Nicaragua

El régimen de Nicaragua autoriza tres nuevas concesiones mineras a la empresa canadiense La India Gold S.A.

La adjudicación eleva el total de títulos mineros de la firma extranjera a cinco en solo dos días, sumando 57,287 hectáreas y marcando un cambio en la política de concesiones mineras tras recientes sanciones internacionales

Guardar
Google icon
Entre 2021 y 2026, Nicaragua entregó permisos de explotación minera en más del 8,5% de su territorio nacional a empresas chinas según Fundación del Río. (Cortesía: Shutterstock)
Entre 2021 y 2026, Nicaragua entregó permisos de explotación minera en más del 8,5% de su territorio nacional a empresas chinas según Fundación del Río. (Cortesía: Shutterstock)

La reciente adjudicación de tres nuevas concesiones mineras a la empresa canadiense La India Gold S.A. marca un giro relevante en la política extractiva de Nicaragua. Con estas autorizaciones, la compañía suma cinco títulos mineros en apenas dos días, totalizando 57,287 hectáreas de superficie autorizada para la explotación de minerales.

El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó las concesiones a cielo abierto en los lotes denominados Topacio, Achuapa y Hemco Sid, ubicados en distintas regiones del país.

PUBLICIDAD

Topacio, con 27,002 hectáreas, abarca municipios de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. Achuapa, con 18,143 hectáreas, se extiende por áreas de Estelí y León, mientras que Hemco Sid suma 3,752 hectáreas en Matagalpa.

El otorgamiento de estos permisos tuvo lugar después de las sanciones impuestas por Estados Unidos en abril. De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, las personas y empresas sancionadas están vinculadas tanto a la generación de fondos para el régimen de Nicaragua como a la apropiación forzosa de propiedades relacionadas con el sector aurífero.

PUBLICIDAD

Hasta este otorgamiento, luego de las sanciones, únicamente empresas chinas habían recibido permisos mineros en Nicaragua. La decisión de autorizar nuevas concesiones a una firma canadiense constituye una modificación en esa tendencia reciente.

Vista aérea de una gran mina a cielo abierto con múltiples niveles escalonados, caminos de tierra, un embalse de residuos y colinas con vegetación escasa
Vista aérea de una gran mina de oro a cielo abierto con sus terrazas excavadas, carreteras internas y una presa de relaves adyacente, mostrando el impacto en el paisaje.

Nicaragua otorga el 8.5% de su territorio a empresas chinas para explotación minera entre 2021 y 2026

En los últimos cinco años, el régimen de Nicaragua ha otorgado concesiones mineras a una escala sin precedentes, destacándose la entrega de más de 1 millón de hectáreas a compañías chinas.

Este proceso ha suscitado críticas y derivado en consecuencias económicas, sociales y ambientales. Esta política convirtió al sector minero en un motor económico clave, impulsando exportaciones de oro que en 2025 superaron los USD 1,800 millones, según datos citados por El País.

Al mismo tiempo, ha provocado denuncias por la afectación a comunidades indígenas y áreas protegidas en el país centroamericano.

De acuerdo con un informe de la Fundación del Río recogido por La Prensa de Nicaragua, entre 2021 y 2026 el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo adjudicó 71 lotes mineros a 15 empresas chinas, sumando 1,013,225.44 hectáreas, lo que representa el 8.5% del territorio nacional.

El mayor bloque de concesiones fue otorgado a la empresa Brother Metal S.A., con 14 lotes totalizando 208,959.35 hectáreas, seguida de Thomas Metal S.A., que recibió seis lotes con una extensión superior a 62,000 hectáreas, según La Prensa de Nicaragua.

Fotografía de archivo en donde se ve a un joven cargando un saco de tierra con oro en una mina de Nicaragua. EFE/Jorge Torres
Fotografía de archivo en donde se ve a un joven cargando un saco de tierra con oro en una mina de Nicaragua. EFE/Jorge Torres

También se beneficiaron Nicaragua Zi Jin Minería S.A. y La India Gold S.A. con cuatro concesiones ubicadas en los departamentos de León, Chinandega, Estelí y Matagalpa, superando las 13,000 hectáreas, según Infobae.

La política de concesiones impulsada por la administración Ortega-Murillo no solamente ha modificado la gestión de recursos naturales, sino que ha generado un conflicto con las comunidades indígenas.

Diversas concesiones se adjudicaron sin consulta previa, libre e informada, en contradicción con la Ley 445 y acuerdos internacionales firmados por Nicaragua, según lo informado por El País.

Organizaciones defensoras de los derechos indígenas y ambientales sostienen que esta vulneración facilitó la destrucción de ecosistemas y la expropiación de territorios ancestrales.

El régimen de Nicaragua concedió grandes extensiones de su territorio a empresas chinas para la explotación minera entre 2021 y 2026, entregando el 8.5% del país a 15 firmas chinas.

El proceso, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, impulsó exportaciones de oro superiores a los USD 1,800 millones en 2025, pero a la vez desencadenó la destrucción de ecosistemas, el impacto sobre comunidades indígenas y sanciones internacionales contra miembros de la familia presidencial, según informaron La Prensa de Nicaragua, Infobae y El País.

07/11/2021 El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega ECONOMIA CENTROAMÉRICA NICARAGUA PRESIDENCIA NICARAGUA
07/11/2021 El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega ECONOMIA CENTROAMÉRICA NICARAGUA PRESIDENCIA NICARAGUA

En el plano local, la Fundación del Río, citada por La Prensa de Nicaragua, documentó que las concesiones afectan territorios de alta biodiversidad y zonas habitadas por pueblos indígenas que denuncian la falta de consulta sobre la explotación de sus tierras.

Organizaciones internacionales y de derechos humanos han emitido pronunciamientos denunciando un modelo extractivo que prescinde del consentimiento de las comunidades originarias y compromete la integridad ambiental de Nicaragua.

Según datos recopilados por El País, la creciente presencia de capital chino transforma la relación geopolítica de Nicaragua e influye en su integración a las cadenas globales de minerales estratégicos.

Google icon

Temas Relacionados

Concesiones Mineras NicaraguaLa India GoldExportaciones de OroRelaciones InternacionalesNicaragua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El embarazo infantil persiste en Guatemala durante 2026, según datos del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva

Las cifras del Observatorio en Salud Reproductiva evidencian la continuidad de partos en niñas y adolescentes, mientras expertos insisten en atender la violencia sexual y en la necesidad de políticas públicas efectivas para la población menor de edad

El embarazo infantil persiste en Guatemala durante 2026, según datos del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva

La presidenta Laura Fernández toma posesión en Costa Rica y mantiene gabinete de continuidad

El acto oficial se realiza este viernes ante delegaciones internacionales y, tras la investidura, persistirá en la administración la presencia de figuras vinculadas a la gestión anterior junto con la asunción de varias prioridades en seguridad

La presidenta Laura Fernández toma posesión en Costa Rica y mantiene gabinete de continuidad

El debut de Ed Sheeran y el regreso de Laura Pausini reúnen a la música internacional en República Dominicana

El cantante británico aterriza por primera vez en República Dominicana para abrir su gira latinoamericana, prometiendo una noche plagada de sorpresas, estrenos de su disco más global y éxitos que han marcado una generación

El debut de Ed Sheeran y el regreso de Laura Pausini reúnen a la música internacional en República Dominicana

Gritos y ejecuciones en El Salvador: audios revelan cómo la MS-13 perseguía ambulancias para rematar a sus víctimas

Con la reproducción de 125 audios y ocho videos, el Tribunal Sexto de San Salvador finalizó una etapa crucial del juicio contra la ‘ranfla histórica’ y más de 400 cabecillas de la Mara Salvatrucha

Gritos y ejecuciones en El Salvador: audios revelan cómo la MS-13 perseguía ambulancias para rematar a sus víctimas

Ministerio de Educación implementará Programa Nacional de Lectura en escuelas públicas en Guatemala

El Ministerio de Educación tiene previsto iniciar la próxima semana una estrategia que busca incorporar la lectura como eje fundamental en el sistema educativo, con especial atención a la diversidad cultural y lingüística de Guatemala

Ministerio de Educación implementará Programa Nacional de Lectura en escuelas públicas en Guatemala

TECNO

La PlayStation 6 ya está en marcha: Sony revela el plan que tiene para su próxima consola

La PlayStation 6 ya está en marcha: Sony revela el plan que tiene para su próxima consola

De ver videos a comprar: así están cambiando las redes sociales el consumo digital

Cómo recuperar fotografías antiguas para el Día de la Madre usando inteligencia artificial de Google

11% de los empleados en América Latina ve contenido para adultos en sus equipos de trabajo

Qué regalar en el Día de la Madre 2026: opciones tecnológicas útiles y modernas

ENTRETENIMIENTO

Dave Coulier revela que perdió 20 kilos durante su lucha contra el cáncer: “No he comido nada sólido en meses”

Dave Coulier revela que perdió 20 kilos durante su lucha contra el cáncer: “No he comido nada sólido en meses”

Paul McCartney y Ringo Starr lanzan su primer dúo solista con “Home To Us”, una canción sobre sus años en Liverpool

Shannon Elizabeth celebra su millón de dólares en OnlyFans: “Gané más que con American Pie y Scary Movie combinadas”

Premios Platino Xcaret 2026: dónde y a qué hora ver la ceremonia en vivo

Lo que revela la ola de cancelaciones de conciertos sobre la desconexión entre artistas y público en Estados Unidos

MUNDO

Zelensky visitó el frente en el sureste de Ucrania y denunció que Rusia no reduce los ataques pese a la tregua declarada

Zelensky visitó el frente en el sureste de Ucrania y denunció que Rusia no reduce los ataques pese a la tregua declarada

Paraguay y Taiwán firmaron acuerdos de cooperación en justicia, ciberseguridad y tecnología

Tres soldados israelíes resultaron heridos por ataques con drones del grupo terrorista Hezbollah: uno está grave

EEUU inmovilizó dos buques en el Golfo de Omán y bloquea a 70 petroleros que van o vienen de puertos iraníes

Los presidentes de Taiwán y Paraguay formalizaron acuerdos de inversión tecnológica y de comercio en Taipei