El Salvador

La Asamblea Legislativa aprueba prórroga de incentivos fiscales para turismo internacional en El Salvador

El acuerdo legislativo contempla la continuidad de incentivos económicos y administrativos, favoreciendo la organización y realización de encuentros internacionales en áreas como el surf, la gastronomía y las tradiciones culturales

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Entrada de control migratorio en El Salvador con viajeros diversos, incluyendo familias, avanzando. Un gran mural azul y blanco dice 'El Salvador'. Una pantalla muestra '473.000 visitantes extranjeros en abril'.
El Gobierno de El Salvador considera que la exoneración de pagos aduanales y migratorios es determinante para atraer visitantes internacionales al país. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este 7 de mayo la prórroga por dos años del decreto que exime del pago de servicios, derechos y aranceles a integrantes de misiones oficiales extranjeras que asistan a eventos de turismo deportivo, artístico y cultural. La decisión se tomó en sesión plenaria, luego de recibir la iniciativa presentada por el presidente de la República a través de la ministra de Turismo, Morena Valdez.

El Decreto Legislativo No. 26, aprobado inicialmente el 25 de mayo de 2021, estableció la exoneración de pagos por servicios, derechos y aranceles aduanales, migratorios y consulares a quienes formen parte de misiones oficiales extranjeras y a miembros de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que participen en eventos oficiales relacionados con el turismo deportivo, artístico o cultural.

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La vigencia original del decreto era de un año, pero ya había sido prorrogada en dos ocasiones, primero en 2022 y luego en 2024, cada vez por dos años, según consta en los documentos legislativos.

Con la nueva prórroga aprobada el jueves, la exoneración se extenderá hasta el 26 de mayo de 2028. La medida busca fortalecer la promoción y el desarrollo del turismo deportivo y cultural en El Salvador, así como consolidar la imagen del país como un destino turístico internacional, en especial para la práctica del surf, una de las disciplinas que el Gobierno ha priorizado en su política de atracción de visitantes extranjeros.

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La medida gubernamental busca consolidar la imagen de El Salvador como destino turístico internacional, con énfasis en el turismo deportivo y el surf. /(REUTERS/Jose Cabezas)
La medida gubernamental busca consolidar la imagen de El Salvador como destino turístico internacional, con énfasis en el turismo deportivo y el surf. /(REUTERS/Jose Cabezas)

Según el dictamen que fue aprobado por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, la prolongación del decreto responde a la necesidad de mantener incentivos para que delegaciones extranjeras participen en eventos turísticos organizados en territorio salvadoreño. El documento indica que el Ejecutivo pretende posicionar a El Salvador como un referente en turismo, además de fomentar actividades relacionadas como la gastronomía, las artesanías, la música y las tradiciones.

En el texto del decreto se delega a la Dirección General de Migración y Extranjería la aplicación de medidas administrativas para facilitar el ingreso y salida de estas misiones oficiales. El Gobierno sostiene que la eliminación de estas cargas administrativas y económicas es un factor determinante para atraer mayor participación internacional en los eventos que se desarrollan en el país.

El Ministerio de Turismo informó que también realiza contrataciones y adquisiciones específicas para potenciar el turismo, entre ellas arrendamientos, servicios de tour operadores y seguridad privada para eventos de surf. Las adquisiciones se publican periódicamente en los portales oficiales de la institución.

El Gobierno impulsa eventos de turismo deportivo, apostándole principalmente al surf en la costa salvadoreña. /(REUTERS/Jose Cabezas)
El Gobierno impulsa eventos de turismo deportivo, apostándole principalmente al surf en la costa salvadoreña. /(REUTERS/Jose Cabezas)

De acuerdo con información oficial, El Salvador recibió más de 4.1 millones de visitantes en 2025, de los cuales 3.43 millones fueron turistas y más de 680 mil ingresaron con otros fines, cifras que reflejan el impacto del sector en la economía nacional. El Ejecutivo considera que la continuidad de los incentivos es clave para sostener el flujo de visitantes y la realización de eventos internacionales que contribuyen a la proyección del país en el extranjero.

La prórroga aprobada en la Asamblea Legislativa fue recomendada por la Comisión de Hacienda tras escuchar a representantes del Ministerio de Hacienda, quienes expusieron los argumentos técnicos y financieros que justifican la extensión del beneficio fiscal. El dictamen favorable señala que la medida cumple con los fines previstos en la normativa y que contribuirá al desarrollo sostenido del sector turístico.

La nueva normativa entrará en vigor una vez publicada en el Diario Oficial, según lo estipulado en el artículo 2 del decreto. Así, los incentivos para las misiones oficiales extranjeras y los organismos sin fines de lucro vinculados al turismo deportivo, artístico y cultural quedarán garantizados hasta 2028, en un contexto donde El Salvador sigue apostando por el turismo como motor de crecimiento y proyección internacional.

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