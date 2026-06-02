“Si una persona tarda media hora en dormirse, probablemente no sufra insomnio”, indicó un experto de Stanford

El insomnio afecta no solo el sueño, sino también la salud cardiovascular, inmunitaria y el estado de ánimo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El insomnio es mucho más que una simple dificultad para dormir: afecta no solo el sueño nocturno, sino múltiples aspectos de la vida diaria y la salud integral de millones de personas, según la revista especializada Men’s Health.

Según la investigadora del sueño Wendy Troxel, “el insomnio es realmente un trastorno de 24 horas y no solo un problema nocturno”. La falta de sueño repercute en la salud cardiovascular, la función inmunitaria y el estado de ánimo, y “estos efectos diurnos son esenciales para el diagnóstico”.

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Quienes padecen insomnio experimentan malestar a distintos niveles. El especialista en sueño Jamie Zeitzer, codirector del Center for Sleep and Circadian Science de la Universidad de Stanford, explica que, “si una persona tarda media hora en dormirse y eso no le supone ningún problema, probablemente no sufra insomnio".

Para ser considerado crónico, el insomnio debe darse al menos tres noches por semana durante tres meses o más (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero si esa situación genera ansiedad, podría tratarse de este trastorno. Los síntomas agudos incluyen cansancio diurno, irritabilidad, problemas de concentración, dificultades de memoria y cambios de humor. Para que el insomnio se considere crónico, estos síntomas deben aparecer al menos tres noches por semana durante tres meses o más, y no explicarse por otro trastorno, enfermedad o consumo de sustancias.

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Causas multifactoriales del insomnio

El insomnio puede originarse por una amplia combinación de factores biológicos, psicológicos y ambientales. La predisposición genética, los cambios hormonales —como los que ocurren en la menopausia o el embarazo— y el consumo de ciertos medicamentos o sustancias pueden aumentar la vulnerabilidad al trastorno. Elementos del entorno, como el ruido, la luz excesiva o temperaturas inadecuadas en el dormitorio, también contribuyen a la dificultad para conciliar o mantener el sueño.

El estrés emocional, los problemas laborales o familiares y los trastornos de ansiedad suelen actuar como desencadenantes o agravantes del insomnio. Asimismo, los hábitos poco saludables, como el uso excesivo de dispositivos electrónicos antes de dormir, la falta de actividad física o una dieta inadecuada, pueden perpetuar el problema. Identificar estas causas individuales es fundamental para diseñar estrategias de tratamiento personalizadas y efectivas, destacan los expertos.

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El insomnio aumenta el riesgo de desarrollar trastornos psiquiátricos como depresión y ansiedad, según la Universidad Johns Hopkins (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias a largo plazo en la salud física y mental

El principal riesgo de una alteración persistente del sueño es el desarrollo de trastornos psiquiátricos, como depresión y ansiedad. Un estudio realizado por la Universidad Johns Hopkins siguió a más de 1.000 hombres jóvenes durante más de 30 años y demostró que el insomnio incrementa de manera significativa el riesgo de depresión clínica. Además, el insomnio crónico se asocia con un menor rendimiento cognitivo y un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

El médico del sueño Raj Dasgupta, del Huntington Memorial Hospital de California, detalla que estos efectos pueden ocurrir porque el cortisol y la actividad simpática permanecen elevados cuando deberían disminuir durante la noche.

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El insomnio impide que el cuerpo descanse completamente, lo que, con el tiempo, sobrecarga múltiples sistemas. Además, investigaciones recientes observan una relación entre el insomnio crónico y riesgos cardiovasculares y metabólicos, función inmunitaria reducida, inflamación sistémica y mayor riesgo de diabetes tipo 2.

Los niveles elevados de cortisol y la actividad simpática nocturna impiden que el cuerpo descanse completamente en casos de insomnio crónico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto social y económico del insomnio

El insomnio crónico no solo afecta a quien lo padece, sino que genera consecuencias a nivel social y económico.

La disminución de la productividad laboral y el aumento del ausentismo representan un desafío para empresas y sistemas de salud. Además, la somnolencia diurna vinculada al insomnio eleva el riesgo de accidentes de tráfico y laborales, con impacto directo en la seguridad pública.

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El coste sanitario asociado incluye consultas médicas, tratamientos y un mayor uso de servicios de salud por complicaciones derivadas. Esta carga económica y social convierte al insomnio en un problema de salud pública que requiere atención integral. Las políticas de prevención y educación sobre el sueño pueden ayudar a reducir su impacto en la sociedad.

Un 91% de los pacientes con insomnio sufren ansiedad, estrés y hábitos inadecuados asociados al entorno de descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El círculo vicioso del insomnio según los expertos

No siempre una mala noche se compensa durmiendo más la siguiente, debido a lo que Zeitzer denomina “hiperactivación paradójica”: el cerebro intenta compensar la somnolencia, pero en ese proceso favorece el estado de alerta, dificultando aún más dormir la siguiente noche.

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Wendy Troxel explica que el cerebro aprende por asociación y, si repetidamente una persona permanece despierta y frustrada en la cama, acaba relacionando ese espacio con el insomnio y no con el descanso.

Un estudio sueco de la Universidad de Uppsala señala que el 91% de quienes padecen insomnio reportan ansiedad, estrés y hábitos inadecuados que se vinculan especialmente al entorno de descanso. Estos factores perpetúan el círculo vicioso y contribuyen a que el insomnio se mantenga en el tiempo.

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La terapia cognitivo-conductual es el tratamiento más eficaz y científicamente respaldado para afrontar el insomnio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias y tratamientos recomendados por especialistas

El abordaje más eficaz y respaldado científicamente para el insomnio es la terapia cognitivo-conductual, que trabaja tanto sobre los hábitos como sobre los pensamientos que perpetúan el trastorno. El autor del Manual de Trastornos del Sueño, Kryger, resalta la importancia de adoptar buenos hábitos de sueño y mantener un horario regular.

Se recomienda irse a la cama solo cuando se tenga sueño, de modo que el cerebro asocie la cama únicamente con dormir y no con el insomnio o la frustración. Si no se logra conciliar el sueño rápidamente, la sugerencia es levantarse y realizar una actividad relajante hasta que aparezca la somnolencia.

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Entre otras estrategias útiles, los especialistas proponen establecer una rutina nocturna relajante, limitar el uso de pantallas y actividades estimulantes antes de acostarse, evitar la cafeína al final del día y favorecer hábitos calmantes, como la meditación o un baño caliente. Si los síntomas persisten, se recomienda consultar a un médico.