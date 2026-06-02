Cómo es el sistema para poder retirar un pliego del Senado como exige el Gobierno

La comisión de Acuerdos firmó el pliego de María Verónica Michelli

El Gobierno nacional está generando un nuevo conflicto de poderes con el Congreso de la Nación, en este caso por la intención de la Casa Rosada de retirar el pliego de una de las candidatas que el mismo Ejecutivo había enviado al Senado para ocupar la vacante de un juzgado federal en la ciudad de La Plata.

Se trata de la carpeta de María Verónica Michelli, aspirante al Tribunal Oral Criminal Federal Nro. 3 de La Plata, quien ya pasó por todas las instancias que prevé la ley para designar a los magistrados. El problema se suscitó a mediados de la semana pasada cuando ingresó a la Cámara Alta un pedido del Ejecutivo para retirar este pliego.

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El pliego de Michelli ingresó al Senado el pasado 30 de marzo. La abogada expuso en la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos el pasado 13 de mayo y obtuvo dictamen con, según explicaron senadores, nueve firmas favorables de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y algunos provinciales sobre un total de catorce miembros.

La comisión está conformada por diecisiete senadores, pero el peronismo se niega a asumir ese lugar porque denuncia que le corresponden seis y no tres lugares.

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El dictamen ahora debería ser girado al área de Órdenes del Día para que sea incluido en el temario de la próxima sesión, que sería el próximo jueves y en el que se votarían setenta cargos para la justicia. Y aquí es donde empiezan las faltas al reglamento porque el presidente de la Comisión, Juan Carlos Pagotto, no giró el pliego y lo tiene guardado bajo siete llaves.

Tanto es así que algunos de los senadores que aseguran haber firmado no tienen acceso al documento.

Juan Carlos Pagotto, presidente de la Comisión de acuerdos, pisa el pleigo de María Verónica Michelli

Pagotto es un senador por La Rioja que responde políticamente a los Menem y, por ende, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien se señala como la responsable de pedir el retiro del pliego.

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El Ministerio de Justicia fue quien envió una nota formal al Senado solicitando que se deje sin efecto el pedido de acuerdo para el pliego en cuestión.

La razón sería que la aspirante es cuñada del periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, quien viene investigando posibles causas de corrupción de la administración de Javier Milei. Particularmente, el periodista viene publicando investigaciones sobre el caso $Libra y sobre el posible enriquecimiento ilícito del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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Pero el conflicto de poderes surge porque el Ejecutivo presiona a sus legisladores para que tomen una decisión que solo el recinto puede tomar.

El sistema para la selección y votación por parte del Senado de la Nación es bastante simple. Los pliegos tienen entrada en sesión pública y la Secretaría Parlamentaria los difunde dentro de los dos días corridos. A partir de ese momento los ciudadanos tienen siete días para presentar observaciones sobre los candidatos y los pliegos deben publicarse con al menos quince días de anticipación a la audiencia pública en el sitio web del Senado, el Boletín Oficial y las redes sociales institucionales. Si el cargo corresponde a una provincia, también se notifica a los poderes legislativos provinciales.

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La Comisión de Acuerdos recibe las observaciones, pone los antecedentes a disposición de todos los senadores y convoca a una audiencia pública con registro taquigráfico. Si el pliego de un o una candidata recibe la mitad más uno de las firmas positivas, queda listo para que el pleno del Senado vote de manera favorable o no su candidatura. De resultar favorable, el aspirante ya cuenta con el acuerdo del Senado y, una vez publicado en el Boletín Oficial, asume su nuevo cargo.

Para poder retirarlo, como pide la Casa Rosada, es también el pleno de la Cámara Alta el que tiene la potestad de hacerlo. Se somete el pedido por parte de algún senador a votación y, con mayoría simple —la mitad más uno de los presentes—, se puede retirar.

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El Ejecutivo podría haber tenido alguna posibilidad de frenar el tratamiento del pliego de Michelli si el pedido del Ministerio de Justicia hubiese ingresado antes del tratamiento en la Comisión de Acuerdos. Hoy, con la firma de nueve senadores que explicitaron su apoyo a la candidata, esa decisión es potestad exclusiva del pleno de la Cámara Alta.

Sesión

El conflicto de intereses que se está suscitando surge porque Pagotto no manda el pliego para que sea tratado en el recinto junto a otros setenta que ya tienen despacho de comisión. Y esto es porque las posibilidades de conseguir una victoria y retirarlo en la próxima sesión parecen, siendo optimistas, escasas.

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La presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, ya anunció que no acompaña el pedido de retirar el pliego y que votará a favor del nombramiento. En esa línea se mostraron varios legisladores del PRO y de la UCR, como el presidente del bloque de los amarillos, Martín Goerling, y su colega de los radicales, Carolina Losada.

En el caso del peronismo, el bloque terminará de definir su postura mañana al mediodía, pero no queda claro porque reclaman que hay una treintena de los setenta pliegos que presentan nulidades. Sin embargo, en el caso de Michelli, el jefe del bloque José Mayans dejó una pista sobre el posicionamiento al señalar que el pedido está relacionado con su parentesco con Alconada Mon, algo que, dijo, les parece inaceptable, y que Pagotto incumple el reglamento al “pisar” el documento.

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