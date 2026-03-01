La ciencia demuestra que las amistades sólidas retrasan el envejecimiento celular

Un estudio de la Universidad de Cornell revela que la calidad de las relaciones sociales influye directamente en la longevidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una era donde la ciencia avanza para descifrar los secretos de la longevidad, un factor muchas veces subestimado emerge como clave: la calidad de nuestras relaciones sociales. Más allá de la genética, la alimentación o el ejercicio, el tejido de vínculos personales que cada persona construye a lo largo de su vida podría ser el verdadero motor para frenar el envejecimiento y preservar la salud del cerebro.

Un nuevo estudio de la Universidad de Cornell aporta una evidencia contundente: la calidad de nuestras relaciones personales puede ser tan decisiva para la longevidad como la genética o el estilo de vida. Investigadores estadounidenses demostraron que mantener amistades sólidas y una red social amplia no solo fortalece la salud cerebral, sino que también ralentiza el envejecimiento biológico al influir directamente en los procesos celulares.

Según el portal especializado Real Simple, la clave está en la solidez y el mantenimiento de estos vínculos a lo largo del tiempo, lo que convierte las relaciones personales en uno de los factores más determinantes para una vida larga y saludable.

Las amistades sólidas contribuyen a reducir la inflamación y el riesgo de enfermedades cardíacas y neurodegenerativas. Cuando estas relaciones se mantienen y refuerzan a lo largo del tiempo, influyen positivamente en los mecanismos del envejecimiento biológico y favorecen una vida más larga y saludable.

La salud cerebral se fortalece cuando se cultivan vínculos profundos y duraderos a lo largo del tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo investigador comprobó que el beneficio para la salud no depende únicamente de amistades ocasionales. Real Simple detalla que el factor decisivo es la solidez y constancia de las relaciones en todas las etapas de la vida.

El concepto de ventaja social acumulativa en la longevidad

Uno de los hallazgos centrales del estudio es la “ventaja social acumulativa”, una idea explicada por Anthony Ong, profesor de psicología de la Universidad de Cornell. Este concepto se refiere a la suma de apoyos sociales —como la calidez de los padres y el respaldo emocional— presentes desde la infancia.

Ong indicó a Real Simple que esta ventaja se mide mediante cuatro factores clave: la calidez y el apoyo parental durante la niñez, la conexión con la comunidad y el vecindario, la participación en comunidades religiosas y el respaldo continuo de familiares y amigos.

La solidez de las amistades influye positivamente en los procesos celulares y en la reducción de la inflamación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación evidenció que este conjunto de apoyos fortalece los denominados relojes epigenéticos, mecanismos biológicos que modulan el envejecimiento. Las personas con redes sociales ricas a lo largo de la vida presentan niveles más bajos de inflamación, menos enfermedades cardíacas y una disminución de la neurodegeneración, en comparación con quienes cuentan con vínculos menos desarrollados.

Impacto de las relaciones a lo largo de la vida

A diferencia de investigaciones previas, este estudio adoptó un enfoque multidimensional, analizando las conexiones sociales acumuladas a lo largo del tiempo. Ong remarcó que el impacto es fruto de un proceso acumulativo: los recursos sociales se suman y refuerzan mutuamente con el paso de los años.

Vale destacar que el análisis superó el estudio de factores aislados, como el matrimonio, y consideró el conjunto de la red de apoyo durante toda la vida, de acuerdo con Real Simple.

Quienes mantienen una red social activa y estable presentan menor deterioro biológico y mayor longevidad, indica el estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inversión temprana en relaciones, junto con una dedicación constante, constituye una estrategia fundamental para obtener beneficios duraderos, como subrayó la Universidad de Cornell en sus conclusiones difundidas por Real Simple. Las conexiones sociales bien nutridas funcionan como un capital que reporta recompensas crecientes en la salud y en la esperanza de vida.