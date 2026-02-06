México

Así es como la vitamina B12 puede ayudar a acelerar y mejorar el metabolismo

Una alimentación rica en este nutriente ayuda a sentir mayor vitalidad y contribuye al buen funcionamiento del cuerpo

Una nutrición variada con fuentes animales y fortificadas apoya procesos internos como la formación de glóbulos rojos y la salud del sistema nervioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina B12 cumple un papel esencial en diversas funciones del organismo y aunque pocas personas lo saben es un nutriente que juega un papel fundamental en el correcto funcionamiento del metabolismo.

Este nutriente, presente principalmente en alimentos de origen animal, interviene en la conversión de los alimentos en energía utilizable por las células y, por lo tanto, también del uso que el organismo da a las grasas que consumimos.

En este sentido, mantener niveles adecuados de vitamina B12 resulta fundamental para evitar la fatiga, favorecer la vitalidad y asegurar el equilibrio metabólico, lo que favorece un peso más saludable, de acuerdo con información de MedlinePlus y la revista de la Escuela de Medicina de Harvard.

Unos valores adecuados de este compuesto favorecen el equilibrio metabólico y ayudan a evitar el cansancio diario. Crédito iStock

Cuáles son los beneficios de la vitamina B12 que ayudan a acelerar y mejorar el metabolismo

Como mencionamos, pocas personas saben que la vitamina B12 desempeña un papel clave en el metabolismo energético del organismo.

En este sentido, entre sus principales beneficios relacionados con esta propiedades, se destacan los siguientes:

  • Participa en la producción de energía a nivel celular, facilitando la conversión de los alimentos en glucosa, que es utilizada como fuente de energía.
  • Es esencial para el metabolismo de grasas y carbohidratos, ya que actúa como coenzima en reacciones que descomponen estos nutrientes para su aprovechamiento energético.
  • Contribuye a la función normal del sistema nervioso y a la formación de glóbulos rojos, lo que ayuda a reducir la fatiga y mantener la vitalidad.
  • Colabora en la regulación de los niveles de homocisteína, lo que puede tener un impacto positivo en la salud cardiovascular y en el metabolismo general.

En personas con deficiencia, la falta de vitamina B12 puede ocasionar fatiga, debilidad, menor capacidad para hacer ejercicio y alteraciones metabólicas, lo que puede dificultar el control del peso o la energía diaria.

La vitamina B12 es clave para el metabolismo energético, favoreciendo la conversión eficiente de alimentos en energía para las células.– (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo incrementar mis niveles de vitamina B12 para obtener sus beneficios

Para incrementar los niveles de vitamina B12 y aprovechar sus beneficios en el metabolismo y la salud general, se pueden seguir estas recomendaciones:

1. Consumir alimentos ricos en vitamina B12

La vitamina B12 se encuentra principalmente en productos de origen animal:

2. Incorporar alimentos fortificados

Para quienes siguen dietas vegetarianas o veganas, existen alternativas fortificadas con vitamina B12:

3. Suplementos de vitamina B12

En casos de deficiencia diagnosticada, dietas restrictivas o problemas de absorción intestinal, los suplementos pueden ser necesarios. Se presentan en tabletas, cápsulas, gotas o inyecciones, según la recomendación médica.

4. Revisar la salud digestiva

Algunas condiciones de salud (anemia perniciosa, enfermedad celíaca, gastritis atrófica, cirugía bariátrica) pueden afectar la absorción de vitamina B12. Consultar a un médico para valorar la necesidad de un suplemento en estos casos.

5. Realizar controles médicos

Es recomendable realizar análisis de sangre para conocer los niveles de vitamina B12 y determinar si es necesario un ajuste en la dieta o el uso de suplementos.Beneficios a la salud de la vitamina B12

Enfermedades digestivas como anemia perniciosa o enfermedad celíaca pueden afectar la absorción de vitamina B12 y requerir atención médica especializada. Freepik

Otros beneficios a la salud del consumo de vitamina B12

Además de apoyar el correcto funcionamiento del metabolismo, la vitamina B12 contribuye a la salud a través de múltiples funciones esenciales en el organismo:

  • Participa en la formación de glóbulos rojos, ayudando a prevenir la anemia megaloblástica, que puede provocar debilidad y fatiga.
  • Apoya el funcionamiento adecuado del sistema nervioso, colaborando en la síntesis de mielina, fundamental para la protección de las fibras nerviosas.
  • Contribuye a la síntesis del ADN, vital para la correcta división y regeneración celular.
  • Ayuda a mantener niveles saludables de homocisteína en sangre, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Estos beneficios hacen que la vitamina B12 sea fundamental para el bienestar general y el mantenimiento de las funciones vitales del cuerpo.

