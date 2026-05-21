Google Gemini llega a aulas universitarias: estudiantes exploran IA aplicada al aprendizaje

Foto: Difusión

Estudiantes universitarios participaron en una jornada académica centrada en el uso de inteligencia artificial aplicada al aprendizaje, en el marco del evento “Un día de Google Gemini en la UCV”, desarrollado en colaboración con Google.

La actividad se realizó el 20 de mayo en el campus Los Olivos de la Universidad César Vallejo (UCV) y reunió a alumnos interesados en conocer cómo herramientas de IA pueden contribuir a mejorar procesos de estudio, investigación y productividad académica.

De acuerdo con la universidad, la iniciativa buscó acercar a la comunidad estudiantil a soluciones tecnológicas mediante demostraciones interactivas, activaciones y capacitaciones especializadas, orientadas a fortalecer las habilidades digitales en un entorno educativo en transformación.

Foto: Difusión

Capacitación en herramientas de inteligencia artificial

A través de la Gemini Academy, entrenadores certificados de Google presentaron las principales funcionalidades de Google Gemini y NotebookLM, plataformas diseñadas para organizar información, generar contenidos y optimizar procesos de investigación.

Durante la jornada, los estudiantes participaron en sesiones prácticas en las que exploraron nuevas formas de comprender lecturas, estructurar proyectos y desarrollar métodos de aprendizaje apoyados en inteligencia artificial.

El vicerrector académico de la UCV, Heraclio Campana, destacó el impacto de estas tecnologías en la educación superior. “Gemini, asistente IA, es la herramienta multimodal más ambiciosa de Google y representa una oportunidad para acercar a nuestros estudiantes a plataformas que transforman el aprendizaje, facilitan procesos de investigación, permiten organizar información, generan contenidos y promueven aprendizajes interactivos”, señaló.

Foto: Difusión

Participación institucional y enfoque en gestión educativa

La jornada también incluyó una capacitación exclusiva de Google Academy dirigida a autoridades universitarias, entre ellas la presidenta ejecutiva Kelly Acuña, la gerente general Karina Cárdenas y el propio Campana, con el objetivo de fortalecer la gestión educativa mediante herramientas de inteligencia artificial.

Como parte del evento, los asistentes recorrieron stands interactivos donde pudieron experimentar directamente con las tecnologías presentadas, en espacios diseñados para promover la exploración y el intercambio de ideas.

Campana subrayó que la incorporación de estas herramientas permite fortalecer competencias clave en los estudiantes. “La incorporación de tecnologías como Gemini permite potenciar habilidades fundamentales como el pensamiento crítico, la creatividad, la investigación y la productividad académica. Nuestros estudiantes no solo aprenden a usar herramientas digitales, sino también a comprenderlas de manera ética, estratégica y aplicada a su campo profesional”, afirmó.

La universidad indicó que este tipo de iniciativas forman parte de un proceso de integración de la inteligencia artificial en la educación superior, orientado a preparar a los estudiantes para entornos profesionales cada vez más tecnológicos.