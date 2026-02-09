Salud

Cómo acompañar a un ser querido tras un trauma: guía de expertos para brindar apoyo emocional

Detectar a tiempo cambios de ánimo y mantener el autocuidado refuerza el sostén afectivo hacia quienes atraviesan situaciones difíciles

Guardar
Detectar señales tempranas del trauma
Detectar señales tempranas del trauma mejora la recuperación emocional tras eventos traumáticos, según expertos en salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Afrontar el impacto de un trauma en alguien cercano transforma rutinas, relaciones y estados de ánimo. La preocupación por el bienestar del otro se mezcla con la incertidumbre sobre cómo ayudar, y la sensación de no tener respuestas puede resultar abrumadora.

Sin embargo, el acompañamiento empático y la información adecuada pueden marcar la diferencia en el proceso de recuperación, tanto para quien sufre el trauma como para su entorno.

Entender las secuelas del trauma: señales y diferencias

Mayo Clinic resalta la importancia de distinguir entre el trastorno por estrés agudo y el trastorno por estrés postraumático. El primero suele manifestarse durante el primer mes después de un evento traumático, mientras que el segundo persiste más allá de ese periodo, afectando la vida cotidiana de quien lo padece.

Entre las señales de alarma se incluyen pesadillas recurrentes, nerviosismo intenso, problemas de concentración, alteraciones en el sueño, irritabilidad y una disminución del rendimiento escolar o laboral. Estos síntomas pueden aparecer de manera inmediata o surgir tiempo después del incidente.

Pesadillas recurrentes, alteraciones del sueño
Pesadillas recurrentes, alteraciones del sueño y nerviosismo intenso figuran entre los principales síntomas de impacto traumático (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escuchar con atención, sin interrumpir ni minimizar los sentimientos del ser querido, es un primer paso esencial. Mayo Clinic aconseja evitar imponer plazos o forzar la recuperación, ya que cada proceso es único.

Promover la consulta con un profesional de la salud mental desde las primeras señales de malestar permite que la persona reciba orientación especializada, lo que resulta clave para tratar el trauma y prevenir complicaciones.

La intervención profesional es indispensable, especialmente cuando los síntomas interfieren en la vida diaria o se prolongan en el tiempo.

Estrategias para brindar apoyo emocional

El apoyo cotidiano se construye a través de pequeños gestos y una comunicación respetuosa. Mantenerse disponible para escuchar, sin insistir ni juzgar, ayuda a que la persona se sienta acompañada y comprendida.

Es conveniente elegir un ambiente tranquilo, formular preguntas abiertas con respeto y mostrar disposición para conversar las veces que sean necesarias. Reconocer y validar las emociones, sin intentar resolver el malestar de inmediato, refuerza la confianza y la seguridad emocional.

La escucha activa y el
La escucha activa y el respeto por los tiempos individuales fortalecen el acompañamiento emocional en procesos de trauma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la conversación se torna muy intensa o la persona se muestra poco receptiva, conviene hacer una pausa y retomar el diálogo más adelante. Mayo Clinic recomienda observar tanto el lenguaje verbal como el no verbal, adaptando el ritmo y el tono de la conversación según las necesidades del ser querido. La empatía y la paciencia son fundamentales para generar un entorno de cuidado.

Cómo actuar ante señales de riesgo

En situaciones donde exista riesgo de suicidio, resulta esencial actuar con rapidez y serenidad. Mayo Clinic indica que no se debe dejar sola a la persona, retirar objetos peligrosos únicamente si es seguro hacerlo, y solicitar ayuda inmediata a un servicio de emergencia local o a una línea de prevención del suicidio disponible en la región. La intervención oportuna puede salvar vidas y prevenir daños mayores.

La recuperación tras un evento traumático suele requerir tiempo, acompañamiento sostenido y múltiples conversaciones. Mayo Clinic subraya la necesidad de mantener la paciencia y el apoyo constante, comprendiendo que cada individuo avanza a su propio ritmo y la sanación no sigue plazos predefinidos.

Fomentar la conexión con familiares, amigos y otros integrantes de la red de apoyo fortalece el sentimiento de pertenencia y seguridad. Facilitar que la persona exprese sus emociones antes, durante o después de la atención profesional contribuye a un proceso de recuperación más sólido.

Fomentar la red de apoyo
Fomentar la red de apoyo y la comunicación abierta ayuda a reforzar el sentimiento de pertenencia y seguridad tras un evento traumático (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acompañar a alguien que atraviesa una situación traumática también implica proteger la propia salud emocional. Reservar tiempo para actividades personales, mantener espacios de descanso y buscar el respaldo de un profesional de la salud mental en caso de sentir agotamiento o sobrecarga emocional es fundamental. Preservar el autocuidado permite sostener el apoyo a largo plazo y evita que el impacto emocional desborde a quienes acompañan.

Acompañar en el trauma es un desafío que exige sensibilidad, información precisa y un equilibrio entre la atención al otro y el cuidado propio.

Temas Relacionados

Mayo ClinicEstados UnidosSalud MentalFamiliares y AmigosApoyo EmocionalBienestar PsicológicoNewsroom BUEEMagazines

Últimas Noticias

Cómo hidratarse adecuadamente en verano y detectar a tiempo las señales de alerta del organismo

Prestar atención a pequeños cambios en el cuerpo permite anticipar complicaciones y atravesar los días calurosos de forma saludable

Cómo hidratarse adecuadamente en verano

Del estigma a la gestión de riesgo: tecnología y criterio clínico para optimizar el manejo de la epilepsia

El avance de la ciencia y el uso de dispositivos han transformado la percepción y el abordaje de la enfermedad, pero obligan a repensar la vida cotidiana y la autonomía del paciente. Por qué ningún algoritmo reemplaza al diagnóstico de expertos

Del estigma a la gestión

La movilidad diaria reduce el riesgo de lesiones en adultos mayores

Dedicar unos minutos en casa a ejercicios simples fortalece articulaciones y favorece el bienestar sin necesidad de equipos ni largas sesiones

La movilidad diaria reduce el

Por qué la constancia y la técnica importan más que la intensidad en el entrenamiento de fuerza, según un ex fisioterapeuta militar

Un especialista consultado por Men’s Health detalló una metodología basada en movimientos esenciales del cuerpo completo, con foco en el rendimiento cotidiano, la prevención de errores frecuentes entre principiantes y la construcción de hábitos sostenibles

Por qué la constancia y

Por qué los pies cambian con la edad y cuándo el calzado con soporte se vuelve indispensable

Un informe realizado por The Independent, con aportes de la podóloga Helen Branthwaite, abordó cómo el envejecimiento impacta en la estructura y la sensibilidad, y anticipó en qué contextos resulta necesario priorizar opciones que aporten mayor estabilidad para preservar la movilidad

Por qué los pies cambian
DEPORTES
Es argentino, a los 11

Es argentino, a los 11 años probó un auto de Rally y es candidato a correr en el Mundial: por qué comparan su historia con la de Messi

El curioso caso de Seattle Seahawks, el campeón de la NFL que está en venta: su impactante valor y el lazo con Boca Juniors

Los desconocidos detalles de la historia de amor de Scaloni y su esposa Elisa Montero: la arriesgada maniobra del técnico para seducirla

Fuerte autocrítica de Claudio Úbeda tras la derrota de Boca ante Vélez: “No fue un buen partido, me voy preocupado”

En el final del Super Bowl LX, Cadillac reveló su diseño para la temporada 2026 de la F1: “La misión comienza”

TELESHOW
Mariano Saborido: “Mi primera escuela

Mariano Saborido: “Mi primera escuela de actuación fueron las novelas que veía en la tele con mi abuela”

Alex Caniggia reveló por qué rechazó Gran Hermano Generación Dorada: “Está muy loca la gente”

Benjamín Vicuña compartió fotos del cumpleaños de su hija con temática Stranger Things

Las lágrimas de Thelma Fardin por la construcción de su casa con Nico Riera: “Tiene puertitas”

La tristeza de La Joaqui tras la cancelación de su show en Neuquén a último momento: “Tengo ganas de llorar”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un nuevo ataque

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra varias regiones de Ucrania: al menos tres muertos

El presidente de Israel afirmó que todas las religiones “superarán este mal” en el homenaje a las víctimas del atentado en Bondi Beach

La Justicia de Hong Kong condenó al magnate de medios Jimmy Lai a 20 años de prisión por delitos contra la seguridad nacional

Florencia Böhtlingk, en un viaje a través de lo esencial de la geometría, el color y el vacío

Ella fue la que enfureció, aterrorizó y moldeó a Arundhati Roy