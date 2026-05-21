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Quién es el otro campeón del mundo que River Plate tiene en la mira, además de Otamendi

El Millonario planea la próxima temporada y tiene en carpeta a otro de los héroes de La Scaloneta

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River tiene en carpeta a Thiago Almada (REUTERS/Rodrigo Valle)
River tiene en carpeta a Thiago Almada (REUTERS/Rodrigo Valle)

En River Plate se viven horas de definiciones. Mientras Eduardo Coudet prepara el equipo para enfrentar a Belgrano de Córdoba por la final del Torneo Apertura, la dirigencia del Millonario trabaja para reforzar el plantel de cara a la próxima temporada y tiene en carpeta a un campeón del mundo con la selección argentina.

El elenco de Núñez volvió a contactarse con Thiago Almada para consultar su situación en Atlético de Madrid y saber si tiene intención de regresar a la Argentina, según informó TyC Sports. La gestión la encabezó el presidente Stefano Di Carlo, que ya había hecho un sondeo similar en enero.

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El club asumió que la operación es compleja por el costo del pase: Almada llegó a la capital española por una cifra cercana a los 40 millones de euros (más de 46 millones de dólares) y se espera que busque recuperar esa inversión. Hasta el momento, el agente del futbolista no respondió el nuevo contacto.

Thiago Almada tiene pocos minutos en el Atlético Madrid (REUTERS/Isabel Infantes)
Thiago Almada tiene pocos minutos en el Atlético Madrid (REUTERS/Isabel Infantes)

La primera consulta se produjo seis meses después de su arribo a Atlético de Madrid y la respuesta fue que el jugador pretendía seguir en Europa. Ahora, a las puertas de un nuevo mercado de transferencias, River reactivó el diálogo con el entorno del campeón del mundo en Qatar 2022, que disputará su segundo Mundial en menos de un mes y tiene la intención de cambiar de club en los próximos meses.

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En su etapa en Atlético de Madrid, Almada jugó 40 partidos, marcó cuatro goles y dio dos asistencias, pero tuvo un rol de recambio para el técnico Diego Simeone. El mediapunta de 25 años no superó el 40% de los minutos en ninguna de las cuatro competiciones del equipo esta temporada y había sido declarado transferible en el mercado de enero.

River mantiene el interés mientras avanza en la conformación del plantel tras el acuerdo con Nicolás Otamendi, con la idea de sumar otro campeón del mundo.

El club le ofreció un contrato por 18 meses al marcador central de 38 años, de acuerdo con la información difundida por ESPN. Si la operación se oficializa tras la participación de la selección argentina en la Copa del Mundo, el defensor llegará después de cerrar una etapa de regularidad en Benfica.

Otamendi viene de completar la temporada como capitán del equipo portugués y es el defensor argentino más ganador de la historia con 27 títulos. En el conjunto de Lisboa acumuló 281 partidos, 18 goles y 14 asistencias desde su arribo en 2020.

Al margen de esas opciones, desde la institución de Núñez también tienen en consideración Nelson Deossa. El colombiano de 26 años, según informó el periodista italiano Matteo Moretto, aparece entre los objetivos del club después de un paso por el Real Betis con escasa continuidad.

Entre las alternativas ofensivas figura Ángel Correa, de 31 años, campeón del mundo y actual jugador de Tigres de México. La operación aparece condicionada por el costo: el club mexicano pagó ocho millones de euros, unos USD 9,4 millones, al Atlético de Madrid y el delantero tiene contrato hasta junio de 2030. Y la repatriación de Giovanni Simeone se ofrece como seductora para River.

Para el mediocampo, además de Deossa, River explora dos nombres principales. El primero es el uruguayo Mauro Arambarri, de 30 años y actual jugador del Getafe de España, que mantiene conversaciones con la institución.

El otro candidato es Nicolás Domínguez, de 27 años, campeón de América en 2021 y futbolista del Nottingham Forest de la Premier League.

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