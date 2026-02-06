Microbioma intestinal: nuevas estrategias y cuál será el rol de la inteligencia artificial en la predicción de enfermedades y la longevidad

Expertos destacan la importancia de conservar y restaurar la flora intestinal tras tratamientos agresivos como los antibióticos, para mantener un microbioma saludable (YouTube: Ultimate Human Podcast with Gary Brecka)

El avance de la investigación sobre el microbioma intestinal comenzó a redefinir el concepto de salud y envejecimiento, con expertos como Anders Corbett posicionando a la flora intestinal como un factor más influyente que los propios genes.

En este sentido, la posibilidad de emplear tecnología avanzada, como la inteligencia artificial, para decodificar los patrones bacterianos del intestino abre escenarios inéditos en la prevención y el tratamiento personalizado de distintas afecciones.

Así lo expuso durante una edición del Ultimate Human Podcast with Gary Brecka en YouTube, donde sostuvo: “Estamos solo comenzando a entender el verdadero impacto del microbioma intestinal más allá de los genes”.

Corbett indicó gracias a los estudios citados que la composición bacteriana del intestino puede anticipar el envejecimiento biológico, el rendimiento físico y la aparición de enfermedades, en ocasiones antes de que surjan síntomas perceptibles.

El microbioma intestinal emerge como protagonista clave en la salud y el envejecimiento, superando la influencia genética según los últimos hallazgos científicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Corbett detalló mediante los estudios que los cambios en el intestino preceden en años a la manifestación de enfermedades neurodegenerativas.

Este abordaje coloca a la flora intestinal como un elemento activo en la producción de vitaminas del grupo B, neurotransmisores y hormonas que inciden tanto en el estado de ánimo como en la recuperación muscular.

Funciones esenciales de la flora intestinal y pérdida de diversidad

El especialista explicó que las comunidades bacterianas cumplen funciones esenciales más allá de la digestión, como la síntesis de serotonina, dopamina y otras moléculas clave. “La flora intestinal puede modular la respuesta inflamatoria, afectar el sistema inmunitario y definir parte del metabolismo”, subrayó Corbett.

También advirtió que la pérdida de diversidad bacteriana se convirtió en un fenómeno común en sociedades modernas, debido a factores dietéticos y ambientales.

¿Genética o microbioma? Un debate renovado

Nuevos estudios muestran que la modulación personalizada del microbioma permite optimizar concentración, inflamación y recuperación muscular según objetivos individuales (YouTube: Ultimate Human Podcast with Gary Brecka)

El debate sobre la predisposición genética se reactiva con los planteamientos de Corbett. “La genética carga el arma, pero el estilo de vida aprieta el gatillo”, afirmó, recordando una máxima compartida con el anfitrión Gary Brecka. Corbett propuso que intervenir directamente sobre la flora intestinal podría modificar el curso de condiciones antes consideradas inalterables.

Defendió la conservación de muestras personales para restauraciones futuras, especialmente tras exposiciones perjudiciales como tratamientos con antibióticos: “No hay mejor manera de restaurar el microbioma que reimplantando bacterias propias”.

Corbett puntualizó que la modulación personalizada permite seleccionar bacterias según los objetivos de cada persona, desde mejorar la concentración hasta reducir la inflamación. Este enfoque abre nuevas posibilidades de intervención ambiental y biológica, desplazando el diagnóstico médico de un punto final a un punto de partida.

Microbioma y rendimiento: lecciones de los atletas de élite

Investigaciones en deportistas de élite revelan que patrones bacterianos intestinales únicos contribuyen al alto rendimiento y a la recuperación física mejorada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La observación de atletas de élite, como nadadores olímpicos o luchadores de la UFC, permitió identificar patrones bacterianos distintivos.

“En los atletas olímpicos es posible identificar niveles particulares de cianobacterias en el intestino, algo que ayuda a distinguir a los nadadores de alto nivel”, explicó Corbett.

Pruebas de saliva y heces aplicadas a deportistas internacionales detectan variaciones en cepas bacterianas responsables del procesamiento de subproductos como el lactato. De acuerdo con el especialista, existen bacterias capaces de extraer lactato de la sangre y consumirlo, generando compuestos positivos para la recuperación física y el rendimiento.

Este proceso no requiere recursos artificiales, sino la selección de cepas vivas adecuadas identificadas en laboratorio.

Intervenciones personalizadas: casos y resultados

Casos clínicos demuestran beneficios en pacientes con enfermedades crónicas y autoinmunes mediante probióticos personalizados que equilibran la flora intestinal y reducen la fatiga (Imagen Ilustrativa Infobae)

El podcast incluyó casos de intervención en pacientes con enfermedades crónicas y atletas sometidos a largos tratamientos con antibióticos.

Corbett narró el caso de un amigo afectado por enfermedad de Lyme, quien, tras recibir probióticos individualizados —principalmente Lactobacillus y Bifidobacterium—, logró normalizar sus niveles de testosterona y experimentar mejoras en la fatiga y el rendimiento físico.

El presentador Brecka aportó: “En la mayoría de las enfermedades autoinmunes, el primer dominó en caer es el desequilibrio intestinal”. Corbett añadió que la reducción de la inflamación suele preceder a la mejoría de las funciones cognitivas y físicas. Precisó, además, que su método no garantiza curas, aunque sí permite “mejorar síntomas y mitigar riesgos” de recaídas.

Destacó también el caso de una paciente con colitis y caída de cabello. A partir del análisis realizado, se diseñó una combinación de bacterias antiinflamatorias que favoreció la recuperación de su bienestar y salud capilar.

Longevidad, predicción y conservación bacteriana

El análisis de personas longevas asocia perfiles de bifidobacterium juveniles a la protección frente al deterioro del envejecimiento y ciertas enfermedades neurodegenerativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre el microbioma y la longevidad ocupó parte central del Ultimate Human Podcast with Gary Brecka. Corbett expuso estudios sobre una mujer supercentenaria de 118 años, cuyo perfil de bifidobacterium era similar al de una persona de 35 años.

“El caso validó todo: la presencia de estas bacterias parecía protegerla del deterioro habitual del envejecimiento”, afirmó Corbett, quien recomendó la secuenciación periódica del microbioma como herramienta de predicción y prevención.

El especialista resaltó que almacenar y controlar la propia flora puede permitir conservar “bacterias jóvenes” para futuras reinoculaciones, especialmente en individuos con antecedentes familiares de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson.

La presencia de bacterias jóvenes en la flora intestinal se asocia con protección frente al deterioro ligado al envejecimiento según expertos en microbioma humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Corbett subrayó que la estrategia de conservación bacteriana no se limita a deportistas de alto rendimiento.

“Banquear la muestra y analizarla permite luego producir probióticos individualizados”, explicó, señalando que incluso después de tratamientos antibióticos o cambios profundos en la salud, el banco de flora ofrece la posibilidad de restablecer el equilibrio.

La intervención puede iniciarse con cepas como Bifidobacterium infantis, habitual en las primeras etapas de la vida, para luego incorporar otras bacterias adaptadas a la evolución de los síntomas.

“El cambio se nota en pocos días: menos inflamación, mejor ánimo y mejor sueño”, afirmó Corbett, aclarando que la respuesta varía entre personas y sin garantías universales de curación.

Hacia un futuro digital del intestino

El futuro del microbioma incluye el uso de bacteriófagos y sistemas inteligentes que sugieren probióticos personalizados para desafíos físicos y emocionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el especialista, el futuro apunta a la modelización digital del microbioma.

“Pronto será posible crear un gemelo digital del intestino con inteligencia artificial para anticipar cómo ciertas bacterias y alimentos producen metabolitos beneficiosos”, aseguró en el podcast.

Corbett también anticipó el uso de bacteriófagos —virus que atacan bacterias específicas— y el desarrollo de herramientas inteligentes capaces de sugerir combinaciones de probióticos adaptadas a desafíos físicos, estados de ánimo o situaciones concretas.

La edición del podcast cerró con la convicción de que el bienestar y la ausencia de dolor son condiciones fundamentales para disfrutar plenamente de la vida y fortalecer los vínculos, lo que permite multiplicar la calidad y la duración de los años vividos.