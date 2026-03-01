Salud

La ciencia demuestra que las amistades sólidas retrasan el envejecimiento celular

Un estudio de la Universidad de Cornell reveló que la calidad de las relaciones personales influye directamente en la longevidad y la salud del cerebro, aportando beneficios comparables a los de la genética y el estilo de vida

Guardar
Un estudio de la Universidad
Un estudio de la Universidad de Cornell revela que la calidad de las relaciones sociales influye directamente en la longevidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una era donde la ciencia avanza para descifrar los secretos de la longevidad, un factor muchas veces subestimado emerge como clave: la calidad de nuestras relaciones sociales. Más allá de la genética, la alimentación o el ejercicio, el tejido de vínculos personales que cada persona construye a lo largo de su vida podría ser el verdadero motor para frenar el envejecimiento y preservar la salud del cerebro.

Un nuevo estudio de la Universidad de Cornell aporta una evidencia contundente: la calidad de nuestras relaciones personales puede ser tan decisiva para la longevidad como la genética o el estilo de vida. Investigadores estadounidenses demostraron que mantener amistades sólidas y una red social amplia no solo fortalece la salud cerebral, sino que también ralentiza el envejecimiento biológico al influir directamente en los procesos celulares.

Según el portal especializado Real Simple, la clave está en la solidez y el mantenimiento de estos vínculos a lo largo del tiempo, lo que convierte las relaciones personales en uno de los factores más determinantes para una vida larga y saludable.

Las amistades sólidas contribuyen a reducir la inflamación y el riesgo de enfermedades cardíacas y neurodegenerativas. Cuando estas relaciones se mantienen y refuerzan a lo largo del tiempo, influyen positivamente en los mecanismos del envejecimiento biológico y favorecen una vida más larga y saludable.

La salud cerebral se fortalece
La salud cerebral se fortalece cuando se cultivan vínculos profundos y duraderos a lo largo del tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo investigador comprobó que el beneficio para la salud no depende únicamente de amistades ocasionales. Real Simple detalla que el factor decisivo es la solidez y constancia de las relaciones en todas las etapas de la vida.

El concepto de ventaja social acumulativa en la longevidad

Uno de los hallazgos centrales del estudio es la “ventaja social acumulativa”, una idea explicada por Anthony Ong, profesor de psicología de la Universidad de Cornell. Este concepto se refiere a la suma de apoyos sociales —como la calidez de los padres y el respaldo emocional— presentes desde la infancia.

Ong indicó a Real Simple que esta ventaja se mide mediante cuatro factores clave: la calidez y el apoyo parental durante la niñez, la conexión con la comunidad y el vecindario, la participación en comunidades religiosas y el respaldo continuo de familiares y amigos.

La solidez de las amistades
La solidez de las amistades influye positivamente en los procesos celulares y en la reducción de la inflamación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación evidenció que este conjunto de apoyos fortalece los denominados relojes epigenéticos, mecanismos biológicos que modulan el envejecimiento. Las personas con redes sociales ricas a lo largo de la vida presentan niveles más bajos de inflamación, menos enfermedades cardíacas y una disminución de la neurodegeneración, en comparación con quienes cuentan con vínculos menos desarrollados.

Impacto de las relaciones a lo largo de la vida

A diferencia de investigaciones previas, este estudio adoptó un enfoque multidimensional, analizando las conexiones sociales acumuladas a lo largo del tiempo. Ong remarcó que el impacto es fruto de un proceso acumulativo: los recursos sociales se suman y refuerzan mutuamente con el paso de los años.

Vale destacar que el análisis superó el estudio de factores aislados, como el matrimonio, y consideró el conjunto de la red de apoyo durante toda la vida, de acuerdo con Real Simple.

Quienes mantienen una red social
Quienes mantienen una red social activa y estable presentan menor deterioro biológico y mayor longevidad, indica el estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inversión temprana en relaciones, junto con una dedicación constante, constituye una estrategia fundamental para obtener beneficios duraderos, como subrayó la Universidad de Cornell en sus conclusiones difundidas por Real Simple. Las conexiones sociales bien nutridas funcionan como un capital que reporta recompensas crecientes en la salud y en la esperanza de vida.

Temas Relacionados

Universidad De CornellEstados UnidosAnthony OngRelojes EpigenéticosVentaja Social AcumulativaLongevidadenvejecimientoNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

8 pasos recomendados por la ciencia para tratar los primeros síntomas del resfriado

Un conjunto de prácticas cotidianas, a menudo subestimadas, puede marcar la diferencia en la evolución de infecciones invernales según especialistas

8 pasos recomendados por la

Científicos indican la cantidad de pasos diarios que protegen el cerebro del Alzheimer

Un nuevo estudio de Harvard de 14 años confirma que la actividad diaria se asocia con un menor deterioro cerebral

Científicos indican la cantidad de

Cuáles son los beneficios de sumar morrones a la alimentación diaria, según expertos

Ricos en vitamina C, antioxidantes y fibra, los pimientos fortalecen las defensas y favorecen la salud cardiovascular. Además, aportan color y sabor con pocas calorías

Cuáles son los beneficios de

Los 9 ejercicios recomendados para fortalecer el agarre y prevenir lesiones en adultos mayores

Un conjunto de prácticas sencillas gana popularidad en Europa. Son rutinas recreadas por expertos demuestran cómo el simple movimiento diario puede ser la clave para mantener el control y evitar limitaciones físicas futuras

Los 9 ejercicios recomendados para

Qué sucede con el cuerpo humano en vuelos largos y cómo mitigar los efectos

Los trayectos intercontinentales suelen generar incomodidad y podrían causar enfermedades graves

Qué sucede con el cuerpo
DEPORTES
El crudo relato de Juan

El crudo relato de Juan Martín Del Potro sobre su retiro del tenis: “El cuerpo no resistía más”

Escalofriante accidente en una carrera de motociclismo: sufrió una caída en la pista y un rival lo pasó por encima

Así quedaron los argentinos en el ranking ATP tras las derrotas de Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez en el Chile Open

El Chile Open aceptará los cambios necesarios para mantener en pie la Gira Sudamericana de tenis

Hotelería, deportes y tecnología: cómo Cristiano Ronaldo logró construir un verdadero imperio multimillonario

TELESHOW
Mónica Villa habla de su

Mónica Villa habla de su paso por La hija del fuego: “Hubo un intercambio generacional hermoso”

Martín Savi, el tenor argentino que se encamina a hacer historia en España y se despide con dos shows Buenos Aires

La hija de Andrea del Boca reaccionó al beso de su mamá con Kennys Palacios: “Fuerte”

Divina Gloria habló por primera vez luego de su salida de la casa de Gran Hermano: “Estoy viva”

Mirtha Legrand rememoró su cumpleaños y contó detalles de la fiesta: “Fue inolvidable, lloro cada vez que lo recuerdo”

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV pidió

El papa León XIV pidió frenar la escalada de violencia en Medio Oriente “antes de que se convierta en una vorágine irreparable”

El Teatro Luis Poma enciende la temporada 2026 con el estreno de “Apagón” y el regreso de “Toc Toc” a las tablas salvadoreñas

Alerta en varios países del Golfo por ataques iraníes: el régimen volvió a lanzar misiles y drones

Irán atacó con drones un petrolero y un puerto interno de Omán

El OIEA llamó a la “moderación” en plena escalada de tensiones en Medio Oriente