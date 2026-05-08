Mientras EEUU espera una respuesta a su iniciativa de tregua, el régimen de Irán lanza amenazas: “Nuestro arsenal está al 120%”

Misiles iraníes se muestran en el Museo de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Teherán, Irán (Majid Asgaripour/Agencia de Noticias de Asia Occidental vía REUTERS)

El ministro de Exteriores del régimen de Irán, Abbas Araqchi, dijo este viernes que Estados Unidos parece evitar a toda costa la posibilidad de obtener una solución negociada al conflicto entre ambos países y avisó que, lejos de las estimaciones norteamericanas que hablan de una sequía de su arsenal, sus misiles están recargados “al 120%” y preparados en el caso de una reanudación de las hostilidades a plena potencia.

“Cada vez que se plantea una solución diplomática, Estados Unidos opta por una aventura militar temeraria”, criticó Araqchi en un mensaje publicado en redes sociales, donde expresó su “desconcierto” ante la actitud de la Administración Trump y planteó la existencia de un “saboteador”, en alusión al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

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El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

“¿Es una burda táctica de presión? ¿O el resultado de que un saboteador engañe una vez más al presidente para meterlo en otro atolladero?”, se planteó el ministro de Exteriores iraní antes de concluir que “sean cuales sean las causas, el resultado es el mismo: los iraníes nunca ceden a la presión y la diplomacia siempre es la víctima”.

Además, Araqchi ha asegurado que todas las estimaciones de Estados Unidos sobre una presunta merma en la capacidad militar de Irán se quedan extraordinariamente lejos de la realidad.

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“La CIA se equivoca. Nuestro inventario de misiles y capacidad de lanzamiento no están al 75% en comparación con el 28 de febrero”, el día que comenzó el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. “La cifra correcta es del 120%. Y, en cuanto a nuestra preparación para defender a nuestro pueblo: la capacidad es del 1.000%”, concluyó.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio (Andrew Medichini/Pool via REUTERS)

Marco Rubio espera este viernes la respuesta de Irán a la propuesta de EEUU

Por su parte, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que su país espera que Irán responda este viernes a la propuesta estadounidense para poner a la guerra.

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“Esperamos una respuesta de ellos hoy en algún momento (...) Espero que sea una oferta seria, de verdad lo espero”, dijo Rubio a los periodistas durante una visita a Italia.

También criticó duramente los intentos iraníes de controlar el estrecho de Ormuz, tras un informe que indicaba que Teherán había creado una autoridad para autorizar el tránsito por esta vía marítima vital.

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“Irán ahora afirma que es propietario y que tiene derecho a controlar una vía marítima internacional... Es inaceptable que estén intentando normalizar esta práctica”, declaró el funcionario norteamericano.

En otro orden, calificó de “muy buena” la reunión que mantuvo con el papa León XIV en el Vaticano, después de las críticas del presidente Donald Trump a la postura antibélica del pontífice.

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Rubio dijo a los periodistas que han hablado de temas como la libertad religiosa y la amenaza que representa Irán. “Es importante compartir nuestros puntos de vista, dar explicaciones y comprender de dónde venimos. Y me pareció muy positivo”, añadió.

Trump afirmó que Estados Unidos está negociando con Irán

Donald Trump: “Ellos desean el acuerdo más que yo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves por la noche que Washington mantiene negociaciones con Irán pese al nuevo intercambio de ataques registrado en el estrecho de Ormuz, un episodio que volvió a tensar el frágil alto el fuego vigente desde hace casi un mes.

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“Quizás no se concrete, pero podría suceder cualquier día. Creo que ellos desean el acuerdo más que yo”, declaró Trump ante periodistas en la Casa Blanca, en referencia a las conversaciones con Teherán para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto.

El mandatario sostuvo además que el cese de hostilidades continúa en vigor, pese al intercambio de fuego entre fuerzas estadounidenses e iraníes. “Sí, así es. Hoy (jueves) se burlaron de nosotros. Los aniquilamos. Se burlaron. Yo lo llamo una burla”, afirmó.

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El jueves, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que fuerzas iraníes lanzaron “múltiples misiles, drones y pequeñas embarcaciones” contra tres destructores estadounidenses desplegados en el estrecho de Ormuz, aunque aseguró que ninguno de los buques recibió impactos.