Salud

Pocos minutos de ejercicio al día ya reducen el riesgo de muerte, según estudios científicos

Investigaciones recientes citadas por Nature muestran que incluso breves sesiones de entrenamiento, de apenas cinco minutos diarios, aportan beneficios cardiovasculares y reducen la mortalidad. La evidencia desafía las recomendaciones tradicionales

Guardar
Nuevos estudios científicos revelan que
Nuevos estudios científicos revelan que el ejercicio físico en pequeñas dosis ofrece beneficios sustanciales para la salud general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un número creciente de estudios científicos señala que incluso pequeñas dosis de ejercicio físico, mucho menores de las recomendaciones habituales, pueden aportar beneficios significativos para la salud.

Según investigaciones citadas por Nature, realizar apenas unos minutos diarios de movimiento contribuye a disminuir el riesgo cardiovascular y la mortalidad, cuestionando la idea de que solo grandes volúmenes de actividad resultan protectores.

Las recomendaciones científicas de organizaciones internacionales establecen un mínimo de 150 a 300 minutos semanales de actividad física diaria moderada, o entre 75 y 150 minutos de ejercicio vigoroso para adultos sanos. Sin embargo, nuevos datos muestran que hay efectos positivos aun cuando se realiza menos.

Por ejemplo, Nature destaca que cinco minutos diarios de movimiento de intensidad moderada a vigorosa ya permiten observar descensos en la mortalidad, incluso entre personas con hábitos sedentarios.

Las recomendaciones internacionales sugieren 150
Las recomendaciones internacionales sugieren 150 a 300 minutos semanales de actividad física, pero nuevas evidencias muestran beneficios con menos tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis publicado en 2022, con datos de 116.221 adultos recopilados durante 30 años, reveló que entre 20 y 74 minutos semanales de actividad moderada suponen una caída del 9% en la mortalidad general respecto a quienes permanecen inactivos.

Alcanzar los umbrales clásicos de 150 a 300 minutos equivale a una reducción del 20% y 21% en el riesgo de muerte, según la misma fuente. Superar ampliamente esa cifra semanal solo aporta beneficios adicionales modestos.

El rol de la tecnología y los “bocados de ejercicio”

Estos hallazgos han surgido gracias a la utilización de dispositivos portátiles, que permiten cuantificar el movimiento real de las personas a cada minuto.

I-Min Lee, epidemióloga de la Universidad de Harvard, indica en Nature que estas tecnologías han demostrado el valor del ejercicio mínimo: para quienes hacen menos de tres minutos diarios de actividad, añadir cinco minutos más al día podría evitar hasta un 6% de todas las muertes de este grupo con movilidad muy reducida.

No solo la cantidad total importa; la forma de repartir la actividad, incluyendo los denominados “bocados de ejercicio” de menos de 10 minutos, también se asocia a beneficios. Caminar a paso ligero hacia el trabajo, subir escaleras o realizar cortos intervalos de ciclismo son ejemplos reconocidos, de acuerdo con las investigaciones recopiladas por Nature.

Caminar a paso ligero hacia
Caminar a paso ligero hacia el trabajo, subir escaleras o hacer cortos intervalos de ciclismo son actividades recomendadas por Nature para mejorar la salud diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concepto de “bocados de ejercicio” ha tomado fuerza al analizar rutinas cotidianas. Emmanuel Stamatakis, de la Universidad de Sídney, ha comprobado que breves picos de intensidad, como varios minutos de actividad vigorosa a la semana, son suficientes para mejorar indicadores de salud.

Según estudios recientes, apenas 15 minutos semanales de actividad vigorosa —como correr o subir cuestas— permiten reducir el riesgo de muerte en un 18% a lo largo de 6 años, siempre que se mantenga algún movimiento leve o moderado cada día.

Riesgos del sedentarismo y nuevos enfoques científicos

Además de sumar movimiento, los especialistas acentúan la necesidad de reducir el tiempo sedentario, que constituye otro factor de riesgo para la salud. Carol Maher, investigadora de la Universidad de Australia del Sur, advierte en Nature que el trabajo remoto puede reducir de forma radical la actividad diaria, y sentarse durante periodos prolongados incrementa el riesgo de trastornos metabólicos y cardíacos.

En la última década, la comunidad científica ha perfeccionado las metodologías, ajustando los resultados por edad, consumo de tabaco y alcohol, peso corporal y antecedentes familiares de enfermedad. Estos procedimientos buscan aislar el efecto específico del movimiento sobre la mortalidad y el riesgo cardiovascular.

Leandro Rezende, epidemiólogo de la Universidad Federal de São Paulo, subraya en Nature la importancia de proponer recomendaciones prácticas basadas en pruebas objetivas obtenidas con dispositivos automáticos y no solo con encuestas.

Los expertos resaltan la importancia
Los expertos resaltan la importancia de reducir el tiempo sedentario para prevenir riesgos metabólicos y cardíacos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la tecnología portátil ha reavivado el debate sobre si deben revisarse a la baja los umbrales recomendados de actividad física. Según Stamatakis, asumir de forma directa esta nueva evidencia supondría postular metas mucho menores, algo que podría dificultar la comunicación pública: aunque los datos avalan los beneficios de moverse incluso muy poco, las autoridades sanitarias temen que el público se conforme y deje de aspirar a más movimiento.

Los organismos de salud coinciden en que cualquier aumento de actividad es favorable, aunque “más es mejor... Hasta ciertos límites”, y que los riesgos del sedentarismo obligan a evitar la inacción.

Rezende destaca que el mayor beneficio surge al abandonar la inactividad y empezar a moverse: incorporar un pequeño cambio en la rutina puede ser el paso decisivo hacia una vida más larga y saludable, según concluye Nature.

Temas Relacionados

Ejercicio breveEjercicio físicoBeneficios para la saludRiesgo cardiovascularSedentarismoDispositivos portátilesRecomendaciones científicasNatureNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Calambres musculares: claves para prevenir y recuperarse

Una correcta planificación física y una dieta equilibrada con suficiente potasio y magnesio son esenciales. Sport Life sugiere acudir al fisioterapeuta si los episodios son recurrentes

Calambres musculares: claves para prevenir

Vista cansada y dificultad para leer: 6 señales que podrían indicar la necesidad de lentes varifocales

Un informe de The Independent reunió la mirada de optometristas sobre los cambios visuales que suelen aparecer a partir de la mediana edad, explicó por qué el enfoque cercano comienza a fallar y detalló signos frecuentes en la vida diaria que orientan a consultar al especialista

Vista cansada y dificultad para

Derrame cerebral: cuáles son los factores que no se pueden cambiar y los hábitos que reducen el riesgo

Un informe de The Independent advirtió sobre el aumento proyectado de estos eventos y detalló cómo la edad convive con variables modificables vinculadas a la presión arterial, el estilo de vida y el control cardiovascular

Derrame cerebral: cuáles son los

Por qué Jennifer Lopez cuida especialmente su cuello para mantenerse espléndida a los 56 años

En una entrevista con Elle, la artista explicó que dicho cuidado responde a las exigencias físicas de su rutina de baile y entrenamiento, y forma parte de una mirada integral sobre la belleza, la salud y el bienestar

Por qué Jennifer Lopez cuida

Automatizar el hábito y redefinir metas, claves para no abandonar el ejercicio

Psicoterapeutas y entrenadores destacan que el éxito en la actividad física proviene de crear automatismos, ajustar expectativas y valorar el proceso sobre los resultados inmediatos para alcanzar beneficios duraderos

Automatizar el hábito y redefinir
DEPORTES
River Plate buscará prolongar su

River Plate buscará prolongar su racha ganadora ante Rosario Central en el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Boca Juniors buscará volver al triunfo en el Torneo Apertura frente a Newell’s: hora, TV y formaciones

Faustino Oro tuvo contra las cuerdas al campeón francés y cerró su destacada actuación en Países Bajos con un empate

“Desastroso”: las fuertes críticas a Franco Mastantuono tras retirarse silbado en el triunfo del Real Madrid

Así quedó la tabla histórica de títulos de Grand Slam tras la consagración de Carlos Alcaraz en el Australian Open

TELESHOW
Matías Alé contó el motivo

Matías Alé contó el motivo por el que echó a Alfa de su obra en Mar del Plata: “Me perjudicaba”

Seda, breteles plateados y detalles a mano: el look de Juana Viale para despedirse con su programa de Mar del Plata

Jimena Barón reveló el motivo por el que postergó su regreso laboral: “No puedo”

La contundente respuesta de Flor Vigna a las críticas por su canción a Luciano Castro: “Lo usé a mi favor”

Willem Dafoe presentó The Souffleur en el MALBA y se rindió ante el público argentino: las fotos

INFOBAE AMÉRICA

El guionista nominado al Oscar,

El guionista nominado al Oscar, Mehdi Mahmoudian, fue arrestado en Irán

Luis Istúriz, abogado y dirigente de Vente Venezuela, fue excarcelado tras permanecer más de un año en El Helicoide

Un dibujo perdido de Watteau y una obra maestra de Fragonard, estrellas de una subasta

El Salvador está en la recta final para modificaciones en el DUI, previo a comicios de 2027

Willem Dafoe en el Malba: “Siempre estoy buscando una aventura”