Cómo evitar la pérdida muscular que compromete la autonomía en la adultez: 4 claves para prevenirla desde los 30 años

Mantener la fuerza muscular mediante ejercicios sencillos y regulares es clave para conservar la independencia en las actividades diarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pérdida de masa muscular comienza de forma silenciosa a partir de los 30 y 40 años y, sin intervención, deriva en menor movilidad, caídas frecuentes y dependencia progresiva. El entrenamiento de fuerza es uno de los métodos más eficaces para frenar ese deterioro y preservar la autonomía a cualquier edad, según la evidencia científica actual.

La literatura médica lo posiciona como uno de los principales protectores frente al envejecimiento, con beneficios documentados que van desde la salud ósea hasta el control de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y las patologías cardiovasculares.

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De acuerdo con la Dra. española Dores Sánchez Corretger, jefa de servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona y miembro de la Junta de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (Sermef), la fuerza muscular constituye la base que permite realizar con seguridad las actividades cotidianas más básicas: levantarse de una silla, subir escaleras, cargar bolsas o reaccionar ante un tropiezo.

“Esa pérdida silenciosa progresiva tiene consecuencias claras: menos capacidad y agilidad para moverse, caídas y finalmente mayor dependencia, así como también empeora enfermedades crónicas como la diabetes o patología cardiovascular”, señaló la especialista en declaraciones recogidas por la revista especializada en salud CuidatePlus.

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Según detalló la médica al medio español, “más músculo es igual a más autonomía”. La especialista también compartió una forma sencilla de evaluar la fuerza funcional en casa: si una persona puede levantarse de una silla sin apoyar las manos, va por buen camino. Si lo logra con dificultad, existe un problema que conviene atender.

Los beneficios documentados del entrenamiento de fuerza

El fortalecimiento muscular ayuda a preservar la funcionalidad, mejora la movilidad e impacta positivamente en la salud ósea y metabólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la especialista de la Sermef, la evidencia científica documenta cinco beneficios concretos del entrenamiento de fuerza:

Conservación del músculo y la funcionalidad: Ayuda a preservar la masa muscular en personas con pérdida por inactividad, edad, reposo prolongado o recuperación posquirúrgica. Metaanálisis recientes confirman mejoras consistentes en fuerza, velocidad al caminar y movilidad funcional. Mejora de la movilidad y la autonomía: En personas mayores frágiles se observaron mejoras relevantes en la velocidad de marcha y la capacidad funcional, con una reducción directa del riesgo de caídas, un factor estrechamente vinculado a la supervivencia y la independencia. Protección ósea: En mujeres posmenopáusicas, contribuye a mantener la densidad mineral ósea en la columna lumbar y la cadera, lo que ayuda a prevenir fracturas. También reduce la grasa visceral y alivia los sofocos de forma más eficiente que el entrenamiento aeróbico. Mejora de enfermedades crónicas: En personas con diabetes tipo 2, mejora el control glucémico, la sensibilidad a la insulina y la composición corporal, con reducciones clínicamente relevantes en hemoglobina glicosilada. También impacta de forma positiva sobre la presión arterial y el perfil lipídico. Mejora de la composición corporal: En personas con sobrepeso u obesidad, aumenta la masa muscular y reduce la grasa corporal, lo que contribuye a una pérdida de peso más saludable y sostenible a largo plazo.

“Estos cambios se traducen en algo muy concreto: vivir más tiempo de forma independiente”, subrayó la médica, según consignó la publicación española.

Combinarlo con ejercicio cardiovascular potencia los resultados

Expertos recomiendan aprovechar las ventajas de ejercitar músculos junto con el corazón, ambos tipos de actividad potencia la movilidad

Según la especialista del Hospital Universitari Sagrat Cor, la estrategia más eficaz no pasa por elegir entre fuerza y ejercicio cardiovascular, sino por combinar ambos. “La fuerza mantiene músculo, huesos y equilibrio, y el ejercicio cardiovascular mejora el corazón, resistencia y metabolismo. Caminar está muy bien, pero caminar y trabajar la fuerza lo cambia todo”, afirmó la médica al medio español.

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Los beneficios del entrenamiento de fuerza se observan a cualquier edad, incluso en personas mayores de 80 años institucionalizadas, donde se registraron mejoras claras en la función física y la calidad de vida. “Cuanto antes mejor, pero nunca es tarde”, afirmó la especialista. Empezar pronto ayuda a prevenir el deterioro, pero iniciarse tarde sigue siendo eficaz, precisó la médica.

Consejos prácticos para comenzar sin gimnasio

La jefa de servicio del Hospital Universitari Sagrat Cor aclaró que no hace falta acudir a un gimnasio ni utilizar grandes cargas para obtener resultados. Ejercicios tan simples como levantarse y sentarse de una silla varias veces, subir escalones, trabajar con el propio peso corporal o usar bandas elásticas y pesas ligeras resultan suficientes para comenzar.

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Asimismo, enumeró:

Entrenar dos o tres días por semana No hace falta gimnasio ni grandes cargas Usar peso corporal, bandas elásticas o pesas ligeras Combinar fuerza con ejercicio cardiovascular

La médica recomienda entrenar entre dos y tres días por semana y advierte que quienes presenten patologías previas como artrosis, osteoporosis o enfermedad cardiovascular deben hacerlo bajo supervisión médica especializada.

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