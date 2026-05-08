El presidente de Israel refuerza lazos con Centroamérica durante visita por traspaso de mando en Costa Rica

Mandatario de Israel con presidentes de Centroamérica. Foto Infobae/Cortesía

Israel consolida su presencia diplomática en Centroamérica a través de diferentes encuentros bilaterales realizados durante la visita oficial del presidente Isaac Herzog a Costa Rica. La agenda del mandatario israelí incluyó reuniones con líderes de la región, en el contexto de la ceremonia de investidura de Laura Fernández Delgado como nueva presidenta costarricense.

La visita de Herzog a San José responde a la invitación oficial para participar en los actos de transición presidencial. El evento ha servido de escenario para intensificar los vínculos con El Salvador, Honduras y Costa Rica. De acuerdo con publicaciones del mandatario israelí en sus redes oficiales, hasta el momento ha sostenido reuniones con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa hijo; el presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, y ha sostenido un encuentro con la flamante mandataria costarricense, cuya asunción tiene lugar esta mañana en el Estadio Nacional de Costa Rica.

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Con El Salvador, el presidente Herzog mantuvo una reunión con el vicepresidente Félix Ulloa. Durante el encuentro, ambas partes enfatizaron la importancia de fortalecer la cooperación, con especial énfasis en los sectores de tecnología, innovación y agricultura. El acercamiento busca potenciar las capacidades técnicas y productivas de El Salvador mediante proyectos conjuntos y transferencia de conocimiento israelí.

El presidente Herzog y el vicepresidente de El Salvador acuerdan fortalecer la colaboración en sectores de agricultura, tecnología e innovación./(Redes presidente Isaac Herzog)

En el caso de Honduras, Herzog y Asfura dialogaron sobre las oportunidades para ampliar la cooperación bilateral. Ambos mandatarios destacaron el potencial de abrir un nuevo capítulo en las relaciones entre Israel y Honduras, sobre la base de visitas previas y una agenda común orientada al desarrollo mutuo.

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En el caso de Costa Rica, la asistencia de Herzog a la ceremonia de investidura de Laura Fernández simboliza el reconocimiento de Israel al nuevo gobierno y la voluntad de profundizar una relación histórica. Costa Rica es uno de los países centroamericanos con lazos diplomáticos más antiguos y sólidos con Israel. Ambos países han colaborado en áreas de tecnología, economía, desarrollo agrícola y educación. El presidente Herzog manifestó su disposición a trabajar junto a Fernández para continuar ampliando la amistad y la cooperación bilateral.

Las reuniones sostenidas durante la visita incluyeron también encuentros con otros líderes de la región, así como con representantes de Panamá, República Dominicana y Guatemala, reflejando el interés de Israel en fortalecer su presencia y alianzas estratégicas en Centroamérica.

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Israel y Honduras exploran nuevas oportunidades de cooperación bilateral./(Redes del presidente Isaac Herzog)

La cooperación israelí con estos países centroamericanos se caracteriza por la asistencia en materia de tecnología agrícola, gestión de recursos hídricos, innovación, seguridad y capacitación técnica. Israel ha desarrollado programas de intercambio y formación para funcionarios y técnicos de la región, poniendo a disposición su experiencia en áreas como el manejo eficiente del agua, el desarrollo de startups tecnológicas y la seguridad ciudadana.

En el ámbito diplomático, Israel mantiene relaciones formales con la mayoría de los países centroamericanos y ha buscado proyectarse como un socio relevante en iniciativas de desarrollo regional. Los gobiernos de Honduras, El Salvador y Costa Rica han expresado de forma reiterada su apoyo a Israel en foros internacionales y han fortalecido el intercambio comercial y la cooperación técnica.

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La visita de Isaac Herzog y los encuentros sostenidos en San José ratifican el compromiso israelí con la región y abren nuevas perspectivas para el fortalecimiento de los vínculos políticos, económicos y tecnológicos. El Estado de Israel busca consolidarse como un aliado estratégico para Centroamérica, promoviendo el desarrollo conjunto y la transferencia de conocimiento en beneficio mutuo.