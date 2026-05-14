Caputo ya usó casi todo el cupo del bono en dólares que más pide el mercado: qué otras vías tiene para pagar la deuda

El ministro de Economía, Caputo negocia garantías con el Banco Mundial y el BID para destrabar créditos antes del próximo vencimiento clave. (Jaime Olivos)

Luego de la licitación de los bonos en dólares de este miércoles, el ministro de Economía, Luis Caputo, prácticamente se quedó sin cupo para poder conseguir dólares con el instrumento que más interés le genera a los inversores: el Bonar 2027 (AO27). De cara al vencimiento de julio por USD 4.300 millones, esa limitación para emitir estos títulos implicaría una mayor dependencia de la venta de activos públicos y los préstamos con bancos internacionales, ya que gran parte de las divisas obtenidas en las subastas quincenales no se pudieron acumular en el Tesoro.

Hasta hoy, la Secretaría de Finanzas colocó USD 1.447 millones con el Bonar 2027. Con la licitación de hoy sumó USD 150 millones en la primera vuelta y mañana existe la posibilidad de ampliar la cifra en 100 millones de dólares. Si ambas etapas alcanzan el objetivo, el total colocado se eleva a USD 1.697 millones, con tan solo USD 303 millones de margen antes de agotar el límite máximo permitido para este título, tres licitaciones más. Este nivel de adhesión confirma que el AO27 es el bono más demandado entre los inversores, por su vencimiento dentro del mandato de Javier Milei y condiciones consideradas favorables en el contexto actual.

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En la primera licitación, el 25 de febrero, la secretaría de Finanzas consiguió USD 250 millones (USD 150 millones en la primera vuelta y USD 100 millones en la segunda); lo mismo sucedió en la del 12 de marzo. El ruido ser generó en la del 27 de marzo en donde si bien en la primera vuelta se colocó USD 150 millones, al otro día solo fue por USD 97 millones. Una situación que se revirtió en la licitación de mitad de mes en donde nuevamente se sumaron USD 250 millones y en la última USD 450 millones.

En contraste, el Bonar 2028 no logró captar el mismo interés. Desde su lanzamiento, apenas se colocaron USD 832 millones, muy por debajo del tope de USD 2.000 millones autorizado para este título. El menor atractivo se explica por el hecho de que vence después del mandato presidencial de Milei, lo que introduce incertidumbre sobre el entorno político y económico futuro, a pesar de que ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) superior al 8 por ciento. El mercado, por ahora, prefiere opciones que no impliquen riesgos de transición institucional.

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Los depósitos del Tesoro en el Banco Central apenas superan los USD 500 millones, lejos de lo necesario para afrontar el pago de julio.

La incógnita surge porque el avance de las colocaciones no logró traducirse en una acumulación significativa de reservas en el Tesoro. Según el último balance diario del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los depósitos del Tesoro en moneda extranjera suman aproximadamente 532 millones de dólares. Estos números evidencian una posición limitada que obliga a buscar recursos adicionales para cumplir con los próximos vencimientos en moneda dura.

El desafío más inmediato es el pago previsto para julio, cuando la Argentina debe afrontar una obligación de USD 4.300 millones con tenedores de Globales y Bonares. Frente a la falta de dólares disponibles en las cuentas del Tesoro, la estrategia oficial gira en torno a la obtención de préstamos con entidades internacionales y la venta de activos mediante privatizaciones o concesiones. La dependencia de fuentes externas se vuelve más marcada, ya que los dólares obtenidos por colocaciones no se mantienen en las arcas públicas.

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Para reforzar la capacidad de financiamiento, Caputo entabló negociaciones con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El objetivo es conseguir garantías que permitan acceder a créditos con tasas de interés más bajas que las del mercado financiero tradicional. Según comentaron fuentes del equipo económico a Infobae, las conversaciones con ambos organismos avanzaron en las últimas semanas y podrían destrabar fondos adicionales para afrontar los compromisos de los próximos meses.

La dinámica de los depósitos del Tesoro en el BCRA y el ritmo de colocaciones en el mercado local marcan el pulso de la búsqueda de divisas. Mientras tanto, la gestión oficial apunta a acelerar acuerdos con organismos multilaterales y mantener abiertos los canales de negociación para obtener nuevos préstamos y reforzar las reservas, en un escenario donde los recursos líquidos resultan insuficientes para cumplir con las obligaciones más inmediatas.

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Otra de las vías que identifico Caputo para conseguir dólares es la venta de activos del estado aunque fuentes del Ministerio de Economía confesaron que se proyectan que este ingreso se genere sobre todo en el segundo semestre de 2026. Esta semana, se conoció que el Ministerio de Economía argentino adjudicó a Genneia y Edison el total de la participación accionarial del Estado en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec), la sociedad que controla Transener. Luego de que presentarán la mejor de las tres ofertas con 356,1 millones de dólares.