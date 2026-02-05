Cómo empezar a realizar “cardio suave”, el ejercicio de baja intensidad que ayuda a controlar el peso sin riesgos físicos

El cardio suave se posiciona como la tendencia principal en fitness por su impacto positivo en la salud física y mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cardio suave se consolida como una de las tendencias principales en el mundo del fitness, atrayendo a personas que buscan ejercicio de baja intensidad y beneficios a largo plazo para la salud, según expertos consultados por Harvard Public Health. Asimismo, contribuye al control del peso al incrementar el metabolismo basal y favorecer la quema de calorías, siempre que la actividad se mantenga durante períodos prolongados.

Su éxito radica en la sencillez y en la posibilidad de ser adoptado tanto por principiantes como por quienes retoman la actividad física tras un período de inactividad. Esta opción ha ganado popularidad en redes sociales por la facilidad de incorporarla en la vida cotidiana y el bajo riesgo de lesiones que presenta frente a entrenamientos de alta intensidad.

¿En qué consiste el cardio suave?

Esta modalidad se distingue por un ritmo relajado y un impacto mínimo en articulaciones y músculos, lo que permite mantener la constancia en el entrenamiento. A diferencia del entrenamiento tradicional, la clave del cardio suave está en una intensidad controlada, que eleva el ritmo cardíaco de manera ligera y evita una presión excesiva sobre el cuerpo.

Actividades como caminar, andar en bicicleta o utilizar una máquina elíptica son ejemplos frecuentes de esta práctica.

Caminar, andar en bicicleta o usar elíptica son ejemplos recomendados de cardio suave para quienes buscan constancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

No debe confundirse el cardio suave con el cardio de zona 2. Ambos emplean la monitorización de la frecuencia cardíaca máxima, pero difieren en la intensidad. El cardio suave se sitúa entre un 40% y un 60% de la frecuencia cardíaca máxima, perteneciendo a la zona 1 de intensidad.

En cambio, el cardio de zona 2 se realiza entre un 60% y un 70%, nivel donde el cuerpo comienza a utilizar más grasa como fuente de energía. Por este motivo, las sensaciones durante el ejercicio y los efectos fisiológicos presentan diferencias notables entre ambos métodos.

La recomendación para quienes practican ejercicio de baja intensidad es alcanzar 300 minutos semanales, distribuidos en sesiones diarias de 30 a 45 minutos. Si se alterna con rutinas más intensas, es suficiente con uno o dos días de cardio suave a la semana.

Beneficios físicos y constancia

Si bien el cardio de zona 2 es conocido como “zona de quema de grasas”, el cardio suave también aporta beneficios propios. Resulta especialmente útil para la recuperación activa tras entrenamientos exigentes, permitiendo al organismo reponerse sin sobrecargas.

El cardio suave facilita la recuperación activa tras entrenamientos intensos y ayuda a sostener la disciplina física en el tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, facilita la constancia, ya que posibilita ejercitarse incluso en días de baja motivación o capacidad física reducida, un aspecto esencial para sostener la disciplina en el tiempo. Este tipo de entrenamiento resulta adecuado para quienes se inician en el ejercicio físico o buscan retomar su rutina después de una lesión o periodo de inactividad.

Además de desarrollar una base aeróbica sólida, el cardio suave favorece el control del peso por el aumento del metabolismo basal y la quema de calorías, siempre que la duración de la actividad sea suficiente. Protocolos como caminar en cinta con inclinación han demostrado una eficacia similar o superior a la carrera, siempre que se realicen durante más tiempo.

Por su parte, expertos citados por GQ destacan que el cardio suave representa un cambio de paradigma: “El secreto no está en la intensidad máxima, sino en la capacidad de sostener el movimiento como parte natural de la vida”, explicó James Hudson, entrenador y colaborador habitual de la revista.

En el plano mental, el cardio suave aporta beneficios adicionales. Frente a ejercicios como el entrenamiento de intervalos de alta intensidad o el levantamiento de pesas, que pueden incrementar el estrés, esta modalidad ayuda a estabilizar los niveles de cortisol y ofrece una experiencia más placentera. Las actividades al aire libre potencian el bienestar general y contribuyen a la reducción de la ansiedad.

Estudios de Harvard demuestran que el cardio suave reduce el estrés crónico y mejora la salud cardiovascular a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio reciente publicado por la Harvard T.H. Chan School of Public Health señala que las personas que mantienen una rutina constante de ejercicio de baja intensidad presentan una mejor salud cardiovascular y menores niveles de estrés crónico a largo plazo.

En la práctica, la verdadera clave del cardio suave es la intensidad, no la modalidad. Para asegurar el trabajo en la zona adecuada, los monitores de actividad física permiten controlar la frecuencia cardíaca en tiempo real y mantener el ritmo correcto.

Sin tecnología, una regla práctica consiste en comprobar si se puede mantener una conversación cómoda: si es posible, se está en la intensidad correspondiente; si hablar requiere esfuerzo, probablemente se ha superado la zona de cardio suave.

La creciente presencia del cardio suave demuestra que alcanzar el bienestar físico y mental es posible sin recurrir a ejercicios extremos. Este enfoque permite adoptar el movimiento como parte cotidiana, aportando satisfacción y sostenibilidad en el cuidado de la salud a largo plazo.