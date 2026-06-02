Cómo la dopamina puede reforzar el placer de comer y prolongar el tiempo frente al plato, según un estudio

La activación de neuronas VTADA en el área tegmental ventral del cerebro prolonga el consumo de alimentos sabrosos más allá de las necesidades fisiológicas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre la dopamina y la alimentación ha cobrado cada vez más relevancia en la investigación biomédica, ya que este neurotransmisor no solo interviene en la sensación de placer al comer, sino que además incide en la toma de decisiones y el control sobre los hábitos alimentarios. Estudios recientes han demostrado que la activación de las vías dopaminérgicas en el cerebro puede favorecer el consumo prolongado de alimentos sabrosos, incluso más allá de las necesidades fisiológicas.

Investigadores del Howard Hughes Medical Institute y la Universidad de California, en un artículo publicado en la revista Science, identificaron que un grupo de neuronas dopaminérgicas en el área tegmental ventral —denominadas VTADA— modula específicamente el tiempo que dedicamos a ingerir alimentos placenteros.

PUBLICIDAD

La actividad de estas neuronas aumenta cuando se consumen productos altamente palatables, y su estimulación artificial prolonga la ingesta. Sin embargo, inhibirlas reduce el consumo, lo que sugiere que el circuito dopaminérgico desempeña un rol directo en el refuerzo del placer alimentario y en la dificultad para interrumpir el acto de comer.

El consumo de alimentos ricos en grasas y azúcares incrementa la liberación de dopamina y dificulta el autocontrol alimentario - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas de la Universidad de Harvard han resaltado que la dieta puede modular la producción de dopamina, impactando la motivación, el ánimo y la capacidad de tomar decisiones. Según el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, mantener niveles adecuados de dopamina es fundamental para la motivación y la satisfacción.

PUBLICIDAD

La tirosina, presente en alimentos como pollo, yogur, palta y soja, constituye el precursor básico de este neurotransmisor. El magnesio y los ácidos grasos omega-3, así como vitaminas del complejo B y el hierro, también resultan esenciales para su síntesis y funcionamiento, mientras que un consumo elevado de alimentos ultraprocesados y azúcares puede perjudicar su acción y favorecer desórdenes alimentarios.

Cómo la dopamina influye en la conducta alimentaria y el control de hábitos

El placer generado por la comida no solo responde a la necesidad energética, sino que activa circuitos cerebrales que refuerzan la búsqueda de recompensas inmediatas. Un estudio del Monell Chemical Senses Center, publicado en la revista Cell Metabolism, desentrañó que existen vías separadas para el ansia de grasa y azúcar en el sistema nervioso vago, ambas convergiendo en el centro de recompensa cerebral. La combinación de alimentos ricos en grasas y azúcares genera una liberación significativamente mayor de dopamina, lo que incrementa la propensión a comer en exceso y reduce la capacidad de autocontrol alimentario.

PUBLICIDAD

El exceso de alimentos ultraprocesados y azúcares afecta negativamente los niveles de dopamina y aumenta el riesgo de trastornos del ánimo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores demostraron que la activación simultánea de los circuitos de grasas y azúcares actúa como un “doble golpe” al sistema de recompensa, potenciando el deseo de consumir más allá del equilibrio nutricional necesario. Este mecanismo explica en parte por qué es tan difícil resistirse a productos ultraprocesados o combinaciones hipercalóricas, y por qué el entorno alimentario actual favorece el sobreconsumo y la pérdida de control voluntario.

Estrategias dietéticas y recomendaciones para retomar el control

Diversos expertos coinciden en que la clave para recuperar el control sobre los hábitos alimentarios radica en priorizar una dieta variada y equilibrada, rica en nutrientes que favorezcan la síntesis y acción de la dopamina, como las proteínas magras, vegetales, frutas, ácidos grasos omega-3 y minerales.

PUBLICIDAD

Estudios revisados por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos subrayan la importancia de evitar el consumo excesivo de productos ultraprocesados, alcohol y azúcares añadidos, ya que alteran la señalización dopaminérgica y aumentan el riesgo de trastornos del ánimo y conductas compulsivas.

La evidencia científica sugiere que combinar intervenciones nutricionales —como la dieta mediterránea— con estrategias conductuales puede mejorar la motivación y el bienestar emocional, facilitando la toma de decisiones más saludables. Además, el desarrollo de terapias que actúen tanto sobre las vías de saciedad como sobre el circuito dopaminérgico podría incrementar la eficacia de los tratamientos para el control del peso y la prevención de recaídas alimentarias.

PUBLICIDAD