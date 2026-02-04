Descubren cómo un microbio del intestino reduce el riesgo de fibrilación auricular

La fibrilación auricular es la arritmia sostenida mas frecuente y su impacto crece con el envejecimiento poblacional y el riesgo de ictus (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibrilación auricular ocupa un lugar central entre las enfermedades cardiovasculares más frecuentes y más complejas. Su impacto crece de manera sostenida a medida que envejece la población mundial, con consecuencias que van desde el accidente cerebrovascular hasta la insuficiencia cardíaca y la pérdida de calidad de vida.

Durante décadas, la investigación se concentró en factores clásicos como la hipertensión, la obesidad o el daño estructural del corazón. Sin embargo, una nueva línea de evidencia desplaza el foco hacia un actor inesperado, el intestino humano y su ecosistema microbiano.

Un trabajo publicado en la revista Cell Metabolism propone un cambio conceptual profundo al identificar un mecanismo específico mediante el cual una bacteria intestinal ejerce un efecto protector directo sobre el corazón. El estudio combinó datos clínicos humanos, análisis multiómicos y modelos animales para demostrar que Ruminococcus gnavus, un simbionte habitual del intestino, reduce la susceptibilidad a la fibrilación auricular y limita la fibrosis auricular, uno de los principales sustratos estructurales de esta arritmia.

El hallazgo no solo describe una asociación, sino que reconstruye una ruta metabólica precisa que conecta la dieta, el microbioma y la señalización celular en los cardiomiocitos. “Cómo el microbioma intestinal modula el riesgo de fibrilación auricular. Un papel central de la leucina dietética y su metabolismo”, publicó en la red social X el prestigioso cardiólogo estadounidense Eric Topol, haciéndose eco de nuevo estudio.

Un estudio identifica a Ruminococcus gnavus como bacteria intestinal protectora frente a la fibrilación auricular y la fibrosis cardiaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibrilación auricular representa la arritmia sostenida más común a escala global. Su prevalencia supera el cuatro por ciento en personas mayores de 60 años y aumenta de forma marcada con la edad. Esta alteración del ritmo cardíaco favorece la formación de coágulos, incrementa el riesgo de ictus isquémico y deteriora progresivamente la función cardíaca. La carga sanitaria resulta enorme y obliga a buscar estrategias de prevención más allá del control farmacológico tradicional.

En ese contexto, la microbiota intestinal emergió en los últimos años como un factor de riesgo no convencional para enfermedades cardiovasculares. El intestino alberga billones de microorganismos que participan activamente en el metabolismo de nutrientes, en la regulación del sistema inmunitario y en la producción de metabolitos bioactivos con efectos sistémicos.

Estudios previos vincularon alteraciones de este ecosistema, conocidas como disbiosis, con hipertensión, insuficiencia cardíaca y estados inflamatorios crónicos. La relación directa con la fibrilación auricular, sin embargo, permanecía poco definida.

El intestino humano alberga billones de microbios que regulan metabolismo e inmunidad y hoy se vinculan de forma directa con la salud cardiaca (Freepik)

El nuevo estudio partió de una observación clínica clara. Pacientes con fibrilación auricular mostraron un perfil microbiano intestinal distinto al de individuos sanos. A partir del análisis de muestras fecales y séricas de varias cohortes independientes, los investigadores detectaron una disminución consistente de Ruminococcus gnavus en personas con la arritmia. Esta reducción se acompañó de niveles más bajos de ácido isovalérico, un metabolito producido por ciertas bacterias intestinales a partir de la leucina dietética.

Este dato resultó clave. El ácido isovalérico pertenece al grupo de los ácidos grasos de cadena ramificada, compuestos menos estudiados que los ácidos grasos de cadena corta clásicos, como el butirato o el acetato. A diferencia de otros metabolitos, su función biológica en el sistema cardiovascular permanecía casi desconocida. El trabajo demostró que su presencia cumple un rol activo en la protección del tejido auricular.

Para avanzar más allá de la correlación, el equipo recurrió a modelos animales libres de gérmenes. En estos sistemas, la colonización con Ruminococcus gnavus redujo de manera significativa la aparición de fibrilación auricular inducida y atenuó la fibrosis auricular. Un efecto similar apareció tras la suplementación directa con ácido isovalérico. Estos resultados confirmaron que el metabolito, y no solo la bacteria, explica gran parte del beneficio observado.

El eje intestino corazón bajo la lupa molecular

Pacientes con fibrilación auricular muestran menor abundancia de Ruminococcus gnavus y niveles reducidos de ácido isovalérico circulante (Freepik)

El estudio profundizó en el mecanismo íntimo que conecta el intestino con las aurículas cardíacas. Ruminococcus gnavus metaboliza la leucina presente en la dieta mediante una enzima específica, la subunidad gamma de la 2 oxoisovalerato ferredoxina reductasa. Esta vía metabólica conduce a la producción de ácido isovalérico, que luego ingresa a la circulación sistémica.

Una vez en el corazón, el ácido isovalérico actúa sobre un receptor acoplado a proteína G denominado GPR109A, presente en los cardiomiocitos auriculares. La activación de este receptor desencadena una cascada de señalización intracelular con efectos antiinflamatorios.

Este punto adquiere relevancia porque la inflamación sostenida favorece la remodelación estructural del tejido auricular. La fibrosis altera la arquitectura eléctrica del corazón y crea un sustrato ideal para la perpetuación de la fibrilación auricular. Al bloquear esta señalización, el ácido isovalérico limita la progresión de los cambios estructurales que sostienen la arritmia.

El ácido isovalérico surge del metabolismo microbiano de la leucina dietaria y cumple un rol antiinflamatorio en el corazón humano (Christin Klose/dpa)

El trabajo también identificó un rol decisivo de la piroptosis, una forma de muerte celular inflamatoria. Este proceso se caracteriza por la formación de poros en la membrana celular y la liberación de citocinas proinflamatorias. En cardiomiocitos auriculares, la piroptosis contribuye a la disfunción tisular y al avance de la fibrosis.

Estos hallazgos integran piezas que hasta ahora permanecían dispersas. Estudios previos ya habían vinculado niveles elevados de interleucina 6 con la fibrilación auricular y habían descrito el papel de otras gasderminas en la inflamación cardíaca.

Sin embargo, la conexión directa con un metabolito microbiano específico representa un avance conceptual notable.

Dieta microbiota y nuevas estrategias preventivas

Modelos animales demostraron que la colonización intestinal o la suplementación metabólica reducen la susceptibilidad a FA cardiaca auricular (Freepik)

El descubrimiento abre interrogantes y oportunidades en el campo de la prevención cardiovascular. La leucina, un aminoácido esencial presente en múltiples alimentos, funciona como sustrato para la producción de ácido isovalérico. Esto sugiere que la dieta y la composición del microbioma podrían modular de manera indirecta el riesgo de fibrilación auricular.

A diferencia de otros metabolitos intestinales, como el N óxido de trimetilamina, que se asoció con efectos adversos sobre el sistema cardiovascular, el ácido isovalérico emerge como un factor protector. Este contraste subraya la complejidad del eje intestino corazón y refuerza la idea de que no todos los productos del metabolismo microbiano actúan en la misma dirección.

El estudio también dialoga con investigaciones previas que describieron perfiles microbianos alterados en pacientes con fibrilación auricular. Algunos trabajos detectaron aumentos de géneros como Streptococcus o Enterococcus y disminuciones de bacterias asociadas con efectos antiinflamatorios. La identificación de Ruminococcus gnavus como un modulador funcional aporta un nivel de precisión mayor y permite pensar en intervenciones dirigidas.

El estudio describe un eje intestino corazón donde metabolitos bacterianos influyen sobre la señalización celular auricular cardiaca (Freepik)

En términos clínicos, el hallazgo no implica una aplicación inmediata, pero sí redefine el horizonte terapéutico. La modulación del microbioma mediante probióticos específicos, prebióticos o estrategias dietarias podría complementar los tratamientos actuales.

La suplementación con metabolitos derivados del intestino también aparece como una vía potencial, aunque requiere estudios de seguridad y eficacia en humanos.

El trabajo refuerza la noción de un eje intestino corazón con bases moleculares concretas. Al describir cómo una bacteria específica transforma un aminoácido dietético en una señal protectora para el tejido auricular, la investigación ofrece una narrativa integrada que conecta hábitos alimentarios, microbiota y salud cardiovascular.

El trabajo integra datos clínicos humanos análisis multiómicos y modelos animales para explicar un fenómeno cardiovascular complejo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un escenario donde la incidencia de fibrilación auricular continúa en ascenso, estos resultados aportan una perspectiva innovadora. La prevención podría no depender solo de fármacos antiarrítmicos o anticoagulantes, sino también del cuidado del ecosistema microbiano que acompaña al ser humano desde el nacimiento.