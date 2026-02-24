Salud

Cómo ayuda la vitamina D a la salud de los huesos

Mantener niveles adecuados de este nutriente previene enfermedades óseas y contribuye a la salud muscular, al tiempo que favorece el equilibrio y reduce el riesgo de fracturas en todas las etapas de la vida

Guardar
La vitamina D es esencial
La vitamina D es esencial para la absorción de calcio y la salud de los huesos en todas las etapas de la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina D es un nutriente esencial que cumple un papel central en el fortalecimiento y mantenimiento de los huesos. Este compuesto, que el cuerpo puede obtener a través de la exposición solar, la alimentación o suplementos, resulta crucial para la absorción del calcio y la regulación de múltiples procesos biológicos. Así lo destacan los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) y la Mayo Clinic.

¿Por qué la vitamina D es buena para la salud ósea?

La vitamina D es indispensable para que el cuerpo absorba el calcio, componente esencial de los huesos; sin ella, el organismo no puede incorporar correctamente este mineral, debilitándose así la estructura ósea.

De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. (NIH) y la Fundación Internacional de Osteoporosis, la vitamina D junto con el calcio contribuye a la prevención de la osteoporosis, enfermedad que vuelve a los huesos delgados, frágiles y propensos a fracturas.

Además, la vitamina D participa en la renovación y mineralización ósea, procesos esenciales para la resistencia del esqueleto, y es necesaria para que los músculos funcionen correctamente, ayudando a mantener el equilibrio y a reducir el riesgo de fracturas en personas mayores.

Un nivel adecuado de vitamina
Un nivel adecuado de vitamina D previene enfermedades como osteoporosis, raquitismo y osteomalacia, claves en la salud ósea (Imagen Ilustrativa Infobae)

También interviene en el funcionamiento de los nervios, permitiendo la transmisión de señales entre el cerebro y otras partes del cuerpo.

La deficiencia prolongada de vitamina D y calcio puede fragilizar los huesos y aumentar la probabilidad de fracturas. Por eso, asegurar un aporte suficiente de ambos nutrientes es fundamental para la salud ósea en todas las etapas de la vida, como subrayan las recomendaciones de la Mayo Clinic.

¿Qué enfermedades ayuda a prevenir la vitamina D?

Según el NIH, la presencia adecuada de vitamina D previene el raquitismo en la infancia, una enfermedad en la que los huesos se ablandan, deforman y causan dolor. En adultos, su carencia puede producir osteomalacia, que provoca debilidad muscular y dolor en los huesos.

La deficiencia crónica de vitamina
La deficiencia crónica de vitamina D y calcio debilita la estructura ósea y aumenta la probabilidad de fracturas

Estudios citados por la Mayo Clinic y la International Osteoporosis Foundation refieren que mantener niveles suficientes de vitamina D y calcio puede ralentizar la pérdida de masa ósea y reducir la incidencia de fracturas, aunque el beneficio directo sobre la reducción de caídas o fracturas graves requiere más investigación.

Además, se ha estudiado la relación entre la vitamina D y otras enfermedades como el cáncer, la esclerosis múltiple y la diabetes tipo 2. El NIH señala que, aunque los resultados no son concluyentes para estos casos, sí se sabe que la deficiencia grave de este nutriente afecta negativamente la salud general y puede agravar cuadros existentes.

¿Cuál es la dosis diaria recomendada de vitamina D?

La cantidad de vitamina D que una persona necesita varía según la edad y condiciones particulares. Según el NIH y la Mayo Clinic, las recomendaciones diarias, expresadas en microgramos (mcg) y unidades internacionales (UI), son las siguientes:

Las dosis diarias recomendadas de
Las dosis diarias recomendadas de vitamina D varían según la edad y condición, desde 10 mcg en bebés hasta 20 mcg en adultos mayores
  • Bebés hasta 12 meses: 10 mcg
  • Niños de 1 a 13 años: 15 mcg
  • Adolescentes de 14 a 18 años: 15 mcg
  • Adultos de 19 a 70 años: 15 mcg
  • Adultos mayores de 71 años: 20 mcg
  • Mujeres embarazadas o en período de lactancia: 15 mcg

En personas con mayor riesgo de déficit, como adultos mayores, personas que se exponen poco al sol, quienes padecen obesidad o han pasado por cirugías gástricas, puede ser necesario incrementar la dosis bajo supervisión médica. Superar el límite máximo diario puede ser nocivo.

En adultos, este límite es de 100 mcg y, en bebés, de 25 a 38 mcg, según la edad. El exceso de vitamina D puede causar náuseas, debilidad, alteraciones cardíacas y daño renal.

¿Cómo adquirir vitamina D?

La vitamina D puede obtenerse de tres fuentes principales: exposición al sol, alimentos y suplementos, como destacan el NIH, la Mayo Clinic y la International Osteoporosis Foundation.

La exposición solar diaria, los
La exposición solar diaria, los alimentos como pescados grasos y los suplementos son las principales fuentes de vitamina D recomendadas por expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Exposición solar: el cuerpo produce vitamina D cuando la piel se expone a la radiación ultravioleta. Se sugiere una exposición de entre 10 y 20 minutos diarios de cara, manos y brazos, fuera de las horas de mayor radiación, sin protector solar. Factores como la edad, la pigmentación de la piel, la estación y la latitud influyen en la producción cutánea.
  • Alimentos: son pocos los alimentos que contienen vitamina D de manera natural. Los pescados grasos como salmón, sardinas, atún y caballa son las mejores fuentes. También aportan esta vitamina el hígado, las yemas de huevo, algunos quesos, la ricota y los hongos expuestos a la luz solar. Muchos productos, como la leche, las bebidas vegetales y los cereales, están fortificados con vitamina D.
  • Suplementos: existen suplementos de vitamina D en dos formas principales, D2 (ergocalciferol) y D3 (colecalciferol). Se recomienda tomarlos con alimentos que contengan grasa para mejorar su absorción. Los suplementos deben utilizarse bajo indicación médica, especialmente en personas con riesgo elevado de deficiencia.

La única manera de conocer el nivel de vitamina D en el cuerpo es mediante un análisis de sangre. Mantener niveles adecuados es esencial para preservar la salud ósea y evitar complicaciones asociadas con su déficit.

Temas Relacionados

Vitamina DVitaminasNutriciónBeneficios para la saludNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Crean cartílago humano a partir de vegetales: cómo funciona la técnica que promete transformar la medicina regenerativa

El avance científico inédito logró producir piezas biocompatibles en laboratorio mediante recursos naturales. Los detalles de un avance que podría convertirse en una solución ante la escasez de donantes y el alto costo de las terapias convencionales

Crean cartílago humano a partir

6 hábitos avalados por Harvard para prevenir el dolor de cuello crónico

Incorporar movimientos frecuentes, cuidar la postura y optimizar el descanso son algunos de los consejos de los expertos. Cómo evitar que las molestias cervicales se vuelvan persistentes

6 hábitos avalados por Harvard

Los ejercicios con peso corporal ganan popularidad como alternativa al gimnasio

Cada vez más personas optan por entrenamientos sin equipamiento, aprovechando los beneficios de los fondos, las dominadas y las rutinas breves que mejoran tanto la fuerza como la capacidad cardiorrespiratoria, según estudios recientes

Los ejercicios con peso corporal

¿Cepillarse los dientes antes o después del café? La clave para no manchar la sonrisa

Los expertos explican cuándo conviene realizar la higiene oral para evitar la pigmentación dental y proteger el esmalte

¿Cepillarse los dientes antes o

Cenar temprano y rutina fija, las claves del buen sueño

Una experta en microbiota explica cómo los horarios influyen en el descanso profundo y por qué pequeños cambios pueden desajustar el bienestar físico y mental

Cenar temprano y rutina fija,
DEPORTES
Nutrición estricta, fuerza y equilibrio:

Nutrición estricta, fuerza y equilibrio: la dura rutina que mantuvo a Chris Paul en la elite de la NBA durante 21 temporadas

Georgios Karaiskakis: el estadio construido en el siglo XIX que une historia y modernidad

“Prefiero asumir riesgos que elijo”: la filosofía con la que Alex Honnold enfrenta el miedo cada vez que escala sin cuerda

Tenía problemas de salud, bajó 80 kilos y se convirtió en el “abuelo fisicoculturista”: “Comía sin control, mi vida estaba en riesgo”

El detrás de escena de la decisión de Gallardo de marcharse de River Plate: el intento de convencerlo para que siguiera

TELESHOW
Todo el brillo y la

Todo el brillo y la primera tanda de jugadores: así fue la gala estreno de Gran Hermano Generación Dorada

Uno por uno, todos los famosos que saludaron a Mirtha Legrand por sus 99 años

Andrea del Boca fue la primera participante en ingresar a la casa de Gran Hermano: “Mi objetivo es ganar en buena ley”

Mirtha Legrand cumple 99 años: los invitados que la acompañaron

Noche de alta tensión en MasterChef: quién es el nuevo eliminado tras un desafío inesperado

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky, a cuatro años del

Zelensky, a cuatro años del inicio de la guerra en Ucrania: “Putin no logró sus objetivos, no quebró a los ucranianos”

Combustibles, sellos y un cohete gigante: cómo la NASA logró “dominar” al hidrógeno para llegar a la Luna

Georgios Karaiskakis: el estadio construido en el siglo XIX que une historia y modernidad

La hermana del dictador Kim Jong-un, Kim Yo-jong, fue ascendida en el congreso de Corea del Norte

El ex presidente surcoreano Yoon Suk Yeol apeló su sentencia a cadena perpetua por insurrección