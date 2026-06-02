Cultura

La histórica camiseta de Pelé de la final de 1958 se exhibe y va a subasta en Nueva York

La mítica 10 que la estrella del fútbol vistió cuando Brasil ganó su primer Mundial será mostrada por Sotheby’s antes de buscar un nuevo dueño en una de las subastas más codiciadas del fútbol mundial

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La histórica camiseta de Pelé de la final de 1958 se exhibe y va a subasta en Nueva York
La histórica camiseta de Pelé de la final de 1958 se exhibe y va a subasta en Nueva York (Foto: Sotheby’s)

Una camiseta que Pelé usó durante la primera final de la Copa del Mundo que ganó Brasil en 1958 se exhibirá brevemente al público antes de su subasta en Nueva York, anunció el martes Sotheby’s.

Con solo 17 años, quien luego sería apodado el Rey marcó dos de los cinco goles con los que la Seleção venció 5-2 a Suecia, el país anfitrión. También se convirtió en el jugador más joven en disputar y marcar en una final de un Mundial, un hito aún vigente.

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Sotheby’s exhibirá la camiseta con el número 10 con motivo del Mundial de Norteamérica 2026 que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Pelé defendió a Brasil con 17 años en el Mundial de Suecia 1958 y se coronó campeón. (AP)
Pelé defendió a Brasil con 17 años en el Mundial de Suecia 1958 y se coronó campeón. (AP)

La pieza podrá verse a partir del 1 de julio en la nueva sede de la casa de subastas, el Breuer Building, en Manhattan. La venta se abrirá a pujas del 29 de junio al 16 de julio.

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Valorada en más de seis millones de dólares, esta prenda podría convertirse en una de las más caras de la historia del fútbol, tras la venta récord en 2022 de la camiseta de la Mano de Dios por 9,3 millones de dólares.

Esa fue la camiseta que Diego Armando Maradona usó el 22 de junio de 1986 en Ciudad de México, durante el mítico partido de cuartos de final contra Inglaterra. Entonces, Argentina se impuso por 2-1 gracias a dos goles legendarios del jugador, uno de ellos con la mano, validado por el árbitro.

La histórica camiseta de Pelé de la final de 1958 se exhibe y va a subasta en Nueva York
La mítica 10 que la estrella del fútbol vistió cuando Brasil ganó su primer Mundial será mostrada por Sotheby’s antes de buscar un nuevo dueño en una de las subastas más codiciadas del fútbol mundial (Foto: Sotheby’s)

En un comunicado, Sotheby’s cuenta que Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, le había regalado la camiseta de la final de 1958 a su compañero de equipo y amigo Dida.

La familia de Dida (Edvaldo Alves Santa Rosa) conservó la prenda durante décadas en Maceió, en el este de Brasil. En 1993 la donó a un museo, que la remató en 2004, cuando la compró su actual propietario.

"The Beautiful Game" (El juego bonito), la subasta organizada por Sotheby’s para celebrar objetos significativos de la historia del fútbol, también incluye el brazalete que Maradona llevaba en el famoso juego de cuartos de final de la Mano de Dios, y objetos que el astro argentino Lionel Messi usó durante partidos.

Fuente: AFP

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