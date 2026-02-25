La vitamina B12 es un nutriente esencial para el metabolismo, la formación de glóbulos rojos y el sistema nervioso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina B12, también llamada cobalamina, se destaca como un micronutriente esencial para la salud humana. Según Medline Plus, cumple funciones clave en el metabolismo de proteínas, la formación de glóbulos rojos y el mantenimiento del sistema nervioso.

Es una vitamina hidrosoluble que el cuerpo almacena en el hígado, aunque debe incorporarse con regularidad a través de la dieta.

Las investigaciones más recientes, citadas por revistas especializadas, señalan que tanto la deficiencia como el exceso pueden tener consecuencias en la salud, sobre todo en adultos mayores, embarazadas y personas con problemas digestivos. Los expertos insisten en la importancia de un consumo adecuado para proteger funciones cognitivas y prevenir enfermedades.

Qué alimentos contienen vitamina B12

Según Medline Plus y la Universidad de Navarra, los alimentos con mayor contenido de vitamina B12 se encuentran casi exclusivamente en productos de origen animal. El hígado encabeza la lista, seguido por los riñones, las sardinas, la lengua y los pescados grasos como la caballa, el atún y el salmón. Los mariscos, las carnes magras, los huevos y los productos lácteos también aportan cantidades relevantes de esta vitamina.

Además, existen fuentes alternativas para quienes no consumen carne, como los cereales fortificados para el desayuno y las levaduras nutricionales fortificadas.

La Universidad de Navarra destaca que las vísceras, los pescados azules, los mariscos y algunos quesos curados son las fuentes más ricas en vitamina B12. En el caso de vegetarianos y veganos, Medline Plus aconseja optar por alimentos fortificados o recurrir a suplementos, ya que la absorción de la vitamina B12 desde fuentes animales es más eficiente que la proveniente de alimentos vegetales fortificados.

Cuál es el impacto de la vitamina B12 en la salud

La vitamina B12 resulta imprescindible para el metabolismo de las proteínas, la producción de glóbulos rojos y la protección del sistema nervioso, según Medline Plus. La Escuela de Medicina de Harvard destaca que este nutriente interviene en la formación y función del cerebro y las células nerviosas, así como en la síntesis del ADN.

Estudios científicos muestran que personas mayores con niveles bajos de vitamina B12, incluso dentro de valores considerados normales, presentan procesamiento cognitivo más lento y alteraciones neurológicas. Alexandra Beaudry-Richard, de la Universidad McGill, explicó que el deterioro puede manifestarse cuando los niveles sanguíneos están en el rango aceptado.

La dietista Michelle Routhenstein, consultada por TIME, indicó que la vitamina B12 contribuye a proteger las células nerviosas del cerebro y ayuda a conservar la memoria y las habilidades cognitivas. Además, participa en la conversión de homocisteína en metionina, lo que ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

El aporte suficiente es fundamental en el embarazo, ya que interviene en el desarrollo neurológico del feto. La recomendación de las autoridades sanitarias estadounidenses es de 2,4 microgramos diarios en adultos, 2,6 microgramos en embarazadas y 2,8 microgramos durante la lactancia.

Qué pasa si tengo deficiencia de vitamina B12

La deficiencia de vitamina B12 puede provocar anemia megaloblástica, daño neurológico y problemas cognitivos, según Medline Plus.

Los grupos con mayor riesgo son adultos mayores, quienes siguen dietas vegetarianas o veganas, personas con cirugías digestivas o enfermedades como enfermedad de Crohn o celiaquía, y pacientes con anemia perniciosa. La deficiencia es común en quienes no consumen productos animales o tienen dificultades para absorber la vitamina a nivel intestinal.

Entre los síntomas más frecuentes se incluyen fatiga, debilidad, entumecimiento u hormigueo en las extremidades, trastornos de la memoria, confusión y, en casos avanzados, demencia.

La Universidad de Navarra resalta que la deficiencia produce principalmente anemia perniciosa y síntomas neurológicos. El doctor Ari J. Green, de la Universidad de California en San Francisco, advirtió que la deficiencia puede afectar el cerebro aunque los valores sanguíneos sean normales. En casos graves y sin tratamiento, el déficit puede derivar en daños neurológicos permanentes.

Ciertos medicamentos, como la metformina o los inhibidores de la bomba de protones, pueden reducir la absorción y aumentar el riesgo de carencia.

¿Es peligroso el exceso de vitamina B12?

Según Medline Plus y el National Institutes of Health, no se ha establecido un nivel tóxico para la vitamina B12 en humanos, ya que el cuerpo elimina el exceso por la orina.

Sin embargo, estudios recientes advierten que suplementos diarios superiores a 25 microgramos podrían asociarse a un mayor riesgo de fracturas óseas. El doctor Ahmed Abdelhak, de la UCSF School of Medicine, sostuvo que niveles excesivamente elevados en sangre podrían causar efectos adversos sobre el cerebro. Por eso, se recomienda realizar controles médicos periódicos y consultar con profesionales antes de iniciar suplementación, especialmente en personas con factores de riesgo.

Las autoridades sanitarias estadounidenses no han fijado un límite superior de ingesta, pero insisten en ajustar la dosis a cada persona, considerando la capacidad de absorción y el estado de salud. Según la dietista Michelle Routhenstein, las presentaciones sublinguales o líquidas pueden ser útiles para quienes tienen dificultades de absorción, siempre bajo indicación médica.

