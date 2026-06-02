Alerta en Uruguay antes del Mundial: se lesionó una de las máximas figuras de Bielsa y podría quedar afuera

Giorgian de Arrascaeta grita uno de sus 13 goles en los 59 partidos disputados con Uruguay (Crédito: Reuters/Andrés Cuenca)

A 9 días del Mundial 2026, la selección de Uruguay sumó un dolor de cabeza en torno a una de sus grandes figuras: Giorgian De Arrascaeta. La recuperación del volante de 32 años producto de una fractura de clavícula tomó un vuelco inesperado después de sufrir una nueva molestia física en la última práctica y quedar en duda para ser parte de la Celeste en la cita con epicentro en Estados Unidos, México y Canadá.

La información sobre el cuadro médico de De Arrascaeta apunta en diferentes sentidos porque DSports aseguró que “no disputará el Mundial 2026″ por una lesión durante el entrenamiento. “Todo parece indicar que se trata de un desgarro”, aseguró la cadena televisiva. Mientras tanto, en los diarios uruguayos eligieron no ser tajantes en esta postura.

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Según se desprende de diferentes medios como El País, El Observador y Montevideo Portal, el futbolista del Flamengo venía entrenándose haciendo trotes sin someterse a la oposición o al choque para continuar su puesta a punto en el Complejo Celeste. El próximo paso era empezar a hacer fútbol, aunque este martes se retiró con un fuerte dolor en el gemelo de una de sus piernas y quedó “en duda” para viajar con la delegación. Se le realizarán estudios esta tarde y desde el entorno del seleccionado temen un posible desgarro en la zona afectada, una lesión que lo podría sacar de la Copa del Mundo. Uruguay debutará en 13 días contra Arabia Saudita en Miami.

En la conferencia de prensa de este lunes, el entrenador Marcelo Bielsa había precisado que Giorgian De Arrascaeta iba a empezar ejercicios de fricción a partir del viernes 12. “Los tiempos de una lesión ósea de clavícula no son posibles de no cumplir, aunque se sienta muy bien”, adelantó el Loco. Son tres días antes del encuentro contra los saudíes. Apuntaban a que pueda decir presente para el segundo duelo del Grupo H contra Cabo Verde, zona también compartida con España.

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En consonancia, Bielsa añadió cómo era el día a día de su dirigido en cada ensayo: “Va a volver a hacer una práctica de fútbol tres días antes del debut. Desde hoy hasta ese viernes, puede hacer todo lo que hace un futbolista para prepararse, salvo alguna acción por la que corra riesgo de un choque que le genere una nueva ruptura”.

*El momento de la fractura de clavícula de De Arrascaeta

De Arrascaeta, quien cumplió 32 años este lunes en compañía de su esposa y su hijo Milano, padeció su lesión en la clavícula a los 17 minutos del encuentro de Flamengo ante Estudiantes en Buenos Aires por la Copa Libertadores: se cayó sobre su hombro derecho y debió ser trasladado a un hospital de La Plata.

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El Mengao tomó la decisión de operarlo al día siguiente e inició una recuperación a contrarreloj para decir presente en su tercer Mundial, luego de sus presencias en Rusia 2018 y Qatar 2022. De hecho, el cuadro brasileño lo liberó para que siga su recuperación con los médicos de la selección.

No hay precisiones sobre quién puede ser su reemplazante porque tampoco Uruguay había dado a conocer la prelista de jugadores que podían estar afectados a la Copa del Mundo. El reglamento establece que “un jugador incluido en la lista definitiva solo podrá ser sustituido por un futbolista de la lista previa en caso de lesión o enfermedad grave, hasta 24 horas antes del inicio del primer partido de su equipo en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Cualquier excepción deberá ser aprobada por la FIFA”.

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Giorgian De Arrascaeta es uno de los dos futbolistas del combinado sudamericano que entrena de manera diferenciada, ya que José María Giménez también se recupera de “un esguince de alto grado en el tobillo derecho”.

El generador de juego de la Celeste representa uno de los mejores futbolistas del conjunto nacional y su posible baja generaría un hueco difícil de llenar en la formación. “Si usted forma un mediocampo con tres volantes de contención o con un volante de contención y volantes mixtos y no incluye la fantasía de Giorgian de Arrascaeta, los nombres propios son decisivos”, manifestó Bielsa a la hora de referirse al armado de su once ideal.

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El fixture de Uruguay en el Grupo H del Mundial 2026

Lunes 15/6 - 19:00 - Uruguay vs. Arabia Saudita, Estadio Miami

Domingo 21/6 - 19:00 - Uruguay vs. Cabo Verde, Estadio Miami

Viernes 26/6 - 21:00 - Uruguay vs. España, Estadio Guadalajara

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

La lista de Bielsa para el Mundial en Norteamérica

ARQUEROS

1 - Sergio Rochet

12 - Santiago Mele

23 - Fernando Muslera

DEFENSAS

2 - José María Giménez

3 - Sebastián Cáceres

4 - Ronald Araujo

13 - Guillermo Varela

16 - Mathías Olivera

17 - Matías Viña

22 - Joaquín Piquerez

24 - Santiago Bueno

VOLANTES

5 - Manuel Ugarte

7 - Nicolás de la Cruz

8 - Federico Valverde

10 - Giorgian de Arrascaeta

11 - Facundo Pellistri

14 - Agustín Canobbio

15 - Emiliano Martínez

16 - Rodrigo Bentancur

18 - Brian Rodríguez

20 - Maxi Araújo

25 - Juan Manuel Sanabria

26 - Rodrigo Zalazar

DELANTEROS

9 - Darwin Núñez

19 - Rodrigo Aguirre

21 - Federico Viñas