Salud

La limpieza como herramienta terapéutica: por qué transformar el entorno también ordena la mente

Barrer, fregar y ordenar activan mecanismos cerebrales que estabilizan el estado anímico y reducen los pensamientos ansiosos, según especialistas

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Mujer de cabello oscuro en camisa blanca y jeans extiende sábanas blancas sobre una cama. Un gran ventanal muestra edificios; se ven plantas y una cómoda.
Adoptar una actitud atenta mientras se realizan tareas repetitivas brinda calma, aumenta la satisfacción inmediata y otorga un sentido de logro concreto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas sienten que las tareas del hogar resultan pesadas o tediosas. Otras, en cambio, encuentran en estas actividades una fuente de tranquilidad y equilibrio. La relación entre la salud mental y las tareas cotidianas despierta interés entre psicólogos y referentes espirituales.

Según especialistas, la conexión entre las rutinas domésticas y el estado psicológico va más allá de lo práctico: realizar pequeñas tareas cotidianas facilita la concentración en el presente, reduce los pensamientos ansiosos y construye una estructura emocional estable. De acuerdo con un artículo de la agencia de noticias Associated Press, en Japón, esta perspectiva es fundamental, como se observa en la vida de los monjes zen, quienes transforman la limpieza en un ritual que armoniza cuerpo y mente.

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La tradición budista encarna esta filosofía mediante hábitos precisos y acciones repetidas. En lugares como Kioto, epicentro milenario del budismo zen, los templos ofrecen ejemplos vivos de cómo la orden y la limpieza traen bienestar a los residentes y visitantes. Aquí, los monjes integran la limpieza a su jornada como vía para cultivar la atención y dejar ir las distracciones.

El punto de vista de los monjes zen

Una mujer practicando la meditación junto a un lago (Freepik)
En los templos budistas de Japón, las actividades del hogar se convierten en herramientas para la autorreflexión y el cultivo de la serenidad (Freepik)

Según AP, en los templos budistas de Japón, los monjes dedican buena parte de su tiempo a limpiar y ordenar. Según Shoukei Matsumoto, monje budista en Kioto, barrer y fregar ayudan a liberarse de deseos y apegos. En su libro Guía de un monje para una casa y una mente limpias, describe la limpieza como un acto esencial para la vida diaria y explica que esta práctica contribuye a la pureza del espacio físico y mental.

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Matsumoto expuso que, al limpiar, el individuo no solo cuida el entorno, sino que entrena el desapego, promueve la introspección y cultiva la paz interior. Esta experiencia, lejos de ser una obligación, se vive como una oportunidad cotidiana para refinar la percepción y fortalecer el vínculo entre la persona y su mundo. Así, la tradición zen considera a la limpieza no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta fundamental en el camino espiritual.

El artículo mencionó que, observando el andar de los religiosos, se advierte que sus movimientos son deliberados y conscientes: emplear el paño, barrer los corredores, recolectar hojas del jardín; todo se convierte en una especie de meditación activa. La mente se aquieta en el acto mismo, y la repetición de las tareas refuerza la estabilidad emocional. “La paz reside en la acción constante y dedicada”, subrayó Matsumoto, quien también resaltó la importancia de la rutina en la vida cotidiana.

Opinión de los especialistas

Desde una mirada clínica, la limpieza también ocupa un lugar relevante como aliada del equilibrio psicoemocional. Holly Schiff, psicóloga clínica en Connecticut, señaló que limpiar puede resultar relajante y casi meditativo para muchas personas. De acuerdo con AP, para la especialista, “las actividades físicas y repetitivas, como la limpieza, regulan el sistema nervioso porque son predecibles, estructuradas y brindan una sensación de logro”. Este proceso permite anclar la mente en el presente, disminuir la ansiedad y ofrecer un refugio temporal frente a las demandas externas.

Tres jóvenes tibetanos, con túnicas azafrán y burdeos, sentados en un banco, leen un cuaderno manuscrito sobre una mesa de madera en un aula de monasterio
Diversas investigaciones recientes muestran que una casa cuidada y limpia influye favorablemente en los estados de ánimo y puede contribuir a dormir mejor (Imagen Ilustrativa Infobae)

El beneficio radica en que estas tareas permiten experimentar resultados tangibles en poco tiempo, generando gratificación inmediata. “Esta percepción de control y estabilidad se traduce en bienestar emocional”, aseguró Schiff. Dado que muchas responsabilidades cotidianas implican esperar o tolerar incertidumbre, la limpieza representa una actividad en la que el progreso es visible y el orden generado repercute en la mente.

La profesional enfatiza que centrarse en la acción, en vez de obsesionarse con la lista de pendientes, es una estrategia valiosa para aliviar el agobio. Así, la orientación hacia el acto concreto reduce la sobrecarga mental y restaura el sentido de control personal.

Atención plena y satisfacción inmediata

Adoptar la perspectiva de la atención plena transforma radicalmente la experiencia de limpiar. Quienes se enfocan en el proceso, más que en el resultado, logran una inmersión sensorial que les ayuda a desconectarse del estrés externo y acceder a un estado de calma sostenida. Percibir el sonido del agua, la textura de los objetos y la temperatura en las manos permite que la mente se estabilice, mientras el cuerpo actúa de manera coordinada y serena.

Shoukei Matsumoto resaltó en el portal de noticias que el cuidado del entorno tiene un impacto directo en el estado anímico. “El espacio ordenado refleja el orden interno”, sostiene. Esta perspectiva se alinea con numerosas investigaciones recientes, que asocian la limpieza de ambientes con mejoras en el ánimo y en la calidad del sueño.

Meditar meditacion
Dedicarse a lavar, ordenar o barrer ayuda a regular el sistema nervioso e inducir serenidad; este enfoque promueve una rutina estructurada que brinda sensación de control personal - Freepik

La satisfacción que deriva de ver el ambiente renovado actúa como recompensa inmediata, contrastando con el carácter abstracto o diferido de otros logros cotidianos. De acuerdo a Holly Schiff, esto responde a una lógica neuropsicológica: al culminar una tarea visible, se refuerza la sensación de avance y logro, lo que disminuye el estrés y refuerza la confianza personal.

Limitar el alcance para reducir el agobio y compartir el bienestar a través de los espacios

Aceptar que la perfección es inalcanzable en el ámbito doméstico libera de la presión por mantener cada rincón impecable o cada superficie reluciente. La sugerencia de Matsumoto es abrazar el proceso continuo: “En la naturaleza, todo cambia permanentemente: las hojas caen enseguida después de barrer.” Este enfoque implica soltar el ideal del orden absoluto y hallar satisfacción en la constancia y dedicación. Así, disminuir la autoexigencia reduce la frustración y permite disfrutar de una rutina flexible.

La psicóloga Holly Schiff propuso dividir la tarea en acciones pequeñas y factibles. Elegir una habitación o un sector específico ayuda a transformar la limpieza en una cadena de logros, en lugar de una fuente de agobio. El temor a limpiar, advierte, muchas veces surge al anticipar la magnitud de la tarea, pero se disuelve al actuar paso a paso.

Además, mantener el entorno cuidado tiene un efecto compartido: un ambiente limpio irradia atención, incluso en ausencia de quienes lo organizaron. Esta dedicación repercute positivamente en todo visitante o miembro del hogar: esta dedicación genera paz y seguridad, como ocurre en templos o espacios sagrados. El acto de limpiar así adquiere un sentido comunitario, transmitiendo bienestar a quienes habitan el espacio renovado.

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