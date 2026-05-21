El cambio revolucionario en el reglamento del fútbol por el que presiona la MLS donde brilla Messi: “Tiene muy poco apoyo”

Lionel Messi reclama al árbitro por la demora del juego en la MLS (Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports)

Uno de los problemas que atraviesa el fútbol moderno es la poca cantidad de tiempo neto que se juega debido a las constantes interrupciones en los partidos que van desde reclamos arbitrales, chequeos en el VAR, cambios, lesiones y simulaciones. Una de las soluciones que podrían considerarse en el futuro es la detención del reloj, como ocurre en otros deportes como por ejemplo el básquet o el rugby en situaciones puntuales.

Ante este escenario, la Major League Soccer (MLS) mantuvo conversaciones preliminares con la International Football Association Board (IFAB) para estudiar una prueba de reloj detenido durante las pausas del juego, una reforma con la que la liga busca atacar la pérdida deliberada de tiempo y las maniobras que, según sus directivos, distorsionan el desarrollo de los partidos.

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La iniciativa llega en un contexto adverso dentro del organismo que redacta las reglas del fútbol. Fuentes internas de IFAB le confiaron a The Guardian que la propuesta tiene “muy poco apoyo” en este momento y que la liga estadounidense enfrentaría una resistencia cuesta arriba si intenta modificar de manera sustancial el control del tiempo.

El sistema que promueve la MLS detendría el reloj en interrupciones como lesiones, sustituciones y jugadas de pelota parada, según precisó el medio británico. La IFAB debatió por última vez esta posibilidad en 2017, pero optó por ajustes menos profundos y antes del Mundial de 2022 introdujo medidas contra la pérdida de tiempo basadas en añadir descuentos mucho más extensos al final de los partidos.

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Paul Grafer, vicepresidente de competición de Major League Soccer, dijo que la idea forma parte habitual de las conversaciones sobre el futuro del deporte. “¿Cuándo vamos a dejar atrás todos estos procedimientos provisionales y ver si podemos abordar las artimañas y la manipulación de los partidos haciendo que el árbitro tenga un reloj?”, planteó al citado medio.

El tiempo agregado en el fútbol muchas veces no condice con los minutos perdidos en el campo (REUTERS/Tony O Brien)

Fuentes de IFAB dijeron esta semana que el organismo archivó sus intentos iniciales de avanzar con un reloj detenido por temor a que la duración imprevisible de los encuentros generara problemas para las cadenas de televisión. Otras voces dentro de la entidad, según el diario, expusieron una objeción de fondo: la noción de un partido de 90 minutos era considerada intocable.

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Ali Curtis, vicepresidente ejecutivo de desarrollo deportivo de la MLS, confirmó a The Guardian que la liga ya abrió “conversaciones preliminares con IFAB sobre futuras áreas de innovación, incluidos conceptos como un reloj detenido, una mayor transparencia en el control del tiempo y otras medidas diseñadas para mejorar la consistencia y la comprensión de los aficionados”.

La respuesta directa a la discusión es clara: la MLS no anunció un cambio de regla ni una aplicación inmediata, sino una etapa exploratoria para conseguir autorización de IFAB y probar el sistema primero en ámbitos controlados. Grafer dijo que el procedimiento habitual de la liga consiste en presentar una propuesta formal, buscar la aceptación del organismo y ensayar las novedades en MLS Next Pro antes de evaluar sus resultados.

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Ese recorrido ya ocurrió con otras reformas. Por ejemplo, en el próximo Mundial se incorporarán medidas contra la pérdida de tiempo vinculada a lesiones y sustituciones que se probaron primero en la liga de desarrollo de la MLS, luego pasaron a la propia liga y finalmente fueron incorporadas por IFAB a las reglas del juego.

La liga norteamericana también estuvo entre las primeras del mundo en trabajar con IFAB en la implementación y prueba del VAR. La MLS se asoció con la USL a comienzos de 2017 para esos ensayos y adoptó la tecnología en todos sus partidos antes de la temporada 2018, indicó el medio.

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La MLS mantiene conversaciones con IFAB para cambiar algunas reglas en su liga (Vincent Carchietta-USA TODAY Sports)

El debate no es nuevo en Estados Unidos. Desde su fundación en 1996 y hasta el final de 1999, la MLS utilizó un reloj que se detenía cuando el juego se interrumpía. Además, ese reloj contaba hacia atrás en lugar de avanzar, una convención que todavía se usa en el fútbol universitario estadounidense.

Durante la etapa de planificación previa a su temporada inaugural, la liga incluso consideró una versión de 60 minutos con reloj detenido y llegó a probarla en la USISL, una competición de categoría inferior, en 1995. El cronómetro corrido, que no se detiene por faltas, pelotas paradas o lesiones, es una base histórica del fútbol desde casi sus orígenes, aunque en deportes estadounidenses como el básquetbol y el fútbol americano el reloj detenido es habitual.

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La MLS abandonó el reloj regresivo después de la temporada 1999, al mismo tiempo que eliminó la definición por desempate desde 35 yardas que usaba para resolver empates en la fase regular. “Nuestro público central ha hablado”, dijo entonces el comisionado de la MLS Don Garber a los medios, según recordó The Guardian. “Y lo hemos escuchado”.

Casi tres décadas después, esa vieja arquitectura del tiempo vuelve a aparecer en el debate interno de la liga. “Estas conversaciones con IFAB son exploratorias. Pero reflejan un compromiso más amplio en todo el fútbol mundial para examinar cómo este deporte puede seguir modernizándose mientras preserva lo que hace único al fútbol”, cerró Curtis.

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