Cuáles son los síntomas que pueden anticipar el Alzheimer hasta 10 años, según expertos

Las investigaciones recientes identifican síntomas del Alzheimer y la demencia hasta diez años antes de los olvidos notorios (crédito Imagen Ilustrativa Infobae/MidJourney)

Las investigaciones recientes han revelado que los síntomas tempranos del Alzheimer, la demencia y las alteraciones cerebrales pueden aparecer hasta diez años antes de los olvidos evidentes, manifestándose en cambios físicos, emocionales y sociales.

Expertos como Yuan Zhang y equipos de la Universidad de Washington en St. Louis han detectado que identificar estos signos y consultar al médico facilita una detección precoz y aumenta las posibilidades de retrasar el avance de la enfermedad, aunque aún no existe una prueba diagnóstica concluyente, según detalla National Geographic.

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Síntomas financieros tempranos de Alzheimer

Uno de los indicios más precoces puede encontrarse en el comportamiento financiero. Una persona puede olvidar pagar cuentas o tomar decisiones inusuales. Un estudio dirigido por Lauren Nicholas, de la Universidad de Colorado, EE. UU., reveló que estos problemas pueden aparecer hasta seis años antes del diagnóstico clínico de demencia. Los cambios suelen incluir desde olvidos en pagos hasta regalos excesivos de dinero o inversiones riesgosas que antes no eran habituales.

Un estudio de la Universidad de Colorado detecta que los primeros signos financieros del Alzheimer aparecen hasta seis años antes del diagnóstico (gentileza: UC San Diego)

La tendencia a realizar movimientos financieros cuestionables puede traducirse en pérdidas importantes del patrimonio personal. Esta vulnerabilidad, documentada por estudios recientes, se agrava porque el diagnóstico futuro implicará gastos médicos significativos. Identificar estos cambios en personas que tradicionalmente han sido cuidadosas con el dinero puede servir como alerta precoz para familiares y profesionales.

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Cambios físicos: pérdida de peso

La disminución progresiva de peso sin causa aparente es otra señal que puede preceder al diagnóstico de demencia. Un estudio liderado por Yuan Zhang en 2024 demostró que esta disminución comienza hasta diez años antes de detectar la enfermedad y se acelera en los dos a cuatro años previos al diagnóstico. La tendencia afecta por igual a hombres y mujeres, y suele pasar desapercibida o atribuirse a otras condiciones.

Las razones detrás de la pérdida de peso pueden incluir falta de apetito, menor energía para preparar alimentos o un efecto directo de la enfermedad sobre las funciones metabólicas. Se ha observado que niveles bajos de leptina, hormona vinculada al hambre, se asocian con mayor deterioro cognitivo. Si la reducción de peso persiste después de descartar enfermedades graves, conviene considerarla como posible señal de alerta.

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Niveles bajos de la hormona leptina y disminución persistente de peso se asocian al deterioro cognitivo temprano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alteraciones en el lenguaje y la comunicación

Cambios sutiles en el lenguaje pueden anticipar el Alzheimer hasta siete años antes del diagnóstico. Un estudio publicado en la revista médica The Lancet analizó la expresión oral de más de 1.200 personas y encontró que la reducción en la complejidad del habla permitía predecir la aparición de la enfermedad en el 74 % de los casos. Los afectados suelen responder con frases cortas, omitir artículos o utilizar palabras genéricas en lugar de términos precisos.

Estas modificaciones pueden pasar inadvertidas en la vida cotidiana, pero se hacen evidentes en pruebas específicas, como describir imágenes. Aunque la memoria y otras funciones parecen intactas, el lenguaje revela los primeros signos de deterioro cognitivo. Detectar estas alteraciones permite anticipar el diagnóstico y tomar medidas preventivas.

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Olfato y riesgo de demencia

La pérdida del olfato es un síntoma frecuente y relevante como indicador temprano de Alzheimer. Una investigación demostró que, por cada punto perdido en una prueba olfativa de 16, aumenta en 22 % el riesgo de diagnóstico posterior de la enfermedad. Este fenómeno se produce porque el sistema inmunológico puede atacar las conexiones nerviosas responsables del sentido olfativo, según estudios realizados en 2025.

Niveles bajos de la hormona leptina y disminución persistente de peso se asocian al deterioro cognitivo temprano (Imagen Ilustrativa Infobae)

No toda disminución del olfato implica demencia, pero su presencia junto a otros síntomas debe motivar una consulta médica. La reducción de esta capacidad, que también puede deberse al envejecimiento o a infecciones, destaca como un signo de alarma cuando ocurre en personas de mediana edad o con antecedentes familiares. Una evaluación médica puede determinar si hay relación con procesos neurodegenerativos.

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Cambios emocionales y de conducta

Los cambios emocionales y de comportamiento pueden manifestarse años antes de los problemas de memoria. Síntomas como apatía, irritabilidad, impulsividad, depresión o ansiedad son frecuentes en la fase temprana de la enfermedad. Lea Marin, jefa de Psiquiatría Geriátrica en el hospital Mount Sinai de Nueva York, señala que estas alteraciones suelen confundirse con trastornos del ánimo, pero con el tiempo se revelan como parte del cuadro demencial.

Más de la mitad de las personas que desarrollarán demencia experimentan al menos un síntoma emocional antes de la aparición de deterioro cognitivo. Estos cambios se vinculan tanto a los procesos cerebrales como a la percepción subjetiva de que algo no marcha bien. Identificarlos a tiempo puede facilitar el acceso a tratamientos que ayuden a mejorar la calidad de vida.

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Las alteraciones en el lenguaje, como frases más cortas y uso de palabras imprecisas, predicen el Alzheimer hasta siete años antes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones ante síntomas iniciales

Ante la sospecha de síntomas tempranos, los especialistas recomiendan adoptar hábitos saludables que favorezcan la salud cerebral.

Mejorar la alimentación, reducir el consumo de azúcares, manejar el estrés y participar en actividades sociales y físicas pueden contribuir a ralentizar el avance de la demencia. El control de la presión arterial es especialmente relevante, ya que se asocia a menor riesgo de desarrollar la enfermedad.

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En el ámbito financiero, se aconseja que los familiares tengan acceso de solo lectura a las cuentas bancarias y que los activos se simplifiquen para evitar riesgos. Consultar al médico ante cualquier cambio físico, emocional o de conducta permite una evaluación adecuada. El profesional puede realizar pruebas breves o derivar al neurólogo para un estudio más completo.