israelí sostuvo que la pausa en los combates abre una “oportunidad histórica” con Beirut, aunque dejó en claro que Israel no retirará sus tropas del sur libanés y mantendrá una amplia zona de seguridad hasta la frontera con Siria (REUTERS)
El primer ministro israelí sostuvo que la pausa en los combates abre una “oportunidad histórica” con Beirut, aunque dejó en claro que Israel no retirará sus tropas del sur libanés y mantendrá una amplia zona de seguridad hasta la frontera con Siria (REUTERS)

El acuerdo de alto el fuego se produce tras semanas de intensos combates, en los que Israel ha lanzado una ofensiva terrestre y aérea para expulsar a Hezbollah de una franja de territorio al sur del río Litani.

Netanyahu afirmó que “el área hasta el Litani se convertirá en zona prohibida para Hezbollah”, y que el control militar israelí sobre la región será no negociable en cualquier acuerdo futuro.

La ofensiva israelí comenzó el 2 de marzo, cuando Hezbollah abrió fuego en apoyo a Irán, lo que desencadenó la respuesta militar de Israel en el sur del Líbano. Desde entonces, la frontera se ha convertido en el principal foco de tensión en Medio Oriente, con decenas de miles de civiles libaneses desplazados y una situación humanitaria crítica en la zona.

En paralelo a la tregua, Estados Unidos ha intensificado su papel diplomático, con el presidente Trump anunciando conversaciones directas entre los líderes de Israel y Líbano y proponiendo una cumbre en la Casa Blanca para discutir un acuerdo de paz a largo plazo.

La administración estadounidense reiteró que el desarme de Hezbollah es un requisito para la estabilidad regional y que la vigilancia internacional será esencial para garantizar el cumplimiento de cualquier acuerdo alcanzado.

(Con información de AFP y Reuters)

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