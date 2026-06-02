“Proximamente”: el Gobierno está a punto de publicar el decreto de baja de retenciones para exportaciones agropecuarias

En el Ministerio de Economía aseguran que pronto se publicará en el Boletín Oficial la baja de retenciones.

A pesar de que la baja de retenciones para el trigo y la cebada comienza a regir, según los anuncios, el 1° de junio, a dos días del comienzo del mes todavía no se publicó el decreto reglamentario en el Boletín Oficial. Los operadores del mercado de granos alertan por la desprolijidad del Gobierno, mientras que en el Ministerio de Economía aseguran que próximamente se oficializará sin poder dar una fecha exacta.

Fuetes oficiales del Ministerio de Economía confirmaron a Infobae que el decreto que dispone la reducción de retenciones será oficializado en breve, aunque evitaron precisar el día. Según pudo saber este medio, la Secretaría de Coordinación y Producción, bajo la conducción de Pablo Lavigne, se encuentra a cargo de la redacción y revisión de la normativa. La demora genera interrogantes porque, según el esquema comunicado oficialmente, la reducción de dos puntos porcentuales (de 7,5% a 5,5%) para ambos cultivo debía aplicarse desde el inicio de junio de 2026.

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El el esquema contempla en 2026 una baja de dos puntos en las alícuotas de trigo y cebada a partir de junio, y una reducción gradual en los años siguientes. La postergación en la publicación del decreto puso en alerta a los actores del sector. Javier Patiño, ingeniero agrónomo y exsubsecretario de Mercados Agropecuarios, sostuvo que la demora no afecta el negocio inmediato. “¿Por qué no lo publican? Lo desconozco, pero no afecta por varias razones. La primera, si es por la cosecha 2025/2026, el grueso de lo que había que exportar ya está y te queda un remanente que es un volumen importante, pero que no depende de si tiene dos puntos más o dos puntos menos de retención”, sostuvo en conversación con este medio. Esto se debe a que Argentina y Australia son los dos únicos países de trigo que están en el hemisferio sur por lo que la ventana de negocios con el trigo es diciembre-marzo.

En la Sociedad Rural Argentina (SRA) festejaron el anuncio de baja de retenciones, pero apuntan a que sean cero.

“Ya después empieza a entrar el trigo de los grandes productores globales y se nos complica. Y cuando se nos complica, que es de ahora en adelante, Brasil es el principal mercado. También hay que contemplar que este año el trigo tuvo una calidad baja, por lo que tampoco se matan por venir a comprarnos. Los negocios que hay hoy y a noviembre son independientes de estos dos puntos de las retenciones”, sostuvo.

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A su vez, destaco, que dos puntos de retenciones son USD 5 y que es lo que puede fluctuar el trigo en dos o tres días. Es que para Patiño, el anuncio de la baja de retenciones fue más que nada una señal política a los productores que están sembrando ahora para cosechar en diciembre. “El mensaje es que el Gobierno los tiene en cuenta, que están en el camino de bajar impuestos. Que se publique o no a los efectos del campo es inocuo, pero es desprolijo que el presidente anuncie algo y después no se reglamente”, afirmó.

Efectos sobre el mercado

Para Mariaela Brandolin, operadora en el mercado de granos, el efecto se produjo después de que lo anunciara el presidente Javier Milei. “El mercado siempre se anticipa. La mejora en el precio implicaba USD 5 y efectivamente, el primer día hábil después del anuncio, el precio subió aproximadamente USD 3. Es decir, más allá de que aún no se publicó en el BO, ya está tomada en el precio la baja de DEX”.

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Brandolin remarcó que no se observaron cambios significativos ni en los precios ni en los volúmenes negociados y relativizó el efecto sobre la rentabilidad. “Se celebra siempre una baja de impuestos y en particular de retenciones (DEX), pero a decir verdad, 5 dólares no cambian la rentabilidad del productor y por ende, la cantidad a sembrar”.

Desde el 1° de junio las retenciones al trigo y la cebada debían bajar dos puntos porcentuales.

El segmento agrícola sigue atento la evolución normativa, con la mirada puesta en la ventana de exportación del trigo, que se concentra en los primeros meses del año y en la demanda por parte de Brasil, principal cliente en el período posterior a la cosecha local. La calidad de la última campaña limitó el atractivo del trigo argentino en el mercado internacional, y la medida impositiva pasó a ser una señal política para quienes definen las siembras de la próxima campaña.

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Pero desde 2027, la rebaja se extiende a todos los cultivos, incluyendo sorgo, maíz y girasol, con ajustes mensuales ya determinados por el cronograma. Para la soja, se fijó una baja de un cuarto de punto porcentual cada mes durante 2027, partiendo de 23,75% y alcanzando 21% al final de ese año. En 2028, la rebaja mensual será de medio punto porcentual para todos los productos alcanzados por la medida.

Operadores y entidades del sector interpretan el anuncio del Gobierno como un mensaje orientado a los productores, con la intención de mostrar una hoja de ruta hacia una menor presión tributaria. La formalización del decreto continúa pendiente y tanto el sector privado como el oficialismo coinciden en que el efecto real sobre el negocio inmediato resulta limitado, ya que el mercado ya descontó la expectativa de la baja.

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