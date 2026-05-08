Laura Fernández hará historia este viernes: será la segunda mujer en asumir la Presidencia de Costa Rica

Este día se realizará el traspaso de presidencia en Costa Rica donde asumirá Laura Fernández como nueva mandataria. Foto Infobae/Imagen ilustrativa

Laura Virginia Fernández Delgado asumirá este viernes la presidencia de Costa Rica después de haber ganado las elecciones del país centroamericano con el apoyo del 48% de los votantes en febrero pasado. La politóloga de 39 años recibirá la banda presidencial de Rodrigo Chaves, a quien ella considera su ejemplo a seguir y uno de los responsables de querer tomar las riendas del país y darle al pueblo la “continuidad”.

El traspaso de poderes se llevará a cabo en el Estadio Nacional, donde según la organización, se vivirá una fiesta democrática. Presidentes, jefes de estado, ministros y embajadores acompañarán a Fernández, en uno de los momentos más importantes de su vida personal y profesional.

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(Imagen ilustrativa generada con Inteligencia Artificial)

La llegada de Fernández a Casa Presidencial marca un hecho histórico para la nación, ya que, será la segunda ocasión en que una mujer encabece el Poder Ejecutivo. Además, la exministra de presidencia y de planificación económica se convierte en la presidente número 50 para Costa Rica.

Líderes y delegaciones de 71 países participarán en el traspaso de mando presidencial

Representantes de alto nivel, incluidos el Rey Felipe VI de España y varios presidentes latinoamericanos, arribaron a Costa Rica para asistir a la ceremonia en la que Laura Fernández asumirá la presidencia, en un evento que reúne a delegaciones de 71 países y 18 organismos internacionales en el Estadio Nacional de San José.

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Laura Fernández Delgado sostuvo una audiencia oficial con el rey Felipe VI de España durante la agenda previa al traspaso de poderes. Créditos: Presidencia de la República

La ceremonia, que se realizará en el Estadio Nacional de San José, reunirá delegaciones de 71 países y 18 organismos internacionales. Entre los asistentes destacados figuran el Rey Felipe VI de España y los presidentes de Guatemala, Honduras, Panamá, Chile, Israel y República Dominicana.

Christopher Landau, vicesecretario de Estado de EE.UU., encabezará la delegación estadounidense y mantendrá encuentros con la nueva mandataria.

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Los primeros en arribar a Costa Rica

El rey de España Felipe VI aterrizó el jueves en San José para participar en la transmisión de mando presidencial de Costa Rica.

La llegada de Felipe VI a Costa Rica, que se concretó alrededor de las 6:30 de la mañana en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, coloca nuevamente al monarca como uno de los protagonistas internacionales de mayor rango en las ceremonias de investidura del país centroamericano.

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El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader (derecha), saluda al ser recibido por la secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), la economista costarricense Rebeca Grynspan, en el Museo de Arte de Costa Rica, en San José, el 7 de mayo de 2026, antes de una reunión con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández. Laura Fernández tomará posesión como nueva presidenta de Costa Rica el 8 de mayo de 2026. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

El dispositivo de seguridad desplegado en la capital, San José, y en los accesos al aeropuerto tuvo en cuenta la llegada simultánea de numerosos dignatarios. Entre ellos, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, arribó en un avión privado tras su paso por Base 2 del aeropuerto, mientras que el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, llegó a las 11:05, siendo recibido por la vicepresidenta de Costa Rica, Mary Munive Angermüller, y la embajadora dominicana, María Amelia Marranzini Grullón.