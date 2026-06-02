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El cambio de planes de Jimena Barón con la remodelación de su casa y las nuevas discusiones con Matías Palleiro

Hace meses que la pareja está trabajando en la propiedad que compró para iniciar una nueva etapa de su vida y, tras sus viajes a Europa, surgió otro debate sobre las mejoras

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La cantante volvió de su viaje por Escandinavia con la idea de hacer menos obras en el hogar y compartió el debate con su novio (Video: Instagram)

Hace unos meses, Jimena Barón y Matías Palleiro compraron una casa para vivir junto a sus dos hijos: Momo, el que la actriz tiene con Daniel Osvaldo, y Arturo, el pequeño que la pareja tiene en común. Desde que hicieron pública la adquisición de la propiedad, la actriz y cantante convirtió la remodelación en contenido para sus redes sociales, mostrando cada decisión del proceso y, fiel a su estilo, también cada discusión con Palleiro sobre qué hacer con la propiedad.

El último capítulo de esa saga llegó después del viaje a Escandinavia. Barón volvió con una perspectiva nueva sobre el consumo y con ganas de cambiar uno de los planes más ambiciosos de la obra: el supervestidor que tenían pensado para el cuarto libre de la casa. Barón cambió de opinión sobre el supervestidor que tenía planeado para su casa nueva, y lo anunció en sus stories de Instagram con una estrategia clara: hablar antes que su pareja para conseguir el respaldo de sus seguidores.

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Vine sola porque yo les quiero contar lo que pienso y necesito que me respalden y que digan que sí, que tengo razón, por supuesto”, arrancó en el video, parada en el cuarto que está en el centro del debate. La habitación tiene vista al jardín, con árboles, y ya cuenta con un vestidor doble instalado, con escalera y cierre, que Barón describió como “la de de La Bella y la Bestia”. El plan original era demoler esa división y convertir todo el espacio en algo que ella misma comparó con un local de ropa: isla central para accesorios, aros, zapatos, “como si fuera el Paseo Alcorta”.

Tres imágenes de habitaciones de una casa en remodelación, mostrando estanterías vacías, puertas de vidrio, un ventilador de techo y pisos de madera
Jimena compartió los espacios de guardado que tiene y explicó porque le resulta innecesario hacer un súper vestidor

Durante esa travesía, visitó a su amiga Dani en Suecia. La conoce bien: es alguien que compra mucho y se cuida la piel. Por eso le llamó la atención lo que encontró en su casa. “Cuando yo veo su casa divina, veo unos placares no tan grandes y le digo: ‘Boluda, ¿y dónde ponés la ropa?’ ‘Acá’, me dice. ‘¿Y te entra?’ ‘Sí’, me dice, ‘no tengo tanta ropa’”, relató Barón. Otra cosa que llamó la atención fue que la casa de Dani tenía además un cuarto extra convertido en espacio multifunción: escritorio con computadora y sillón cama para visitas.

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Recorriendo otros países escandinavos, Jimena fue confirmando lo que había visto en ese departamento. Describió una cultura donde el exceso es directamente mal visto: “La gente tiene esta cosa más austera de tener cosas buenas, pero pocas, lo necesario”. Esa observación la hizo repensar el proyecto del vestidor. “Me sentí medio pelotuda de armar acá como un supervestidor”, admitió. Y apuntó directo contra el modelo que circula en redes sociales: “Por ahí con esta fan de las redes que dicen tipo: ‘este es mi vestidor y tiene seis pies’. Como que digo: ¿se necesita eso?”

Para Barón, ese tipo de contenido es parte de un contagio colectivo. “Para mí es todo lo que nos contagiamos de las redes sociales, que no está bueno”, sentenció. La nueva propuesta que llevó a sus seguidores —y que ya había validado con ChatGPT antes de grabar el video— es convertir ese cuarto en una sala multiuso: escritorio, mat de yoga para entrenar, espejo y un sillón cama para cuando vengan los suegros o para que Mari, la cuidadora de Arturo, pueda quedarse a dormir si hace falta.

Habitación luminosa con escritorio de madera, silla de oficina, sofá, estanterías flotantes, planta y equipos de ejercicio
Jimena le pidió a Chat GPT que cree opciones para decorar el cuarto

Luego de las consultas que recibió de alguno de sus seguidores, explicó que su idea es que la habitación quede como está en este momento: “El vestidor queda intacto, porque aparte para hacer el vestidor nuevo iban a hacer mierda esto”, explicó. Y agregó: “¿Viste cuando decís: ‘Che, pará un poco’? No sé, yo me siento como... No da, no da, si está perfecto”.

En el video mostró además los placares del dormitorio principal como prueba de que hay espacio de sobra para guardar ropa. “Está bien que arriba para la diaria es imposible, pero bueno, ponele que vos guardás tapados pesados de invierno”, aclaró, antes de retomar el argumento central.

La decisión ya está tomada de su lado. Lo que busca ahora es que sus seguidores la respalden frente a Matías, quien todavía tenía en mente el vestidor que ella describió como “el vestidor de Ken”. “Necesito el apoyo total porque Matías estaba medio copado como con el vestidor de Ken, pero a mí me parece que no da”, cerró Barón, con el tono directo que la caracteriza en sus redes.

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