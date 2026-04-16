Carolina Baldini encontró refugio en su hijo Giovanni y su nieto Tullio tras su separación: “La paz que necesitaba”

En su llegada a Torino, Italia, Carolina Baldini mostró cuánto creció el pequeño en tan pocos meses (Instagram)

Carolina Baldini atraviesa una etapa de cambios personales y familiares que la llevó a buscar refugio en los afectos más cercanos. A tan solo dos semanas de confirmar su ruptura con Pablo Pereyra, la exmodelo y referente del espectáculo argentino decidió poner pausa a la vorágine cotidiana y viajar rumbo a Torino, Italia. Allí, el reencuentro con su hijo Giovanni Simeone, su nuera Giulia Coppini y su nieto Tullio se transformó en un bálsamo de amor y nuevos comienzos, lejos del ruido mediático.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Carolina compartió una serie de postales que retratan la intimidad y la emoción de este viaje. “El amor y la paz que necesitaba. Unos días en Torino”, escribió junto a las imágenes, dejando en claro el significado especial que tuvo para ella este reencuentro familiar. Uno de los comentarios más tiernos llegó de su nuera, Giulia, quien sumó: “¡Lo que te extrañamos! La abuela volvió“.

La estadía de Baldini en Torino estuvo marcada por momentos de conexión profunda con su nieto Tullio, a quien abrazó y mimó en cada oportunidad. Una de las imágenes más dulces la muestra recostada en un sillón, con una camiseta blanca y pantalón cómodo, sosteniendo al pequeño sobre su pecho. También el álbum familiar incluyó una secuencia de fotos que documentan el crecimiento de Tullio. En una composición, Carolina aparece con el bebé en brazos cuando tenía apenas un mes y luego nuevamente a los tres meses. Este registro visual reflejó el paso del tiempo y la cercanía que Baldini mantiene con su nieto, incluso aunque los separe la distancia de los continentes, demostrando que el vínculo entre una abuela y su nieto es un refugio inquebrantable.

Baldini, en un momento de pura ternura, acunando a su nieto Tullio durante su visita a Torino

La modelo sonríe junto a Giovanni Simeone, Giulia Coppini y el pequeño Tullio en las calles de Torino

Las postales del viaje mostraron a la modelo disfrutando de la ciudad junto a Giovanni, Giulia y Tullio. En una imagen, los cuatro sonrieron en las calles de Torino, con el sol de primavera iluminando una jornada de paseo y charla al aire libre. La familia se muestra relajada y distendida, recorriendo rincones históricos y compartiendo la vida cotidiana en una de las ciudades más emblemáticas del norte de Italia.

Carolina, Giovanni y Tullio comparten una tarde especial en familia, entre charlas y juegos en la ciudad

La modelo junto a su nuera, Giulia, quien sostiene al pequeño Tullio en brazos

La visita de Baldini coincidió además con una jornada especial en el estadio del Torino FC, donde Giovanni Simeone desplegó su faceta de papá orgulloso. En una de las fotos, Carolina y Giulia posaron en las tribunas con el pequeño Tullio, ambos luciendo looks deportivos y cómodos, preparados para una tarde de fútbol familiar. Más tarde, Carolina protagoniza otra escena junto a su nieto dentro del estadio, bajo un cielo despejado que enmarca un momento inolvidable para abuela y nieto.

Sin embargo, la imagen más destacada del viaje fue el ingreso de su hijo Giovanni al campo de juego acompañado por su hijo Tullio, quien vistió la camiseta del club y lució unos simpáticos anteojos oscuros. La postal del delantero abrazando a su hijo emocionó no solo a la familia, sino también a los fanáticos del fútbol, sellando una jornada que quedará guardada en el álbum íntimo de los Simeone.

Baldini posa en las tribunas del Torino FC con su nieto, ambos listos para alentar a Giovanni

Giovanni Simeone y Tullio, protagonistas absolutos en el campo de juego del Torino FC; una postal que emocionó a toda la familia (Instagram)

A lo largo de cada foto, Baldini demostró que, más allá del mundo de la moda y el espectáculo, su corazón late con fuerza por su familia. La visita a Torino fue la excusa perfecta para celebrar la vida, los lazos y los nuevos capítulos de una historia que se sigue escribiendo entre Italia y Argentina. Entre abrazos, paseos, y tardes de estadio, Baldini dejó en claro que la felicidad también se construye en los pequeños momentos, en el calor de los afectos y en la complicidad de quienes están siempre presentes cuando más se los necesita.