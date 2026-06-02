Florida ejecutará a un hombre condenado por matar a una bebé de cinco meses casi 30 años después del crimen

La ejecución de Andrew Richard Lukehart en 2026 marca el octavo caso de pena de muerte en Florida durante el año, según registros judiciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ejecución programada de Andrew Richard Lukehart, de 53 años, representa el octavo caso de pena capital llevado a cabo en Florida en lo que va de 2026, de acuerdo con registros judiciales y reportes de la agencia Associated Press. La ejecución está prevista para las 18:00 en la Prisión Estatal de Florida, próxima a Starke, y afecta a la familia de Gabrielle Hanshaw, una menor de cinco meses que perdió la vida en 1996. Este caso resulta relevante porque refleja la continuidad de una política intensiva de aplicación de la pena de muerte en el estado.

Según CBS News, la ejecución se produce luego de que la Corte Suprema de Florida rechazó la semana pasada los últimos recursos de apelación presentados por la defensa de Lukehart, quien alegó problemas de salud y posibles riesgos en la interacción de medicamentos. La Corte Suprema de Estados Unidos denegó el lunes la apelación final, confirmando la legalidad del proceso, que se llevará a cabo mediante inyección letal con tres fármacos, conforme a lo dispuesto por el Departamento de Correcciones de Florida.

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El contexto de esta ejecución está enmarcado en un aumento considerable de sentencias capitales en Florida, que registró 19 ejecuciones en 2025, la cifra más alta desde el restablecimiento de la pena de muerte en 1976. El gobernador Ron DeSantis firmó el mayor número de órdenes de ejecución en la historia reciente del estado, de acuerdo con Associated Press, lo que ha situado a Florida a la cabeza de la estadística nacional en materia de pena capital.

¿Quién es Andrew Lukehart y cuál fue el crimen que cometió?

Andrew Richard Lukehart fue condenado en 1997 por asesinato en primer grado y abuso infantil agravado tras la muerte de Gabrielle Hanshaw. Los hechos ocurrieron en febrero de 1996, cuando la madre de la menor dejó a la niña bajo el cuidado de Lukehart para atender a otra hija enferma. Según los archivos judiciales citados por CBS News, Lukehart confesó a las autoridades que la niña falleció tras caerle de los brazos y que, presa del pánico, arrojó el cuerpo a un estanque en Jacksonville.

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De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada en la causa, Lukehart llamó a su pareja para informarle que la niña había sido secuestrada, pidiéndole que contactara a la policía. Posteriormente, la policía localizó a Lukehart tras un accidente de tráfico en un condado cercano y, durante el interrogatorio, él admitió su responsabilidad y reveló la ubicación del cuerpo de la menor. Associated Press informa que el hallazgo del cadáver permitió reconstruir el caso y condujo a la condena por asesinato.

La Corte Suprema de Florida y de Estados Unidos rechazaron los últimos recursos legales y confirmaron la legalidad del proceso de ejecución mediante inyección letal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se ejecuta a Lukehart en 2026 y cómo fue el proceso judicial?

La ejecución de Lukehart ha sido el resultado de un proceso judicial que se ha extendido por casi tres décadas, con numerosos recursos y apelaciones. La defensa intentó detener la ejecución argumentando que la medicación para tratar una enfermedad renal podría tener interacciones adversas con los fármacos utilizados en la inyección letal, según la documentación revisada por la Corte Suprema de Florida. La corte, sin embargo, desestimó estos argumentos por falta de pruebas concluyentes.

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La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el recurso final la víspera de la ejecución, manteniendo la validez del procedimiento y dando luz verde a la administración estatal para continuar con el protocolo habitual. Según Associated Press, la decisión de los tribunales ratifica el cumplimiento de los estándares legales en los procesos de pena capital en Florida.

¿Cómo es el procedimiento de ejecución por inyección letal en Florida?

En Florida, la ejecución por inyección letal consta de tres etapas, según el protocolo oficial del Departamento de Correcciones de Florida. Primero se administra un sedante, luego un agente paralizante y finalmente un fármaco que detiene la actividad cardíaca. Este procedimiento es supervisado por personal médico y funcionarios penitenciarios.

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La ejecución se lleva a cabo en la Prisión Estatal de Florida, localizada cerca de Starke, bajo estrictas medidas de seguridad y siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa estatal. Según CBS News, la transparencia en el proceso y el cumplimiento de los protocolos son elementos esenciales para las autoridades penitenciarias, quienes informan puntualmente sobre el desarrollo de cada ejecución.

¿Qué antecedentes tiene la pena de muerte en Florida y cómo se compara con otros estados?

Florida reinstauró la pena de muerte en 1976 y, desde entonces, el número de ejecuciones ha variado según la administración estatal y las decisiones judiciales. En 2025, Florida registró 19 ejecuciones, cifra que supera el récord anterior de ocho ejecuciones en 2014, según Associated Press. El estado se ubicó así como el líder nacional en aplicación de la pena capital, seguido por Alabama, Carolina del Sur y Texas, cada uno con cinco ejecuciones ese año.

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El incremento en el número de ejecuciones coincide con la gestión del gobernador Ron DeSantis, quien ha firmado más órdenes de ejecución que cualquier otro mandatario estatal desde la reinstauración de la pena de muerte. De acuerdo con CBS News, estas cifras reflejan una política activa de resolución de casos pendientes y reducción de la población en el corredor de la muerte.

Andrew Lukehart recibió condena en 1997 por asesinato y abuso infantil tras la muerte de Gabrielle Hanshaw, un caso que ha impactado a la comunidad desde 1996. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué argumentos presentaron la defensa y las cortes para frenar o permitir la ejecución?

La defensa de Lukehart presentó recursos en las últimas semanas, argumentando que la interacción entre los medicamentos que toma el recluso y los fármacos de la inyección letal podría causar sufrimiento innecesario, según los expedientes judiciales consultados por Associated Press. Además, alegó que el periodo entre la firma de la orden de ejecución y la fecha programada resultaba insuficiente para garantizar el debido proceso.

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La Corte Suprema de Florida rechazó los argumentos sobre la interacción farmacológica, al considerar que no existía evidencia médica concluyente que justificara la suspensión del procedimiento. La Corte Suprema de Estados Unidos denegó la apelación final, cerrando la vía judicial para evitar la ejecución. Según CBS News, los fallos de ambas cortes reforzaron la legalidad y el carácter definitivo del proceso.

¿Qué impacto tiene la ejecución de Lukehart en la política penitenciaria de Florida?

La ejecución de Andrew Lukehart se suma a una serie de casos recientes que reflejan la política estatal de agilización de sentencias de muerte. Según el Departamento de Correcciones de Florida, todas las ejecuciones se realizan bajo protocolos estrictos y con información pública sobre el procedimiento. La administración de Ron DeSantis ha priorizado la resolución de casos acumulados, en línea con el aumento de órdenes de ejecución desde 2025.

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Este enfoque ha generado análisis en el ámbito jurídico y social sobre la vigencia y aplicación de la pena de muerte, así como debates sobre la eficacia, la equidad y el cumplimiento de los derechos fundamentales en estos procesos. Associated Press informa que la tendencia en Florida contrasta con la disminución de ejecuciones en otros estados y con el debate nacional sobre la continuidad de la pena capital en Estados Unidos.

¿Qué otras ejecuciones están previstas en Florida este año?

De acuerdo con Associated Press y CBS News, otra ejecución está programada para este mes en Florida. El caso corresponde a Dusty Ray Spencer, de 74 años, condenado por el homicidio de su esposa en 1992. Las autoridades estatales han confirmado la fecha y el cumplimiento del protocolo habitual, en continuidad con la política de resoluciones penales establecida.

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El calendario de ejecuciones y la resolución de expedientes pendientes mantienen la atención en el sistema de justicia penal de Florida, especialmente entre las familias involucradas y las organizaciones de derechos humanos que siguen de cerca la evolución de la aplicación de la pena de muerte en el estado.

Florida lideró el número de ejecuciones en 2025 con 19 casos, superando el récord anterior y consolidándose como el estado con mayor aplicación de la pena capital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afecta esta ejecución a las partes involucradas y qué se puede esperar?

La ejecución de Lukehart representa el cierre procesal de un caso que se ha extendido durante casi treinta años y que ha tenido repercusiones en los familiares de la víctima y en el sistema judicial del estado. El Departamento de Correcciones de Florida continuará aplicando el protocolo de ejecución para los casos pendientes, mientras que los tribunales seguirán revisando los recursos presentados por los condenados.

El impacto de la ejecución se refleja en la política penal estatal, la gestión del corredor de la muerte y el debate sobre la aplicación de la pena capital. La atención pública y mediática permanece sobre estos procesos, en espera de nuevas resoluciones y posibles cambios en la legislación o en los procedimientos judiciales.