Las dietas vegetarianas y el riesgo de cáncer: qué encontró un nuevo estudio

Científicos británicos analizaron el impacto de la alimentación vegetariana en el desarrollo de cánceres frecuentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta vegetariana vuelve a estar en el centro del debate científico tras la publicación de un estudio que analizó los hábitos alimentarios de más de 1,8 millones de personas.

La investigación revela que los vegetarianos presentan un riesgo sustancialmente menor de padecer cinco tipos de cáncer frecuentes, entre ellos, mieloma múltiple, cáncer de páncreas, próstata, mama y riñón.

La magnitud y profundidad de esta investigación, que incluyó participantes de Europa, América y Asia, la convierten en la más completa realizada hasta el momento en la materia.

El análisis, coordinado por la Unidad de Epidemiología del Cáncer de Oxford Population Health y financiado por el World Cancer Research Fund (WCRF), comparó los registros de salud de personas vegetarianas, veganas, pescetarianas, consumidoras de carne y de aves, durante un seguimiento promedio de 16 años.

El British Journal of Cancer publicó la mayor investigación sobre dieta sin carne y riesgo oncológico. (Freepik)

El principal hallazgo, destacado en el artículo publicado por British Journal of Cancer, fue que quienes excluyen la carne, especialmente la roja, reducen su probabilidad de sufrir algunos de los tumores más comunes.

De acuerdo con la doctora Aurora Pérez-Cornago, investigadora principal del trabajo, “el estudio es una muy buena noticia para quienes siguen una dieta vegetariana porque tienen un menor riesgo de cinco tipos de cáncer, algunos de los cuales son muy frecuentes en la población”.

La relevancia de estos resultados se refuerza al observar los porcentajes de reducción de riesgo. Los vegetarianos presentaron un 21 % menos de riesgo de cáncer de páncreas, un 12 % menos de cáncer de próstata y un 9 % menos de cáncer de mama en comparación con quienes consumen carne. Además, el riesgo de mieloma múltiple fue un 31 % menor y el de cáncer de riñón, un 28 % menor. Estos cinco tumores representan aproximadamente una quinta parte de todas las muertes por cáncer en el Reino Unido.

Las dietas vegetarianas mostraron un efecto protector frente a cinco tipos de cáncer según la evidencia. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de la Universidad de Oxford destacó que estos datos se obtuvieron tras controlar variables como el índice de masa corporal, el tabaquismo y otros factores de riesgo, lo que refuerza la solidez de las conclusiones. “Los vegetarianos suelen consumir más fruta, verdura y fibra que quienes comen carne o productos procesados, lo que puede contribuir a reducir el riesgo de algunos cánceres”, explicó Pérez-Cornago.

El trabajo también arrojó novedades en relación con otros patrones alimentarios. Las personas que siguen una dieta pescetariana –aquellas que incluyen pescado pero no carne– exhibieron menor riesgo de cáncer de mama, riñón e intestino. El grupo que solo consume aves, sin carne roja ni procesada, mostró menor riesgo de cáncer de próstata.

Estas observaciones, detalladas en la investigación, sugieren que la exclusión selectiva de determinados tipos de carne puede influir diferencialmente en la incidencia de tumores.

Hallazgos inesperados y advertencias sobre los veganos

El grupo vegano reportó un 40 % más de riesgo de cáncer colorrectal comparado con consumidores de carne. - Freepik

A pesar de los beneficios observados, el informe advierte sobre algunas excepciones relevantes. Los vegetarianos tuvieron casi el doble de riesgo de padecer carcinoma de células escamosas de esófago, el tipo de cáncer esofágico más común, respecto a quienes consumen carne. Los autores del trabajo señalan que esta diferencia podría estar relacionada con carencias nutricionales, como la deficiencia de vitaminas del complejo B.

“El equipo sugirió que esto podría deberse a que los vegetarianos presentan deficiencia de nutrientes esenciales como las vitaminas del complejo B”, según se recoge en el estudio.

La investigación también identificó que las personas veganas presentaron un riesgo un 40 % mayor de cáncer colorrectal comparadas con los consumidores de carne.

El cáncer de páncreas y de riñón también mostró menor incidencia entre vegetarianos. (Freepik)

Este dato, reportado por British Journal of Cancer, se basa en un número reducido de casos y los autores recomiendan interpretarlo con cautela, aunque apuntan a una menor ingesta de calcio y otros nutrientes como posible causa. El promedio de consumo de calcio en el grupo vegano fue de 590 mg diarios, por debajo de la recomendación oficial del Reino Unido (700 mg diarios).

El profesor Tim Key, epidemiólogo emérito de la Universidad de Oxford y coinvestigador del estudio, expresó que “tengo la sensación de que la diferencia probablemente se deba a la carne en sí, pero es una opinión que no hemos analizado directamente”.

Key remarcó que, si bien existe una relación conocida entre el consumo de carne roja y procesada y el riesgo de cáncer colorrectal, el presente estudio no encontró evidencia sólida de menor riesgo entre vegetarianos. Una razón podría ser el bajo consumo de carne roja y procesada entre los participantes, en comparación con cohortes más recientes.

El estudio siguió durante 16 años a más de 1,8 millones de personas de distintos continentes y sus hábitos tanto vegetarianos como carnívoros (Freepik)

El seguimiento de los participantes durante 16 años permitió observar cómo los hábitos alimentarios evolucionan y cómo estos cambios pueden incidir en los resultados. La introducción de alimentos ultraprocesados y productos veganos fortificados con calcio y otros micronutrientes podría modificar los patrones de riesgo para futuras generaciones.

Al respecto, el profesor Jules Griffin, director del Instituto Rowett de la Universidad de Aberdeen, quien no participó en la investigación, consideró que “lo que falta en este estudio es una comparación con un grupo que sigue las pautas de Eatwell del NHS, donde el consumo de carne y pescado es moderado, pero al mismo tiempo aporta nutrientes importantes a la dieta; esta podría ser la dieta óptima para reducir el riesgo de cáncer asociado a la dieta en la población”.

La investigación incluyó datos de 1,64 millones de consumidores de carne, 57.016 consumidores de aves, 42.910 pescetarianos, 63.147 vegetarianos y 8.849 veganos.

La muestra fue lo suficientemente amplia para investigar 17 tipos de cáncer diferentes, incluidas neoplasias del tracto gastrointestinal, pulmón, aparato reproductor, tracto urinario y cáncer de sangre.

Los pescetarianos presentaron menor riesgo de cáncer de mama, riñón e intestino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo subraya que las dietas vegetarianas y veganas bien planificadas se consideran saludables y nutricionalmente adecuadas, pero pueden aportar menos cantidad de proteínas, grasas saturadas y ciertos micronutrientes, como la vitamina B12, en comparación con las dietas omnívoras. Al mismo tiempo, aportan más fibra y vitamina C. Los autores recuerdan que “las dietas vegetarianas se definen más por los alimentos que se excluyen que por los que se consumen”.

La investigación puntualizó que los beneficios y riesgos de la dieta vegetariana varían según el tipo de cáncer, la calidad de la dieta y los nutrientes incluidos en la alimentación. El nutricionista Michael Jones, del Institute of Cancer Research de Londres, señaló que “este trabajo reúne estudios de un número limitado de países, por lo que no está claro hasta qué punto los resultados pueden generalizarse a todos los tipos de dieta vegetariana o vegana”.

El estudio refuerza las recomendaciones internacionales que promueven patrones alimentarios con alta presencia de fruta, verdura y alimentos ricos en fibra, y que desalientan el consumo de carne procesada. “Se recomiendan los patrones alimentarios que dan prioridad a la fruta, la verdura y los alimentos ricos en fibra y que evitan la carne procesada para reducir el riesgo de cáncer. Nuestro estudio ayuda a aclarar los beneficios y riesgos asociados a las dietas vegetarianas”, explicó Tim Key en el artículo publicado.

Investigadores advirtieron sobre el riesgo duplicado de cáncer de esófago en vegetarianos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carga del cáncer en Europa sigue siendo elevada. Según las últimas estimaciones, cerca de 2,7 millones de personas recibirán un diagnóstico de cáncer en la Unión Europea en 2026, pese a que la incidencia descendió un 1,7 % respecto a 2022. Los tipos más frecuentes son los de mama, próstata, colorrectal y pulmón, que representan casi la mitad de todos los casos.

El cáncer afecta algo más a los hombres –el 54 % de los nuevos diagnósticos y el 56 % de las muertes corresponde a varones–, lo que subraya la importancia de identificar patrones de riesgo y estrategias de prevención adaptadas a diferentes grupos de población.

A partir de este estudio, el debate sobre la dieta y el cáncer se enriquece con evidencia procedente de diversas culturas y estilos de vida. Aunque la exclusión de la carne muestra claros beneficios para ciertos tipos de cáncer, los expertos insisten en la necesidad de evitar carencias nutricionales y en la importancia de una alimentación equilibrada y bien planificada.