Crimen y Justicia

Documento exclusivo: la resolución que dejó en libertad a Claudio Barrelier un año antes del femicidio de Agostina Vega

Se firmó el 26 de mayo de 2025, luego de que fue imputado por privación ilegítima de la libertad y estuvo 20 días detenido. Debió pagar dos fianzas por $5 millones. Qué argumentos utilizó la Justicia

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Primer plano de Pedram Azad, un hombre con cabello gris, barba y bigote, vistiendo una camisa negra, mirando directamente a la cámara
Pedram Azad, conocido colaborador en la industria musical, fotografiado en un momento casual vinculado a su trabajo con 50 Cent y 'On the Mend'.

A poco más de 24 horas de que se conocieran los detalles de la autopsia al cuerpo de Agostina Vega, un documento judicial al que accedió Infobae permite reconstruir por qué Claudio Barrelier recuperó la libertad en mayo de 2025, luego de pasar veinte días detenido por una causa de privación ilegítima de la libertad calificada.

La resolución fue firmada el 26 de mayo de 2025 por el fiscal de Instrucción Iván Javier Rodríguez y analiza la situación procesal de Barrelier en una investigación iniciada tras la denuncia de una joven que logró escapar de la vivienda de barrio Cofico, donde hoy la Justicia sitúa las últimas horas de vida de Agostina.

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En ese expediente, Barrelier estaba imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad calificada por haber sido cometida con violencia. Según la reconstrucción incorporada a la causa, convenció a la denunciante de acompañarlo hasta su vivienda con la excusa de que necesitaba ayuda para guardar unos bolsos con dinero. Sin embargo, una vez dentro de la propiedad, la amenazó con un arma, le ordenó desnudarse y luego la amodazó y la inmovilizó con cinta adhesiva. La mujer logró escapar cuando el acusado salió momentáneamente de la vivienda.

Vista frontal de una calle con una camioneta de policía azul a la izquierda y una casa color salmón con cinta de seguridad. Al fondo, edificios de dos pisos
La casa de Claudio Gabriel Barrelier, único detenido por la desaparición de Agostina Vega, fue allanada como parte de la investigación.

Según surge de la resolución, una vez dentro de la vivienda, Barrelier le dijo a la joven que el dinero que había ido a buscar no estaba allí sino que lo tenían unos vecinos. Minutos después, se dirigió hacia un mueble, tomó un arma de fuego y se la exhibió “de forma intimidatoria” colocada en la cintura. Luego le exigió que le dijera si había comentado a alguien dónde se encontraba o si había hablado con otra persona sobre el dinero.

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Siempre de acuerdo con la reconstrucción, Barrelier colocó el arma sobre una mesa y le ordenó a la mujer que fuera hacia la cama. Cuando ella le preguntó “¿Para qué?”, volvió a tomar el arma y la sostuvo mientras apuntaba hacia el suelo. La joven comenzó a llorar. Una vez sentada en la cama, él le ordenó: “Sacate toda la ropa”.

La víctima obedeció la orden. Luego Barrelier le indicó que se acostara boca abajo con las manos detrás de la espalda y le dijo: “Esto es lo que tengo que hacer porque viene gente muy pesada”. A continuación, utilizando cinta adhesiva transparente, le sujetó las manos, la amordazó y le ató las piernas a la altura de los tobillos “con la intención de inmovilizarla e impedir que se fuera del lugar”.

CLAUDIO BARRELIER ANTECEDENTES - AGOSTINA VEGA Parte 2
Barrelier fue imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad calificada por haber sido cometida con violencia: fragmento de la causa

Sin embargo, veinte días después de su detención, la fiscalía dispuso su liberación.

¿Por qué?

La respuesta aparece en los fundamentos de la resolución. Allí, el fiscal sostuvo que, de acuerdo con la calificación legal vigente en ese momento, Barrelier podía acceder eventualmente a una condena de ejecución condicional y que no existían elementos concretos que permitieran presumir que intentaría fugarse o entorpecer la investigación.

No se advierte en autos la presencia de otros indicadores de peligro procesal que se perfilen como indicios vehementes de que el imputado Barrelier, en caso de recuperar su libertad, entorpecería la investigación o se sustraería al proceso impidiendo su conclusión”, escribió Rodríguez en el documento.

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