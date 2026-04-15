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Fabio Agostini reveló qué mujeres de Gran Hermano llamaron su atención: “Las chicas son realmente guapísimas”

El ingreso del español generó sorpresa y comentarios entre los participantes, quienes no tardaron en analizar la presencia del nuevo concursante

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El nuevo participante del reality confesó que chica le robó la mirada

Después de mucha expectativa y eufóricas reacciones, Fabio Agostini ingresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). En la previa a su llegada, diversas participantes habían mostrando su asombro por el físico del competidor, así las cosas, este miércoles, el joven manifestó cuáles de las jugadoras le habían llamado la atención.

Todo sucedió durante sus primeras horas en Buenos Aires, el concursante español decidió abrirse en una íntima charla con otros habitantes. Allí, Agostini compartió sus primeras impresiones sobre las participantes que más destacaron para él.

“¿Qué sentiste cuando pasó lo de Luana hoy?, le preguntaron Emanuel Di Gioia y Eduardo Carrera. Lejos de avanzar, Fabio respondió: “Es muy guapa, pero también hay muchas chicas muy lindas. Lolo me pareció guapa y la pelirroja, Titi, es mona también”.

Ante las risas de sus compañeros de la casa, y su insistencia por Luana, el joven comentó: “Luana me atendió de 10, es muy mona. Las chicas son realmente guapísimas”.

Fabio Agostini habló tras las reacciones de sus compañeras de Gran Hermano a su presentación

La reacción de los demás participantes de Gran Hermano Generación Dorada no tardó en aparecer. Emanuel Di Gioia y Eduardo Carrera se encargaron de informar a Lolo Poggio sobre los comentarios de Agostini. Al ser consultada por Emanuel Di Gioia, la joven expresó su sorpresa y dejó en claro que no se quedaría sola con el recién llegado porque percibía a Fabio como “un hombre mayor”, ya que “tenía 20 años más”.

La llegada de Fabio Agostini provocó una alteración inmediata en el ambiente, tanto entre las mujeres como entre los hombres que participan del reality. Jennifer “Pincoya” Galvarini fue de las primeras en acercarse para darle la bienvenida al español, en una atmósfera marcada por la expectativa y el entusiasmo.

Mientras algunas participantes, como Luana Fernández, mostraron atención hacia el recién llegado, los hombres del reality también evaluaron el impacto de su incorporación en la dinámica del grupo ya conformado.

Experiencia inicial y perfil de Fabio Agostini

En su primera noche en la casa, Fabio Agostini relató que tuvo dificultades para dormir debido al movimiento constante y las luces encendidas. Reconoció: “He dormido poco. Estoy al lado de la puerta y no pararon de entrar y salir. A mí me encienden la luz y ya no puedo dormir más”.

El concursante manifestó además ciertas incomodidades logísticas, destacando la falta de espacio propio dentro de la casa: “No tengo armario. Estoy compartiendo con los pibes el placard (armario). Es una pu... pero bueno, igual son solo cinco días”.

La emoción de Fabio Agostini al ver la reacción de sus compañeros antes de su llegada a Gran Hermano
La emoción de Fabio Agostini al ver la reacción de sus compañeros antes de su llegada a Gran Hermano

Agostini también hizo referencia al clima de Buenos Aires, donde la lluvia impidió que pudiera disfrutar del exterior nada más al ingresar. “Entré y se puso a llover, quería tomar algo de sol pero no se ha podido coño”, expresó. Durante un recorrido por las instalaciones, el participante de intercambio de La casa de los Famosos se mostró sorprendido por el tamaño de la vivienda respecto a su experiencia anterior: “Esto es mucho más grande”, dijo, subrayando que el jardín era “tres veces más grande” que el de su edición original.

Al presentarse ante el grupo, el participante se definió como alguien “sincero, terco y extremadamente competitivo”, además de “coqueto, sociable y sensible, especialmente con las mujeres”. El competidor, originario de las Islas Canarias, cuenta con experiencia previa en diversos realities de televisión y anticipó su intención de integrarse al juego sin generar conflictos: “Vengo en son de paz, no quiero pelear. Quiero pasarlo bien, reírme con ustedes y conocerlos”.

El arribo del español supone un cambio notable para la convivencia, con nuevas alianzas y tensiones en juego. Su apreciación inicial sobre las mujeres de la casa sugiere que su participación estará marcada por vínculos frescos y posibles sorpresas en la dinámica grupal.

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