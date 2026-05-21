La inversión en el Malecón de Santo Domingo Este afianza el desarrollo urbano y turístico del municipio

La segunda etapa del Malecón de Santo Domingo Este, inaugurada por Luis Abinader y David Collado, completa la renovación del frente marítimo con una inversión de RD 685 millones. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

El Malecón de Santo Domingo Este, es un punto vital para transformación, una obra que completó la intervención total del frente marítimo con una inversión de 685,261.126 pesos dominicanos, que busca convertir esa franja costera en un espacio de recreación, conexión con el mar Caribe y desarrollo urbano para el municipio.

La fase inaugurada requirió de 314,411.200 pesos dominicanos y cerró un proyecto concebido para transformar el litoral de la avenida España en un corredor de uso público. El plan abarca una longitud total de 4.1 kilómetros y más de 237,734 metros cuadrados de parque natural.

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El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo David Collado inauguraron la segunda etapa del proyecto que se extiende desde las instalaciones de la Base Naval Dominicana hasta la autopista Las Américas. Su objetivo es ofrecer un espacio de esparcimiento a lo largo de todo el litoral marino de esa zona de Santo Domingo Este.

El proyecto del Malecón de Santo Domingo Este abarca 4,1 kilómetros y más de 237 mil metros cuadrados de parque natural a orillas del mar Caribe. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

Abinader destacó el impacto de las intervenciones argumentando que el malecón será un escenario para la recreación de los residentes del municipio y de los turistas. El mandatario también pidió a la población cuidar la obra, que definió como “algo maravilloso”.

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El presidente describió además el crecimiento económico y el dinamismo que, según afirmó, registra Santo Domingo Este. La inauguración de la segunda etapa se presentó como parte de ese proceso de transformación urbana, turística y económica del municipio.

La obra incluye ciclovía, caminos internos y 11 áreas de estacionamiento

La intervención completa fue dividida en dos etapas. Entre los trabajos ejecutados figuran la construcción urbanística de aceras y ciclovía en el sentido sur, la construcción de caminos internos y el acondicionamiento de isletas centrales.

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El malecón incorpora ocho plazas recreativas, mobiliario urbano, paisajismo, drenajes pluviales y modernas instalaciones eléctricas exteriores. (Foto cortesía Presidencia República Dominicana)

La obra también incorporó ampliaciones e instalaciones de 11 áreas de estacionamientos, la construcción de ocho micro acentos, definidos como áreas de plaza recreativas, además de mobiliario urbano, paisajismo, drenajes pluviales e instalaciones eléctricas exteriores.

Ese conjunto de trabajos fue planteado para consolidar un punto de conexión con el mar Caribe en medio del desarrollo de la ciudad. El proyecto también apunta a posicionar el malecón como un centro de recreación y esparcimiento de gran escala en República Dominicana.

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Collado explicó que la intervención forma parte del programa que ejecuta el Ministerio de Turismo para recuperar malecones y frentes marinos en distintos puntos del país. Durante el acto, el funcionario vinculó esta obra con el compromiso asumido por la cartera con los espacios costeros.

“Aquí estamos, junto al presidente Luis Abinader, entregando la segunda etapa del rescate de este hermoso malecón. Cumpliendo con nuestra promesa a Santo Domingo Este”, dijo David Collado, ministro de Turismo.

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La obra, ubicada entre la Base Naval Dominicana y la autopista Las Américas, busca ofrecer espacios de recreación y desarrollo urbano para residentes y turistas. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

El Ministerio de Turismo enmarca el proyecto en la recuperación de frentes marinos

Collado afirmó que la obra integra un programa más amplio de recuperación de malecones impulsado por el Ministerio de Turismo. Según planteó, la meta es aprovechar los espacios marinos tanto para los residentes como para los visitantes.

“Es tiempo de que dejemos de vivir de espalda al mar. Debemos aprovechar estos espacios marinos para beneficio de los residentes de nuestras comunidades que lo visitan”, indicó Collado.

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El malecón fue presentado por las autoridades como un punto de apoyo para la actividad turística y económica del municipio. La intervención busca que el frente costero funcione como un área de uso público, recreación e incluso encuentro en una de las zonas urbanas de mayor crecimiento del país.