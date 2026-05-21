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Honduras: Identifican a policías abatidos durante enfrentamiento armado en Corinto

Al menos nueve personas murieron durante un violento enfrentamiento entre agentes de la DIPAMPCO y presuntos integrantes de una estructura criminal en Corinto, Cortés. Entre las víctimas se encuentran varios miembros de la Policía Nacional que participaban en un operativo antidrogas en la zona fronteriza con Guatemala

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Honduras: Identifican a policías abatidos durante enfrentamiento armado en Corinto
Honduras: Identifican a policías abatidos durante enfrentamiento armado en Corinto. Foto Infobae Centroamérica

Una operación ejecutada por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) terminó en una sangrienta balacera en el municipio de Corinto, Cortés, zona fronteriza con Guatemala, dejando preliminarmente nueve personas muertas, entre ellas varios elementos policiales.

Las autoridades confirmaron de manera preliminar la identidad de cuatro agentes de la Policía Nacional que murieron durante el operativo realizado contra una supuesta estructura criminal vinculada al tráfico y distribución de drogas en la zona norte del país.

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Los policías fallecidos fueron identificados como el comisario Lesther Josue Amador Herrera, quien dirigía el grupo operativo, además de los agentes Leonel Alejandro Valdez Núñez, Emerson Josue Canales Fúnez y Dailin Francisco Elvir Quintanilla.

Los policías fallecidos fueron identificados como el comisario Lesther Josue Amador Herrera, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Emerson Josue Canales Fúnez y Dailin Francisco Elvir Quintanilla. (FOTO: X)
Los policías fallecidos fueron identificados como el comisario Lesther Josue Amador Herrera, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Emerson Josue Canales Fúnez y Dailin Francisco Elvir Quintanilla. (FOTO: X)

Emboscada durante operativo antidrogas

De acuerdo con los reportes preliminares, los agentes de la DIPAMPCO llegaron hasta una vivienda ubicada en el sector fronterizo de Corinto para ejecutar un allanamiento relacionado con actividades del crimen organizado.

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Sin embargo, al ingresar al inmueble fueron recibidos a disparos por hombres armados que ya se encontraban preparados dentro de la propiedad, desatándose un intenso intercambio de disparos.

Autoridades investigan a la estructura criminal que atacó a los agentes durante el allanamiento. (FOTO:X)
Autoridades investigan a la estructura criminal que atacó a los agentes durante el allanamiento. (FOTO:X)

Información extraoficial señala que el enfrentamiento dejó seis agentes policiales fallecidos y tres presuntos integrantes de la estructura criminal muertos, elevando preliminarmente la cifra total de víctimas a nueve personas.

Además, varios uniformados resultaron heridos durante la balacera y fueron trasladados a distintos centros asistenciales de la zona norte del país.

Entre los lesionados trascendieron agentes identificados con los apellidos Macley, Elvir, Valdez y Canales, así como el jefe de la Policía de Fronteras.

Corinto bajo tensión

Tras el violento enfrentamiento, las autoridades ejecutaron un cierre de ciudad en Corinto y reforzaron la seguridad en distintos puntos estratégicos del municipio.

El ambiente de temor provocó que múltiples negocios cerraran sus puertas mientras equipos policiales y militares continuaban desarrollando operativos en busca de otros posibles integrantes de la estructura criminal.

Corinto vive jornada de terror tras operativo contra estructura criminal. (FOTO: X)
Corinto vive jornada de terror tras operativo contra estructura criminal. (FOTO: X)

El portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, manifestó que hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la identidad de todas las víctimas ni las circunstancias exactas en las que ocurrió el enfrentamiento.

No obstante, indicó que las investigaciones continúan activas y que las autoridades trabajan en el levantamiento de evidencias en la escena.

El hecho ocurrido en Corinto se registró apenas horas después del asesinato de un agente policial durante otra operación en el sector de Chamelecón, en San Pedro Sula.

Asimismo, la jornada estuvo marcada por otra masacre ocurrida en la comunidad de Rigores, Trujillo, en el departamento de Colón, donde al menos 10 personas fueron asesinadas dentro de una finca palmera.

Las autoridades hondureñas mantienen operativos en distintas regiones del país ante el incremento de hechos violentos vinculados a estructuras criminales y disputas territoriales.

Mientras tanto, familiares, compañeros y miembros de la institución policial lamentan la muerte de los agentes que participaron en el operativo de Corinto.

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