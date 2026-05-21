Panamá suma vuelo directo desde Ecuador a su principal destino de playa

La aerolínea Aeroregional operará vuelos semanales entre Quito y Río Hato con capacidad para 168 pasajeros por viaje, como parte de la estrategia para fortalecer la llegada de turistas internacionales al interior de Panamá. Tomada de Instagram

Panamá concretó uno de los proyectos más ambiciosos de su estrategia para descentralizar el turismo con la confirmación de una nueva ruta aérea directa entre Quito, Ecuador, y Río Hato, que comenzará operaciones el próximo 17 de julio.

La iniciativa busca convertir al Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez en una puerta de entrada permanente para visitantes extranjeros hacia la Riviera Pacífica, reduciendo la dependencia de la Ciudad de Panamá como principal punto de acceso al país.

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La nueva conexión fue anunciada por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y el Fondo de Promoción (PROMTUR), tras concretar una alianza con el mayorista turístico MaxiTravel y la aerolínea Aeroregional.

El servicio contará con vuelos semanales y una capacidad de 168 pasajeros por operación, conectando directamente el mercado ecuatoriano con uno de los principales destinos de playa de Panamá.

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La confirmación de la ruta llega pocas semanas después de que el director general de PROMTUR Panamá, Salomón Shamah, adelantara a Infobae que Panamá se encontraba negociando vuelos internacionales directos hacia el interior del país como parte de una estrategia para impulsar el desarrollo turístico fuera de la capital.

Hasta ahora, Río Hato dependía principalmente de vuelos de temporada provenientes de Canadá. La nueva conexión con Ecuador busca ampliar la llegada de turistas internacionales más allá de los meses de alta demanda. Cortesía de la ATP

En ese momento, Shamah identificó a Quito como una de las primeras ciudades objetivo junto con Bogotá y Medellín.

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Según explicó entonces, el objetivo es corregir una de las principales limitaciones que enfrenta la Riviera Pacífica: el costo y la complejidad logística que implica trasladar turistas desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen hasta destinos como Río Hato, Pedasí o el Golfo de Chiriquí.

Para apoyar esta estrategia, el Gobierno aprobó una inversión de $4 millones a través de PROMTUR, a la que se suma un aporte adicional de $1 millón del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Los recursos están destinados a incentivar nuevas rutas internacionales hacia aeropuertos regionales, especialmente Río Hato y David.

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La administradora general de la ATP, Gloria De León, destacó que la conectividad aérea directa es un elemento clave para acelerar el desarrollo de la Riviera Pacífica.

“Río Hato crecerá exponencialmente si apostamos por la conectividad aérea directa, tal como lo hacen los países que han desarrollado exitosamente sus destinos de playa. Este vuelo desde Quito representa un paso importante dentro de una estrategia que continuará incorporando nuevas rutas y abriendo nuevos mercados para el interior del país”, señaló.

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La Riviera Pacífica concentra la mayor oferta de hoteles de playa de Panamá y es una de las apuestas del país para atraer más visitantes internacionales. Tomada de www.viajeroslistos.com

La nueva operación permitirá que turistas ecuatorianos lleguen directamente a Río Hato en aproximadamente dos horas de vuelo. Durante la fase inicial del proyecto, MaxiTravel proyecta movilizar cerca de 3,000 visitantes ecuatorianos hacia la Riviera Pacífica panameña, lo que podría traducirse en mayores ingresos para hoteles, restaurantes, operadores turísticos y comercios locales.

La meta de ATP, PROMTUR y sus socios privados es que la ruta evolucione más allá de una operación temporal y logre consolidarse como un servicio permanente durante todo el año.

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Precisamente, uno de los objetivos centrales de la estrategia turística es reducir la dependencia de vuelos estacionales, especialmente aquellos provenientes de Canadá, que históricamente han sido la principal fuente de tráfico internacional hacia Río Hato.

El modelo diseñado por PROMTUR contempla compartir el riesgo comercial entre aerolíneas, hoteles y operadores turísticos. Según explicó Shamah, los turoperadores asumirían una parte de los asientos mediante precompra, las aerolíneas comercializarían otra porción a través de sus canales tradicionales y los hoteles reservarían cupos para sus clientes. PROMTUR respaldaría financieramente la operación durante la etapa inicial para ayudar a consolidar la demanda.

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Salomón Shamah, director geenral de Promtur, ha señalado que la falta de conectividad aérea directa ha limitado el desarrollo turístico de destinos como Río Hato, Pedasí y el Golfo de Chiriquí. Archivo

La estrategia también contempla futuras conexiones desde otras ciudades de América Latina. Entre los mercados bajo evaluación figuran Bogotá y Medellín, en Colombia, así como nuevas rutas hacia el Aeropuerto Internacional Enrique Malek de David, donde las autoridades buscan desarrollar una combinación de turismo de compras, naturaleza y playa aprovechando la cercanía con el Golfo de Chiriquí.

Las aerolíneas evaluadas para participar en futuras operaciones incluyen a Wingo, Air Panamá y otros operadores que mantienen conversaciones con las autoridades turísticas.

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El objetivo es construir una red de conexiones internacionales que permita a los visitantes llegar directamente a los destinos finales sin necesidad de pasar por la capital.

Actualmente, la Riviera Pacífica concentra la mayor oferta hotelera de playa del país, con resorts, villas y complejos turísticos ubicados principalmente en Río Hato y zonas cercanas. Sin embargo, la falta de vuelos internacionales directos ha limitado históricamente su competitividad frente a destinos consolidados como Punta Cana, en República Dominicana, o Guanacaste, en Costa Rica.

Con esta nueva ruta desde Quito, las autoridades esperan avanzar en la meta de superar los más de tres millones de visitantes internacionales que recibió Panamá en 2025 y distribuir de manera más equilibrada los beneficios económicos del turismo hacia las provincias del interior del país.