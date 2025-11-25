Cuáles son los síntomas más frecuentes de la deficiencia de vitamina B12 y cómo detectarlos a tiempo, según expertos

La deficiencia de vitamina B12 puede causar fatiga, hormigueo y pérdida de equilibrio, afectando la salud neurológica y física (Freepik)

La vitamina B12, conocida como la “vitamina de la energía”, cumple un papel esencial en el funcionamiento del sistema nervioso, la producción de ADN y la formación de glóbulos rojos. Su deficiencia es un problema frecuente que puede pasar inadvertido durante años y afectar la salud de manera significativa.

Según expertos citados por Women’s Health, el cuerpo emite señales específicas cuando los niveles de esta vitamina son insuficientes, y reconocerlos a tiempo resulta clave para evitar complicaciones.

Importancia biológica y fuentes alimentarias

La importancia de la vitamina B12 radica en su función como pilar de múltiples procesos biológicos. Como destaca Women’s Health, esta vitamina es fundamental para todas las funciones del organismo. Se encuentra principalmente en alimentos de origen animal, como carnes y lácteos, así como en cereales fortificados.

Por este motivo, quienes siguen dietas vegetarianas o veganas, o presentan intolerancia al gluten, tienen un mayor riesgo de desarrollar deficiencia. Además, personas diagnosticadas con anemia perniciosa o gastritis atrófica pueden experimentar dificultades para absorber la vitamina B12 de manera adecuada.

Dietas vegetarianas, veganas o la intolerancia al gluten aumentan el riesgo de deficiencia de vitamina B12 en la población (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Harvard Health, la deficiencia de esta vitamina es una de las causas más comunes de trastornos neurológicos en adultos mayores, resaltando la importancia de un consumo adecuado para preservar las funciones cognitivas.

Frecuencia, dificultad en la detección de la deficiencia y evidencia científica

Hasta un 15% de la población podría verse afectada por la deficiencia de vitamina B12, según datos citados por Women’s Health de los Institutos Nacionales de la Salud. La dificultad para detectar el problema radica en que el cuerpo almacena reservas de esta vitamina y puede tardar entre tres y cuatro años en manifestar síntomas tras la interrupción de su ingesta.

El doctor Michael Roizen, director de bienestar del Instituto de Bienestar de la Clínica Cleveland, explicó: “Pueden pasar de tres a cuatro años antes de que notes algún signo de deficiencia de B12”. Esta demora contribuye a que los síntomas se confundan con otras afecciones o se atribuyan a factores como el estrés o la falta de sueño.

Un estudio en Annals of Neurology vincula bajos niveles de vitamina B12 con daño cerebral y deterioro cognitivo en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio reciente publicado en Annals of Neurology mostró que los adultos mayores con niveles bajos de vitamina B12 activa presentaron más signos de daño cerebral, incluyendo mayores lesiones en la sustancia blanca y peor rendimiento cognitivo. Estos resultados refuerzan que la insuficiencia de B12, incluso dentro de rangos considerados normales, puede contribuir a un deterioro neurológico temprano.

Síntomas principales de la deficiencia de vitamina B12

Cuando los síntomas finalmente aparecen, suelen hacerlo de forma intensa y pueden afectar distintas áreas del organismo. El primer signo de alerta suele ser la fatiga o debilidad inusual. Roizen señaló que el cansancio es uno de los síntomas iniciales, ya que la falta de vitamina B12 impide la producción adecuada de glóbulos rojos, lo que deriva en anemia y una sensación persistente de agotamiento.

Se recomienda consultar al médico si la fatiga se agrava sin causa aparente, ya que un análisis de sangre puede determinar si existe anemia y verificar los niveles de B12.

Un análisis de sangre ayuda a detectar anemia y a verificar los niveles de vitamina B12 en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro síntoma característico es el hormigueo en manos y pies. La vitamina B12 es necesaria para la producción de mielina, una sustancia que recubre y protege los nervios. Cuando los niveles de B12 disminuyen, la mielina se degrada, lo que ralentiza los impulsos nerviosos y provoca sensaciones de hormigueo en las extremidades. Ante este síntoma, los expertos aconsejan acudir al médico para una evaluación.

La pérdida de equilibrio también puede indicar una deficiencia de vitamina B12. La degradación de la mielina afecta la propiocepción, es decir, la capacidad de percibir la posición del cuerpo en el espacio. Roizen explicó que la alteración de esta función incrementa el riesgo de caídas, por lo que la pérdida de equilibrio sin causa evidente debe motivar una consulta médica.

Problemas de memoria y confusión pueden ser señales de alerta de deficiencia de vitamina B12 en adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito cognitivo, la deficiencia de vitamina B12 puede manifestarse como confusión o problemas de memoria. El deterioro de la mielina en las células nerviosas del cerebro puede llevar a olvidos frecuentes y distracción. Si estos episodios se repiten, los especialistas recomiendan realizar un análisis para descartar una deficiencia, ya que los síntomas pueden confundirse con demencia en un periodo relativamente corto.

La depresión puede ser otra señal de alerta. La vitamina B12 interviene en la función cerebral y la producción de mielina, y su déficit puede traducirse en un estado de ánimo bajo sin causas evidentes. Roizen indicó que, en algunos casos, la disminución de la producción de mielina se refleja en síntomas depresivos.

Ante la presencia de estos síntomas, Women’s Health y Harvard Health subrayan la importancia de consultar al médico para obtener un diagnóstico preciso y recibir el tratamiento adecuado, que puede incluir cambios en la dieta, suplementos o inyecciones de vitamina B12. Detectar y tratar la deficiencia de manera temprana ayuda a preservar la salud y el bienestar general.