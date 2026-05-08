Los equipos de la Fórmula 1 apuestan por la Inteligencia Artificial: cómo la implementan en la competencia

La Inteligencia Artificial revoluciona la Fórmula 1, integrándose en estrategias, desarrollo de monoplazas y toma de decisiones en tiempo real (REUTERS/Brian Snyder)

La Fórmula 1, además de ser la categoría reina del automovilismo, es la competición que está en la vanguardia en cuanto al desarrollo tecnológico en el sector automotor. Bajo este panorama, la Inteligencia Artificial comenzó a revolucionar la competencia y se integra tanto dentro como fuera de las pistas para el desarrollo del monoplaza, obtener datos en tiempo real y generar un cambio profundo en el deporte de alta complejidad.

Según la firma internacional Ampere Analysis, en los últimos seis meses se firmaron ocho nuevas alianzas entre equipos y empresas de IA, lo que evidencia un cambio profundo en la manera en que las escuderías planifican y ejecutan sus estrategias competitivas. Esta transformación se traduce en la capacidad de los equipos para analizar grandes volúmenes de información, optimizar recursos y responder de forma ágil a las exigencias de la competición moderna.

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La categoría siempre se caracterizó por la constante búsqueda de innovación y la llegada de esta herramienta representa un paso decisivo en la evolución. Los instrumentos que ofrece esta tecnología permiten interpretar reglamentos complejos, agilizar procesos administrativos y, sobre todo, tomar decisiones en tiempo real durante las carreras.

Hace algunas décadas, cuando aún no existía la gestión avanzada de datos, este progreso era totalmente impensado. Por lo tanto, su integración no solo incrementa la eficiencia, sino que también abre nuevas posibilidades en la toma de decisiones.

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La Inteligencia Artificial se integra en equipos de Fórmula 1 para favorecer la toma de decisiones y la información en tiempo real en los equipos (REUTERS/Hollie Adams)

Cómo se integra la IA en la Fórmula 1

Los sponsors juegan un papel central en la categoría y las compañías de IA comenzaron a poner la plata allí. Por ejemplo, Williams se asoció con Anthropic, quienes aportan el modelo Claude para fortalecer la operativa y la estrategia de carrera del equipo. Según Peter Kenyon, asesor de la junta directiva de la escudería británica, esta alianza trasciende el patrocinio tradicional: “Es mucho más que una pegatina en un coche o en una valla publicitaria. Lo vemos como uno de nuestros elementos diferenciadores: ¿cómo puede este socio ayudarnos en ese camino de regreso a la cima?”.

El ejecutivo precisa que la aplicación práctica de la alianza implica comprender oportunidades y demostrar el valor de la tecnología tanto para el equipo como para el socio. El objetivo es utilizar la inteligencia artificial para que el equipo nueve veces campeón del mundo recupere su posición competitiva en la categoría.

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Esta tendencia no es exclusiva de Williams. Red Bull Racing, que cuenta con el tetracampeón Max Verstappen, mantiene una asociación con Oracle, una empresa de software valorada en 494.000 millones de dólares. Según Jack Harington, líder de alianzas del grupo, el enfoque de la IA ha pasado de ser una herramienta básica a un asistente interactivo que no solo responde consultas, sino que “proporciona información para tomar decisiones” que facilita el trabajo de los ingenieros. Este avance tecnológico permite que los profesionales se concentren en tareas claves y mejoren su rendimiento general.

Red Bull Racing utiliza la inteligencia artificial de Oracle para ayudar a los ingenieros en el análisis de datos y la toma de decisiones técnicas (REUTERS/Hollie Adams)

Aston Martin, que cuenta con Fernando Alonso en uno de sus autos, cerró recientemente la colaboración con CoreWeave, firma de infraestructura en la nube que está valorada en 65.000 millones de dólares. Esta compañía proporciona capacidades avanzadas de computación y aprendizaje automático que permiten al equipo manejar y analizar grandes volúmenes de datos, tanto en simulaciones como en operaciones en pista, informó The Independent. Esta asociación impulsa la eficiencia operativa y contribuye a su competitividad en un entorno técnico cada vez más exigente.

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Desde marzo de 2022, Google forma parte de la vida central de McLaren. Los últimos campeones promocionaron en el vehículo el nuevo dispositivo Pixel, pero más recientemente se centraron en trabajar con Google Gemini, la plataforma de Inteligencia Artificial generativa que impulsa el gigante norteamericano. Allí integra sus soluciones en áreas que van desde la gestión de datos hacia la comunicación y análisis en tiempo real.

McLaren integra Google Gemini en la gestión de datos, la comunicación y el análisis en tiempo real, apoyando el desarrollo tecnológico del equipo (REUTERS/Issei Kato/Archivo)

Además, la propia organización de la Fórmula 1 ha establecido una colaboración con Amazon Web Services (AWS), utilizando la herramienta tanto para la producción y transmisión televisiva en directo como para el diseño de elementos del campeonato, como el trofeo de Montreal en 2024. Esta integración tecnológica demuestra el apetito de la categoría por la innovación y la búsqueda constante de ventajas competitivas. “Creo que tiene una sed insaciable e indeterminable por la última tecnología”, aseguró Arthur Hu, director global de información de Lenovo.

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El impacto de la Inteligencia Artificial en la Fórmula 1

Se ha convertido en un recurso esencial para la administración y la gestión operativa dentro de las escuderías. Su aplicación abarca desde la simplificación de tareas administrativas hasta la interpretación de normativas deportivas y técnicas, permitiendo una mayor agilidad en el cumplimiento de regulaciones. Los ingenieros pueden tomar decisiones rápidas y fundamentadas durante las competencias, lo que antes resultaba inalcanzable debido a la complejidad y la inmediatez de las situaciones en pista.

La Fórmula 1 implementa AWS tanto en la producción televisiva como en el diseño de elementos del campeonato (REUTERS/Mathieu Belanger)

La eficiencia aportada es vista como un valor diferencial en el contexto de los límites presupuestarios actuales, fijados en 215 millones de dólares. Herramientas avanzadas contribuyen a encontrar oportunidades de optimización y a garantizar que los recursos sean utilizados estratégicamente para maximizar el rendimiento deportivo y económico.

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En términos de patrocinio, la presencia de este tipo de empresas ha transformado el perfil de los inversores en el deporte. Según la plataforma SponsorUnited, las categorías tecnológicas lideraron el gasto de los equipos la temporada pasada, alcanzando 769 millones de dólares, un 41% más que el año anterior. Las marcas de IA y aprendizaje automático ya ocupan 4 de los 15 primeros puestos entre los nuevos patrocinadores. Para 2025, el patrocinio total de los equipos ascendió a 2.540 millones de dólares, situando a la categoría solo detrás del fútbol americano (NFL) en ingresos globales por este concepto.

El atractivo de la categoría como plataforma de exhibición tecnológica ha impulsado a empresas como Google y Lenovo a utilizar el campeonato no solo para visibilizar sus productos, sino también para desarrollar y probar sus soluciones en un entorno altamente competitivo y exigente. La combinación de tecnología punta, visibilidad internacional y rigor competitivo la convierte en un escenario óptimo para la innovación aplicada.

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