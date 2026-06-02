Mica Viciconte criticó el regreso de Sol Abraham a Gran Hermano: “No me gusta el trato especial”

Cansada de la actitud de la icónica jugadora, Mica Viciconte la criticó duramente luego de regresar con el beneficio del Golden Ticket a la casa (La Jugada – Telefe Streams)

La vuelta de Sol Abraham a la casa de Gran Hermano Generación Dorada sigue generando reacciones encontradas y un debate que no se apaga en redes ni en los paneles. La grieta entre quienes la siguen y quienes no la soportan sumó una nueva dimensión cuando Mica Viciconte puso en palabras, sin rodeos, su aversión a la actitud de la influencer. En La Jugada (Telefe Streams), la panelista fue la voz más filosa del debate y no ocultó su fastidiol.

Desde el primer minuto, Mica dejó clara su postura. “Cuando le preguntaron a Sol si quería ingresar, como todos los demás, que son todos iguales, en el repechaje, ella dijo que no, porque para mí, sabía que la gente no la iba a votar al cien por ciento y tenía miedo, porque hay un ego de ella diciendo: ‘Yo no me voy a exponer a que a mí no me vote la gente y no entrar’. Se la vio venir”, explicó, analizando cada paso de la influencer.

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El foco de Viciconte estuvo puesto en la jugada que Sol desplegó tras su negativa inicial al repechaje. “Ahora, entra como si fuese Susana Giménez y encima entra al confesionario diciendo lo que va a ser su jugada, que en realidad miente, porque ella es así... Lo que pasa es que ahora se está justificando que va a ser mala. Tuvo tiempo de salir afuera, de ver que su personaje no estaba bueno, no era querido, pero ella ahora se tapa o se jacta en una cosa de mentira diciendo que va a ser la mala”, destacó. En su análisis, Mica no deja margen para la duda: “Vos sos esa, entonces te querés liberar y hacer esa jugada, pero vos sos así. A mí no me gusta la jugada de Sol”.

El regreso de Sol a la casa más famosa del país causó revuelo entre sus compañeros (Captura de video)

En la charla, la panelista profundizó sobre las contradicciones y privilegios que, según ella, rodean el regreso de Sol. “A mí me dijo fuera de cámara que tenía trámites porque ese día no podía entrar. Entonces, ¿hay que esperarte a vos que hagas tus trámites para ingresar a la casa?. Ay, perdón, chicos, no me gusta ese trato especial”. La incomodidad de Mica se hizo visible mientras el resto del panel encontraba matices y hasta celebraba el show que la vuelta de Sol generó en la pantalla. En cuanto a sus compañeros de panel, Fede Popgold defendió el costado televisivo de la escena y Franco Poggio, ex GH, la bautizó como la “villana de la casa”. Pero Mica no compró ese título sin condiciones: “No lo es, porque la villana de la que estamos hablando es una persona que ingresó, no se la bancó y se retiró de la casa. Y todas las peleas que tuvo no las pudo sostener, porque lloraba y explotaba. Eso no es serlo. Bancátela si sos villana”.

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Cabe destacar que la vuelta de Sol se produjo justo después de la salida de Gladys La Bomba Tucumana, en pleno domingo de tensión y rumores. La cantante venía mostrando señales de agotamiento y deseos de abandonar el juego.

La cantante decidió irse de la competencia. Al subirse a la puerta giratoria, la polémica jugadora hizo su aparición (Gran Hermano Generación Dorada - Telefe)

Afuera, el debate explotó en redes sociales y el fandom se reorganizó para discutir posturas y estrategias. Viciconte sostuvo su análisis con firmeza y volvió sobre su argumento: para ella, la jugada de Abraham no tiene nada de inocente ni de villana clásica. Se trata de una participante que maneja los tiempos a su antojo y que esquiva el voto del público. En el universo de Gran Hermano, las reglas se escriben en tiempo real y el show nunca se detiene. Pero la polémica, esta vez, lleva el nombre propio de Sol Abraham y la marca inconfundible de la crítica de Mica Viciconte.

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