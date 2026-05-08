Política

Cristina Pérez le respondió a Manuel Adorni: “Mucha gente que te votó y te creyó también se siente traicionada”

La periodista salió al cruce del jefe de Gabinete, quien había sugerido, sin nombrarla, una “traición”. Y advirtió: “¿Qué es la lealtad? ¿Cubrir? ¿Ser cómplice? No creo en eso. Creo en la lealtad del que dice la verdad”

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Fuerte editorial de Cristina Pérez, en respuestas a los dichos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni

La periodista y escritora Cristina Pérez respondió este viernes a Manuel Adorni, luego de que el jefe de Gabinete aludiera a una “traición” personal por la cobertura periodística de las investigaciones judiciales sobre su patrimonio y los viajes al exterior que realizó como funcionario. “En cuanto a sentirse traicionado, Manuel, pienso que mucha gente que te votó y te creyó también se siente traicionada”, afirmó Pérez durante una editorial en Radio Rivadavia.

El intercambio entre la conductora y el funcionario se originó tras una entrevista que Adorni concedió al canal de YouTube Neura, conducido por Alejandro Fantino, donde cuestionó, sin nombrarla, a una periodista por haberse “horrorizado” ante uno de sus viajes al exterior. El comentario surgió en el contexto de investigaciones judiciales que indagan el origen de los fondos utilizados para esos desplazamientos. La mención fue rápidamente interpretada en redes como una referencia directa a Cristina Pérez, quien en su programa matutino le respondió de manera explícita.

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Adorni expresó: “Una persona que conduce un noticiero se horrorizó por uno de mis viajes. Estaba horrorizada por adónde viajé, qué terrible con todo esto. Y esa persona estuvo a punto de viajar conmigo. Te digo más: no sé si no había sacado los pasajes para irse conmigo. Son cosas que indefectiblemente caen en la traición”.

El eje de la controversia está vinculado a la cobertura que realiza Pérez en el programa Siempre Más de LN+ y en Radio Rivadavia sobre las pesquisas judiciales a cargo del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes investigan el patrimonio de Adorni y los viajes al exterior, entre ellos, uno a Aruba.

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Pérez defendió su labor periodística y sostuvo que, desde el inicio de la investigación, requirió explicaciones públicas al funcionario tanto en privado como al aire. Señaló: “Cuando comenzó la investigación contra Manuel Adorni, tengo la tranquilidad en el corazón de haberle dicho en privado lo mismo que dije en público: que tenía que explicar todo cuanto antes, especialmente por la gente que le había dado su confianza y que creía en él”.

La periodista remarcó que transparentó desde el principio la relación personal que la unía a Adorni, quien trabajó durante años en Radio Rivadavia. “Aclaré a la audiencia mi amistad personal con Manuel. Pero también advertí el mismo día que mi rol era el del periodista mientras Manuel es un funcionario. O sea, yo avisé. El que avisa no traiciona”, subrayó.

Cristina Pérez - Manuel Adorni - partida
Cristina Përez y Manuel Adorni

Uno de los fragmentos más destacados de la editorial giró en torno a la distinción entre amistad y responsabilidad profesional. Pérez afirmó: “Muchas veces lo que digo puede no coincidir con el oyente, con alguno de mis compañeros, de mis amigos o de mi familia, pero eso es parte de la normalidad, porque es la vida en democracia”. Y añadió: “Podemos pensar distinto y no por eso estamos traicionando a alguien. ¿Qué es la lealtad? ¿Cubrir? ¿Ser cómplice? Yo no creo en esa lealtad. Creo en la lealtad del que dice la verdad”.

La periodista puntualizó que la noticia sobre los viajes de Adorni no radica en el destino elegido, sino en el objeto de la investigación judicial. “Los viajes del jefe de Gabinete no son noticia por el destino que eventualmente haya elegido. Se puede ir cualquier argentino donde quiera porque está garantizado en la Constitución Nacional”, explicó. Añadió: “Los viajes empezaron a ser noticia cuando trascendió en la investigación que habían sido pagados con dinero en efectivo, porque esa pesquisa lo que busca es el origen de los fondos”.

Pérez insistió en que el debate público no se centra en cuestiones personales, sino en la obligación de los funcionarios investigados de brindar explicaciones claras. “Acá no tiene que ver dónde se fue o con quién se fue. Tiene que ver con qué dinero lo pagó y si lo puede explicar”, sostuvo.

La conductora rememoró que conversó personalmente con Adorni sobre los viajes antes de que la controversia se hiciera pública. “En mi caso personal, decidí no viajar al exterior con mi marido mientras fuera ministro de la Nación. Y claro, éramos amigos con Manuel, porque presumo que después de lo que dijo ayer él no lo siente de la misma manera”, expresó.

Luego detalló que, en ocasiones previas, habían analizado juntos posibles destinos. “Hablamos muchas veces de viajes y eventualmente pudimos haber analizado, pero recuerdo que le recomendé no viajar a ese destino. Y por un problema puntual también, porque había una situación muy crítica en Venezuela y también en Colombia, y me parecía inconveniente”, manifestó.

Durante la editorial, Pérez cuestionó el modo en que Adorni eligió responderle públicamente. “Nunca aludí ni hablé por terceros ni traté de ensuciarlo a sus espaldas. Siempre dije de frente lo que pensaba”, afirmó. Y, dirigiéndose directamente al jefe de Gabinete, agregó: “No fui a hablar con otro aludiendo a vos. Te lo dije a vos de buena fe”.

El eje del contrapunto

Manuel Adorni y Karina Milei conversan al aire libre frente a un edificio moderno de Mercedes Benz Camiones y Buses con un balcón de vidrio
El vocero presidencial Manuel Adorni y la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei interactúan durante su visita a la planta de Mercedes Benz Camiones y Buses

Pérez defendió la obligación profesional de informar incluso ante la existencia de una relación de amistad con la persona involucrada. “Mi lealtad como periodista es con el público, no con el funcionario”, remarcó.

En otro tramo de su descargo, rechazó que la lealtad implique omitir investigaciones o preguntas incómodas. Reiteró: “¿Qué es la lealtad? ¿Cubrir? ¿Ser cómplice? Yo no creo en esa lealtad. Creo en la lealtad del que dice la verdad”.

La conductora también reveló que aconsejó personalmente a Adorni que respondiera públicamente las denuncias desde el inicio de la investigación judicial. “Mi sugerencia como periodista, ciudadana y amiga es la misma del día en que te llamé por teléfono y te dije: ‘Salí a explicar, Manuel’”, relató.

La periodista procuró mantener una separación entre lo profesional y lo personal. “Entiendo desde lo humano que este momento no debe ser fácil. Y ahí sí pienso en la persona que yo considero un amigo”, dijo, aunque acto seguido marcó límites: “A mí no me gusta el barro ni meterme en la vida privada de nadie, incluso cuando se meten en la mía”.

Las declaraciones de Pérez generaron una fuerte repercusión, ya que evidenciaron una tensión creciente alrededor de las investigaciones que involucran a Adorni, uno de los funcionarios de mayor exposición del gobierno de Javier Milei.

Hasta hace pocos meses, Adorni figuraba entre las personalidades con mejor imagen dentro del oficialismo libertario. Sin embargo, la difusión de las investigaciones judiciales sobre su patrimonio y sus viajes comenzó a erosionar parte de su capital político y mediático.

En ese contexto, la respuesta de Pérez fue interpretada como una defensa explícita de la autonomía profesional y del rol institucional del periodismo, frente a intentos de trasladar el debate al plano personal.

Esto cobró particular relevancia porque Adorni, en sus declaraciones con Fantino, evitó responder concretamente sobre las observaciones judiciales y centró su discurso en la decepción personal por la cobertura mediática. Pérez, en contraste, buscó devolver la discusión al terreno de las explicaciones públicas: “Pienso que mucha gente que te votó y te creyó también se siente traicionada”, reiteró.

Sobre el final de su editorial, Pérez dejó abierta la invitación para que Adorni responda preguntas en una entrevista periodística. “El jefe de Gabinete está invitado para responder a una entrevista periodística en la radio donde trabajó o en el canal donde trabajó y en mi mesa de trabajo. De frente, sin vueltas, honestamente y con todo respeto”, afirmó.

Cerró con una última observación dirigida al funcionario: “Esas son mis formas. Lamento sentir que no fueron las tuyas”.

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