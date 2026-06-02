Capital salvadoreño en Estados Unidos: California, Virginia y Texas son los destinos favoritos para invertir

La diáspora salvadoreña en Estados Unidos es protagonistas del crecimiento económico y social más allá de las fronteras. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

California encabeza la lista de estados con mayor inversión de salvadoreños en Estados Unidos, concentrando el 26% del total de los fondos invertidos por la diáspora en el exterior.

Así lo explicó Milena Maryorga, embajadora de El Salvador en Estados Unidos, durante una entrevista con Infobae.

La diplomática reconoció el aporte de los compatriotas en el territorio nacional y destacó el avance económico que ha tenido el país en los últimos años.

Basada en los datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, Mayorga explicó que la distribución de capital proveniente de la comunidad salvadoreña en el extranjero muestra un protagonismo claro de California, seguido por Virginia (13%), Texas (11%) y Maryland (8%). Otras regiones con presencia relevante incluyen Washington D.C. y Utah (6% cada uno), New Jersey (5%), New York (4%), Florida (3%) y, con un 2% cada uno, Nebraska, Colorado y Georgia.

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Los principales rubros de inversión abarcan turismo, alojamiento tipo hotel y Airbnb, restaurantes, bienes raíces, comercios, agroindustria y servicios. Según Mayorga, existe una tendencia inicial a invertir en vivienda propia y, posteriormente, en pequeños o medianos negocios en el país norteamericano.

Estimaciones recientes de Zip Atlas en 2025 y estudios del Instituto de Investigación de Inmigrantes de George Mason University de 2023, ubican a California como una de las cinco ciudades con mayor población de salvadoreños en Estados Unidos, con 267,160 compatriotas.

En ese sentido, no es de extrañar el 26% de inversión salvadoreña concentrada en este estado del oeste norteamericano. Un aspecto destacado por la diplomática es el liderazgo femenino en los emprendimientos de la diáspora.

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La funcionaria asegura que desde Estados Unidos se brinda apoyo y asesoría a los salvadoreños que desean emprender en ese país o invertir en territorio nacional./ (Cortesía)

“Más del 55% de los emprendimientos identificados a nivel global son liderados por mujeres”, destacó Mayorga, apoyándose en los datos del proyecto de Directorios de profesionales y emprendedores de la diáspora.

Un estudio del Banco Central de Reserva (BCR) y el Organismo Internacional para las Migraciones (OIM) de 2021 añade que el 77.6% de los salvadoreños en Estados Unidos ha invertido en El Salvador, en Estados Unidos o en ambos países, con una distribución diferenciada por género.

Sobre ese último punto, la embajadora de El Salvador explicó que la tendencia de inversión ha evolucionado en los últimos años. Según la diplomática, las remesas que antes se destinaban principalmente al consumo ahora se orientan hacia la inversión en bienes raíces, turismo, servicios y emprendimientos.

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“Durante la administración del presidente Nayib Bukele, nuestra diáspora está más vinculada y entusiasmada que nunca antes por invertir en El Salvador”, afirmó Mayorga.

La funcionaria señaló que, de acuerdo con la encuesta realizada en 2021 por el BCR y la OIM, el 57.7% de la diáspora en Estados Unidos manifestó interés en invertir en El Salvador, y cinco de cada diez salvadoreños ya ha realizado algún tipo de inversión en bienes inmuebles, muebles o negocios.

“Ese porcentaje ha crecido gracias al éxito de las políticas de seguridad para erradicar a las pandillas, el crimen organizado y el narcotráfico”, indicó la embajadora.

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Asimismo, dijo que la diáspora suele centrar sus inversiones primero en su localidad de origen y luego en zonas con mayor potencial, como el oriente del país, donde el gobierno ha impulsado proyectos específicos de desarrollo local.

Los salvadoreños en Estados Unidos han emprendido sus negocios en diferentes rubros y estados de esta nación norteamericana. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La embajadora subrayó que el modelo de migración inversa promovido por la administración Bukele ha sido clave para incentivar el retorno de capital y experiencia de la diáspora.

Desde la embajada en Washington y la red de 29 consulados en Estados Unidos, se ofrece acompañamiento a quienes buscan invertir o regresar al país, facilitando información sobre incentivos fiscales y oportunidades de negocio, así como el contacto con las instituciones competentes, como la agencia Invest in El Salvador.

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Entre las alianzas empresariales internacionales, Mayorga mencionó la llegada de empresas como Bitfinex, Tether, Rumble, Google, xAI y Nvidia.

Además, la embajada participa en programas de movilidad laboral y en la promoción de convocatorias con empresas de gran escala, como líneas de cruceros, que ofrecen posiciones laborales para salvadoreños en diversos sectores como restaurantes, casinos y finanzas.

La diplomática también resaltó el papel de las relaciones bilaterales entre El Salvador y Estados Unidos. “La relación entre los presidentes Bukele y Trump facilita que el país sea considerado un lugar óptimo para invertir, porque el gobierno de Trump ha reconocido el cambio en el país”, aseguró Mayorga.

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Visitas recientes de delegaciones empresariales estadounidenses y funcionarios de alto nivel refuerzan esa percepción de confianza.

En cuanto a la representatividad política, la embajadora subrayó que la diáspora salvadoreña es considerada un pilar fundamental para la economía y ahora cuenta con derechos políticos ampliados, tras la aprobación de reformas constitucionales que avalan su representación en la Asamblea Legislativa.

Cientos de salvadoreños que viven en California participan en eventos organizados en ese estado del oeste norteamericano./ (Cortesía: Los Hermanos Flores Orquesta Internacional﻿)

Finalmente, la diplomática destacó que la diáspora en El Salvador concentra sus inversiones en bienes raíces para vivienda o alojamiento turístico, con especial énfasis en las zonas costeras de Surf City 1, Surf City 2 y el Centro Histórico, donde existen incentivos fiscales y un creciente desarrollo de infraestructura.

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Otros sectores de interés incluyen restaurantes, servicios de salud, comercio, gasolineras y el sector agropecuario.