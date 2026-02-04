Cuando dormir con los dientes apretados es peligroso: cómo evitar el bruxismo, según expertos

El bruxismo afecta cada vez a más personas y genera dolor mandibular, desgaste dental y molestias faciales, según expertos de la Mayo Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despertar con dolor en la mandíbula, notar los dientes desgastados o sentir molestias inexplicables en la cara son señales que cada vez más personas experimentan sin identificar la causa. El bruxismo, el acto involuntario de apretar o rechinar los dientes, se ha convertido en un problema silencioso que afecta a millones, muchas veces sin que lo perciban.

Este trastorno no solo compromete la salud bucal, sino que puede modificar la calidad de vida y provocar consecuencias que van mucho más allá de una molestia puntual. Conocer sus causas, síntomas y tratamientos es fundamental para enfrentarlo y evitar daños irreversibles, según advierte la Mayo Clinic.

Consecuencias y síntomas principales

Rechinar los dientes de manera ocasional y leve no representa un riesgo significativo. Sin embargo, cuando el bruxismo se presenta de forma frecuente o intensa, puede provocar desgaste dental, fracturas en los dientes y dolor crónico, lo que obliga a recurrir a tratamientos odontológicos complejos y costosos, de acuerdo con Mindfood y la Asociación Dental Americana (ADA).

El rechinar de dientes, conocido como bruxismo, puede provocar fracturas dentales, dolor crónico y la necesidad de tratamientos odontológicos costosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los síntomas más comunes se encuentran el dolor al abrir la boca o masticar, la sensación de mandíbula trabada y los chasquidos articulares. Además, es frecuente que quienes comparten habitación escuchen el sonido del rechinar nocturno, una señal de alerta muchas veces pasada por alto.

Las causas del bruxismo son diversas. El riesgo se incrementa ante el estrés, la ansiedad y la depresión. También influyen el consumo elevado de cafeína, alcohol o nicotina, así como ciertos medicamentos recetados para tratar cuadros como esquizofrenia o depresión. Las interrupciones del sueño, como las notificaciones de dispositivos electrónicos, y la apnea del sueño constituyen otros factores relevantes, explicó Mindfood.

De acuerdo con la Mayo Clinic, la apnea del sueño destaca como una causa importante, ya que interfiere con la respiración normal durante la noche y disminuye la oxigenación del cuerpo, favoreciendo la aparición del bruxismo a través de espasmos musculares relacionados.

Diagnóstico y detección

La Asociación Dental Americana aconseja consultar al odontólogo ante señales de desgaste dental producido por bruxismo y reflujo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico del bruxismo requiere una consulta médica y odontológica, donde se revisan los hábitos del paciente, el historial de salud y la presencia de síntomas como dolor de cabeza, bloqueo mandibular o molestias al masticar. Una exploración bucal permite identificar dientes fracturados, desgaste anómalo, encías retraídas, dientes flojos o desplazados, y marcas internas en la mejilla o lengua producidas por la presión dental repetida.

El reflujo ácido puede agravar el deterioro dental en quienes padecen bruxismo, intensificando los daños en la superficie de los dientes. La Asociación Dental Americana recomienda consultar al odontólogo ante cualquiera de estos signos. El tratamiento del bruxismo es accesible y ofrece diferentes alternativas. Lo primero es acudir a una valoración médica o dental para identificar causas físicas, medicamentos y la posible presencia de apnea del sueño, que podría requerir una polisomnografía.

Entre los tratamientos más habituales figuran el uso de un protector bucal nocturno o una férula oclusal, elaborados a medida para proteger los dientes del desgaste, según indica la Mayo Clinic. La fisioterapia complementa el abordaje con ejercicios y estiramientos personalizados, eficaces para aliviar bloqueos articulares y dolores de cabeza. Los analgésicos pueden emplearse para el alivio sintomático.

Entre los tratamientos efectivos para el bruxismo figuran el uso de férulas oclusales, fisioterapia, analgésicos y, en casos resistentes, inyecciones de toxina botulínica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si estas opciones no resultan suficientes, se pueden contemplar inyecciones de toxina botulínica. Este método bloquea la señal nerviosa en los músculos de la mandíbula; no obstante, su eficacia es temporal y su costo elevado, lo que exige evaluaciones periódicas por parte del especialista.

Prevención y cambios en el estilo de vida

La verdadera clave está en abordar las causas del bruxismo y no solo sus consecuencias. Mindfood y la Mayo Clinic señalan que reducir el estrés, moderar la ingesta de cafeína y alcohol, y mejorar la calidad del sueño —por ejemplo, alejando los dispositivos electrónicos del dormitorio— puede disminuir tanto la frecuencia como el impacto de este trastorno.

Afrontar el bruxismo implica no solo tratar sus efectos visibles, sino adoptar cambios integrales en el estilo de vida. Esta estrategia permite prevenir complicaciones a largo plazo y recuperar el bienestar perdido por una afección que, aunque silenciosa, puede dejar huellas profundas.