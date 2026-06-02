La decisión clave que tomó el Inter Miami mientras Lionel Messi se enfoca en el Mundial 2026

Guillermo Hoyos, de manager, a entrenador del Inter Miami (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

Ángel Guillermo Hoyos seguirá al frente del Inter Miami hasta el final de la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS). La decisión del club fue confirmada este martes por el periodista Fabrizio Romano, referente mundial en información de mercado de pases y movimientos de clubes.

Según Romano, la franquicia de Florida le comunicó la resolución al propio Hoyos hace un par de semanas, con el respaldo pleno de la dirigencia. El técnico argentino asumió el cargo en abril, tras la renuncia sorpresiva de Javier Mascherano, y lo hizo desde su rol previo como director deportivo del club.

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El rendimiento del equipo bajo su conducción fue el argumento principal de la continuidad: 6 victorias, 1 empate y 1 derrota en sus primeros ocho partidos al mando, con 26 goles a favor y 19 de los 24 puntos posibles. Esa marca representa el mejor arranque de un entrenador en la historia del Inter Miami desde que el club debutó en la MLS en 2020. Con 31 puntos en 15 partidos disputados, el equipo ocupa el segundo lugar en la Conferencia del Este, a dos unidades del líder Nashville.

La confirmación de Hoyos llega en la previa del receso que la MLS realizará por la Copa del Mundo 2026, torneo que se disputará en territorio norteamericano. Según informó Romano, el técnico continuará en el cargo una vez que el campeonato local retome su actividad.

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La trayectoria de Hoyos es la de un hombre de fútbol forjado en la adversidad. Nacido en Argentina, vivió su infancia en la pobreza extrema: a los 8 años, su familia quedó en la calle tras la pérdida del trabajo de su padre. Lustraba botas, vendía diarios y abría puertas de taxis para conseguir dinero para comer. El fútbol fue su salida: debutó en la primera división con Banfield a los 17 años.

Como jugador, César Luis Menotti lo eligió para integrar el plantel juvenil que participó en el Mundial Sub-20 de 1979, proceso en el que fue considerado una de las grandes promesas del fútbol argentino. Vistió las camisetas de Talleres de Córdoba, Boca Juniors, Gimnasia y Esgrima La Plata y Chacarita, además de pasar por el fútbol de Chile, Bolivia, Colombia y Venezuela.

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Retirado del fútbol activo, su carrera como entrenador lo llevó por múltiples países y categorías. Uno de los capítulos más recordados de su trayectoria técnica fue su paso por La Masía, la cantera del FC Barcelona, donde en 2003 tuvo bajo su tutela a un joven Lionel Messi. Según contó el propio Hoyos en una entrevista con Infobae, el secreto del trabajo formativo era no coartar la creatividad: “Me gusta ser táctico en los momentos que tenés que ser táctico, pero dejemos manifestarse al tipo que pinta”.

Messi, con la casaca de Las Garzas. El capitán se recupera de una sobrecarga muscular (Crédito obligatorio: Sam Navarro-Imagn Images)

Antes de asumir como entrenador interino del Inter Miami, Hoyos ya formaba parte de la estructura del club en su rol de director deportivo. La transición al banco se produjo en un momento de incertidumbre institucional, y los resultados terminaron por consolidar su posición de cara al resto de la temporada.

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El Inter Miami es el actual campeón de la MLS Cup. Ostenta tres títulos desde el desembarco de Messi, quien se prepara junto a Rodrigo de Paul -otra figura de Las Garzas- y la selección argentina para la defensa de la estrella lograda en Qatar 2022.

Mientras, en su club, tomaron una decisión clave para lo que resta de la temporada, con la confirmación en el banco de Guillermo Hoyos, un profesional cercano a la Pulga, al punto que fue parte importante de su formación.

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